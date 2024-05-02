Встречаемся и начинаем путешествие с традиционного застолья, главным блюдом которого будет сочный и ароматный шашлык. Вы сразу окунётесь в атмосферу знаменитого кавказского гостеприимства. Затем отправляемся знакомиться с Махачкалой, городом контрастов и национального колорита. Поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки, чтобы полюбоваться панорамой столицы с высоты. Спустимся к Центральной Джума-мечети, главной в республике, и вы осмотрите её архитектуру и внутреннее убранство.

Прогуляемся по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Вы увидите набережную и городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры, а также памятники деятелям культуры и искусства Дагестана. Вечером — размещение в отеле и отдых.