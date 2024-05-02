Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Мы покажем вам основные достопримечательности и познакомим с историей региона, культурой и традициями табасаранского народа. Программа тщательно продумана: от встречи в аэропорту до размещения в удобном отеле.
Вам ни о чём не придётся беспокоиться — только отдыхать, наслаждаться красивыми видами и пополнять копилку впечатлений!
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.
Проживание. В отелях и гостевых домах 4* и 5*, 2-местное размещение. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Застолье, экскурсия по Махачкале
Встречаемся и начинаем путешествие с традиционного застолья, главным блюдом которого будет сочный и ароматный шашлык. Вы сразу окунётесь в атмосферу знаменитого кавказского гостеприимства. Затем отправляемся знакомиться с Махачкалой, городом контрастов и национального колорита. Поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки, чтобы полюбоваться панорамой столицы с высоты. Спустимся к Центральной Джума-мечети, главной в республике, и вы осмотрите её архитектуру и внутреннее убранство.
Прогуляемся по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Вы увидите набережную и городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры, а также памятники деятелям культуры и искусства Дагестана. Вечером — размещение в отеле и отдых.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон
После завтрака приготовьтесь к ярким эмоциям — будем кататься на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа. Вы увидите потрясающе живописное ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Затем вас ждёт самая узнаваемая местная достопримечательность — Сулакский каньон, чья зелёная лента реки, извиваясь меж тесных скал и сверкая на солнце, несёт свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской. С обзорной площадки посёлка Дубки вы полюбуетесь его эффектными изгибами.
За обедом вы попробуете свежевыловленную форель, зажаренную на углях до хрустящей корочки (возможна замена главного блюда по запросу). Потом доедем до отеля. Отдых, свободное время.
Высокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музей
Позавтракав, отправляемся в горную часть республики. Первым посетим древний аул Гамсутль, расположенный на склоне горы и покинутый жителями. К селу ведёт маршрут, проходящий через лес — по пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и насладиться прохладой тени деревьев. Поднявшись, пройдёмся его узкими улочками, хранящими дух прошлого, и насладимся впечатляющими видами.
После обеда, во время которого вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана, доедем до села Гуниб. Заглянем в небольшой краеведческий музей, рассказывающий об истории Кавказской войны и Имаме Шамиле. Затем вернёмся в отель.
Дербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам
Сегодня едем в самый южный город России — древний Дербент. Остановимся у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии, хорошо сохранившегося до наших дней. Посетим мощную цитадель Нарын-Кала, столетиями защищавшую город от кочевников и завоевателей. Прогуляемся по атмосферным улочкам старой части города, окутанным ароматами свежей выпечки. Заглянем в сувенирную лавку, где вы сможете приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое. Отъезд в отель, свободное время.
Табасаранский район, мастер-классы, отъезд
В этот день побываем в Южном Дагестане, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа. Доедем до Хучни — центра Табасаранского района — и осмотрим его достопримечательности. Вы увидите крепость «Семи братьев и одной сестры» — символ героического прошлого народа. Полюбуетесь живописным Ханагским водопадом, у которого любят отдыхать местные жители.
После заглянем на обед в этнокомплекс, и вы сможете поучаствовать в приготовлении чуду и попробовать свои силы в ковроткачестве. Затем — трансфер в аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы с вылетом после 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Экскурсионное обслуживание по программе, мастер-классы
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб
- Доплата за дополнительную ночь в Махачкале (при необходимости) - 6000 руб
- Стоимость тура для детей до 12 лет - 28 000 руб