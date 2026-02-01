Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Молодёжная программа с 16 до 35 лет: это не просто поездка — это твоя история!

Мы превращаем отпуск в настоящее приключение. Без скучных экскурсий. Без стройся-поехали. Только горы, драйв, свобода и команда, с которой не хочется расставаться.

Представь: панорамные виды на Кавказские хребты, лазурные реки, ветер в волосах, вечер у костра под звуки природы Днём — адреналин и километры горных дорог. Вечером — смех, разговоры до ночи и чувство, что жизнь происходит прямо сейчас.

И да — комфорт никто не отменял. Передвигаемся на наших внедорожниках и минивэнах (Lexus, Toyota, Kia, Hyundai и др.), ночуем в уютных домах со всеми удобствами. Душ, тёплая постель, wi-fi — всё как надо. Никаких удобств на улице и бесконечных переездов — живём в одном месте.

Немного фактов, которые важны:

Маленькие группы — от 1 до 12 человек

Более 1000 км живых впечатлений

Только топовые локации + секретные места

Свободное время — никто не гонит

Потрясающие водители, которые знают Дагестан лучше любого навигатора

Поддержка 24/7 (Нина всегда на связи — от подбора билетов до кафе с лучшим чуду)

Активности, если хочется драйва! В зависимости от сезона:

зиплайн над ущельем

рафтинг

Sup-прогулки

катание на лошадях

прыжки с верёвкой

катер по каньону

Хочешь больше экшена — будет. Хочешь просто наслаждаться видами — тоже можно.

И да, здесь очень вкусно!

Трёхразовое питание уже включено. Каждый день — национальная кухня. И поверь, хинкал в разных районах — это совершенно разные вкусы.

А кофе/чай, сваренный гидом в горах? Ты будешь вспоминать его зимой.

Контент будет. Много.

Фото, видео, сторис, закаты, горы, ты на фоне каньона, ты на бархане, ты смеёшься с новыми друзьями. Телефон разрядится быстрее, чем закончатся эмоции.

Почему это путешествие особенное?

Потому что ты не просто посмотришь Дагестан. Ты проживёшь его.

Ты почувствуешь его ритм, услышишь истории, познакомишься с людьми, которые любят свой край по-настоящему. Ты уедешь не только с фотографиями — а с ощущением, что стал чуть смелее, свободнее и живее.

Предупреждение: Дагестан вызывает зависимость. Сюда возвращаются.

В течение всего путешествия, нам удастся посмотреть все самые главные достопримечательности Дагестана!