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Можно ли познакомиться с Дагестаном за 3 дня? Конечно же, это трудно, но я сделала невозможное. Со мной вы отправитесь в тур на 3 дня по самым живописным местам Дагестана.



Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, село Гуниб и Царская поляна — все это будет на нашем пути. А еще вы познакомитесь с местными традициями и попробуете дагестанскую кухню.