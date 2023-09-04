Можно ли познакомиться с Дагестаном за 3 дня? Конечно же, это трудно, но я сделала невозможное. Со мной вы отправитесь в тур на 3 дня по самым живописным местам Дагестана.
Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, село Гуниб и Царская поляна — все это будет на нашем пути. А еще вы познакомитесь с местными традициями и попробуете дагестанскую кухню.
Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, село Гуниб и Царская поляна — все это будет на нашем пути. А еще вы познакомитесь с местными традициями и попробуете дагестанскую кухню.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Тур для тех, кто хочет насладиться шикарными видами дагестанской природы, увидеть уникальные рукотворные памятники республики, узнать больше об истории, культуре и традициях местных народов, а также просто качественно отдохнуть и сделать эффектные фотографии.
Ежедневно в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Сулакский каньон
- Поселок гидростроителей Дубки
- Дагестанский «Язык тролля»
- Чиркейская ГЭС
- Чиркейское водохранилище
- Гимринский туннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзах - край водопадов
- Хунзахское плато
- Цолотлинский каньон
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Матласское ущелье
- Теснина «Каменная чаша»
- Памятник Л.Н. Толстому и его герою повести Хаджи-Мурату
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Салтинский водопад
- Село Гуниб
- Мемориальный комплекс «Белые журавли»
- Красивый пейзаж со смотровой площадки на Гуниб
- Гунибский водопад
- Гунибская крепость
- Ротонда на месте пленения Имама Шамиля
- Царская поляна
Что включено
- Услуги гида
- Комфортный транспорт,
- Проживание в гостевых домах,
- Завтрак, ужин
Что не входит в цену
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Обед
- Сувениры
- Прогулка на катере
- Зиплайн
- Посещение пещер
- Конные прогулки,
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
4 сен 2023
Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
С
Светлана
11 апр 2023
Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
Н
Никита
8 ноя 2022
Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя, узнал что-то новое для себя о истории тех мест, которые удалось посетить, да и о Кавказе в целом. В гостевых домах радушно встречали и щедро угощали. Мини путешествием доволен)
М
Мариан
9 окт 2022
Я искала как провести неделю отпуска в Дагестане, т. к давно мечтала побыть в горах😺
Быстренько собрались с моим молодым человеком и поехали.
Это было самое правильное и выгонное предложение. У нас
Быстренько собрались с моим молодым человеком и поехали.
Это было самое правильное и выгонное предложение. У нас
А
Алена
5 окт 2022
Это было невероятное путешествие. Оно совпало с моим днём рождения. Мы поехали с подругой в индивидуальный тур,чему были очень рады. Все таки это очень удобно,когда вы сами решаете где и
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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