Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня

Индивидуальный тур по Дагестану: уникальные рукотворные памятники республики
Можно ли познакомиться с Дагестаном за 3 дня? Конечно же, это трудно, но я сделала невозможное. Со мной вы отправитесь в тур на 3 дня по самым живописным местам Дагестана.

Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, село Гуниб и Царская поляна — все это будет на нашем пути. А еще вы познакомитесь с местными традициями и попробуете дагестанскую кухню.
5
5 отзывов
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Тур для тех, кто хочет насладиться шикарными видами дагестанской природы, увидеть уникальные рукотворные памятники республики, узнать больше об истории, культуре и традициях местных народов, а также просто качественно отдохнуть и сделать эффектные фотографии.

Ежедневно в 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бархан Сарыкум
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Сулакский каньон
  • Поселок гидростроителей Дубки
  • Дагестанский «Язык тролля»
  • Чиркейская ГЭС
  • Чиркейское водохранилище
  • Гимринский туннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзах - край водопадов
  • Хунзахское плато
  • Цолотлинский каньон
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Матласское ущелье
  • Теснина «Каменная чаша»
  • Памятник Л.Н. Толстому и его герою повести Хаджи-Мурату
  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Салтинский водопад
  • Село Гуниб
  • Мемориальный комплекс «Белые журавли»
  • Красивый пейзаж со смотровой площадки на Гуниб
  • Гунибский водопад
  • Гунибская крепость
  • Ротонда на месте пленения Имама Шамиля
  • Царская поляна
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортный транспорт,
  • Проживание в гостевых домах,
  • Завтрак, ужин
Что не входит в цену
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
  • Обед
  • Сувениры
  • Прогулка на катере
  • Зиплайн
  • Посещение пещер
  • Конные прогулки,
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ю
4 сен 2023
Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
С
11 апр 2023
Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
Н
8 ноя 2022
Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя, узнал что-то новое для себя о истории тех мест, которые удалось посетить, да и о Кавказе в целом. В гостевых домах радушно встречали и щедро угощали. Мини путешествием доволен)
М
9 окт 2022
Я искала как провести неделю отпуска в Дагестане, т. к давно мечтала побыть в горах😺
Быстренько собрались с моим молодым человеком и поехали.
Это было самое правильное и выгонное предложение. У нас
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был индивидуальный гид, где нам максимально было комфортно передвигаться с места на место. Я думаю, мы все посмотрели 😹программы были очень насыщенные. Мы взяли 4 дня. Было очень весело, комфортно. И самое главное, дешевле, чем у других. Мы у многих спрашивали и сравнивали) У нас был самый лучший 👍🏻

А
5 окт 2022
Это было невероятное путешествие. Оно совпало с моим днём рождения. Мы поехали с подругой в индивидуальный тур,чему были очень рады. Все таки это очень удобно,когда вы сами решаете где и
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сколько времени вы хотите провести. Мы увидели все главные достопримечательности,посмотрели самые невероятные виды. Наш гид Мурад сделал наш отдых максимально комфортным. Проживание у нас было включено. Размещение у местных жителей,они очень гостеприимные, столько всего готовили,мы не могли даже все попробовать.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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