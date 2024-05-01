Майский Дагестан - пятидневный тур
Групповой тур в Махачкале

Групповая экскурсия из Махачкалы на автобусе в первозданный Дагестан на 5 дней

Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Описание

Приглашаем вас в самый гостеприимный и первозданный край нашей родины. Дагестан привлекает туристов со всех уголков России и даже из дальнего зарубежья. Будьте готовы к невероятной красоте природы и гастрономическому удовольствию!

согласно календарю

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Ответы на вопросы

Что включено
  • ◾Сопровождение экскурсовода - 5 дней
  • ◾Транспорт - 5 дней
  • ◾Проживание 4 ночи
  • ◾Джипинг
  • Входные билеты и эко-сборы.
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Личные расходы
  • Cтраховка (за доп. плату)
  • 1 завтрак
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: УЛ.И. Казака 2
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Брать очень удобную одежду
  • Удобную нескользящую обувь
  • Головной убор
  • Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
  • Паспорт (обязательно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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