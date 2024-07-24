От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня

Джиппинг до бархана Сарыкум и прогулка на катере по реке Сулак: тур из Махачкалы
Приглашаем в тур по Дагестану, за время которого вы увидите всю палитру республики — от песков бархана Сарыкум, бирюзы горных рек и лазури Чиркейского водохранилища до зеленых горных склонов и старинных оборонительных башен аула-призрака. Домой вы привезете с собой положительные эмоции, интересные рассказы и яркие фотографии.
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Знакомство с Махачкалой

Первый день посвятим знакомству с прекрасным городом — Махачкалой. Во время вечерней экскурсии мы посетим главные местные достопримечательности: центральную Джума-мечеть, сквер Фазу Алиевой, главную площадь города и многие другие, поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау, с которой открывается панорамный вид на Махачкалу. По вашему желанию можем завершить экскурсию ужином в ресторане с местной кухней и национальными танцами.

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Во второй день нас ждет увлекательное путешествие на Сулакский каньон. Дорога к нему лежит через живописный Буйнакский перевал. Сделаем остановку на Чиркейском водохранилище, посетим смотровую площадку, пройдемся по подвесному мосту и заглянем в пещеры Нохъо. Дальше вас ждет джиппинг до села Зубутли и обратно, прогулка на катере по реке Сулак, экскурсия по форелевому хозяйству «Главрыба» и финальная точка экскурсии — бархан Сарыкум.

Салтинский водопад и Дербент

В третий день отправимся в горы Дагестана — к высокогорному селу Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли». Отправимся на джипах в село-призрак Гамсутль, а после — на Чохские террасы. Дорога приведет нас к Салтинскому подземному водопаду. Последний день тура посвятим Дербенту, древнейшему городу России. Нас ждет осмотр уникального экспоната — экраноплана «Лунь». Отправимся на экскурсию по Дербентской крепости и посетим ресторан национальной кухни.

по средам в 12:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральная Джума-мечеть Махачкалы
  • Сквер Фазу Алиевой
  • Центральная площадь Махачкалы и Дом правительства
  • Памятник Сулейману Стальскому
  • Родопский бульвар и городской пляж
  • Смотровая площадка горы Тарки-Тау
  • Чиркейское водохранилище
  • Смотровая площадка на Сулакский каньон в поселке Дубки
  • Подвесной мост и пещеры Нохъо
  • Село Зубутли
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
  • Чохские террасы
  • Село-призрак Гамсутль
  • Салтинский подземный водопад
  • Село Гуниб
  • Краеведческий музей в Гунибе
  • Памятник «Белые журавли»
  • Смотровая площадка на Гуниб
  • Экраноплан «Лунь»
  • Дербентская крепость
  • Старая часть Дербента
  • Джума-мечеть в Дербенте
  • Девичьи бани
  • Армянская церковь (музей ковров)
  • Улица Счастливых людей (Стеклянный мост)
Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Джиппинг до локаций
  • Проживание в отелях и гостевых домах
  • Прогулка на катере по реке Сулак
  • Завтраки и обеды (2, 3, 4 день)
  • Входные билеты и экосборы
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Доплата за одноместный номер (6000 руб.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 12:00
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
  • Что взять с собой?
  • Воду и перекус
  • Паспорт
  • Наличные деньги
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Купальные принадлежности
  • Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа автобусеВодные развлеченияГорыСвятые местаДжума-МечетьПопулярные местаНа катереДагестанВыездныеВсе турыСулакский каньон3-дневные турыБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»Село ЧохСалтинский водопад4-дневные турыТарки-ТауПамятник "Белые журавли"Сквер им. Фазу АлиевойИз аэропорта

Похожие туры из Махачкалы

Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
На машине
1 отзыв
3 дня
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
25 550 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
На машине
1 отзыв
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
24 июля в 10:45
21 авг в 10:45
35 900 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
На машине
На катере
2 отзыва
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
21 июля в 08:00
24 июля в 08:00
27 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
ХорошоТам