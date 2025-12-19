Описание тура
Это не просто путешествие по маршруту. Это экспедиция во времени, где за каждым поворотом серпантина - новая цивилизация, за каждой крепостной стеной - легенда, а в каждом гостеприимном доме - живая история. Дагестан - это уникальный палимпест, на котором слои культур, языков и традиций создали удивительную картину, которую можно понять, только прикоснувшись к ней.
Ключевые перекрестки, которые вы посетите:
Дербент - перекресток веков. Перевал времени, где вы стоите между морем и горами, между Персией и Россией, между Зороастризмом и Исламом. Пройдете по древнейшей улице России, прикоснетесь к стенам цитадели Нарын-кала, возрастом в 5000 лет, почувствуете как камни крепости доносится шепот сасанидских шахов, арабских полководцев и русских солдат.
Гуниб - перекресток с вечностью. Плато, парящее в небесах, где решалась судьба Кавказской войны.
Гамсутль - перекресток с вечностью. Кавказский Мачу-Пикчу, город-призрак, каменный цветок, выросший на скале. Прогулка по его безмолвным улочкам - это диалог с вечностью. Вы не просто увидите заброшенный аул, вы услышите его тишину, наполненную отголосками голосов и ощутите как хрупко человеческое бытие на фоне вечных гор.
Сулакский каньон - перекресток стихий. Вы будете стоять на краю, чувствуя головокружительный восторг от мощи воды, камня и ветра. Это точка, где понимаешь: все империи приходят и уходят, а природа здесь вечный император.
Вкусные остановки Кофе с видом на вершины. Бариста (которого вы бы никогда не ожидали тут встретить) приготовит для вас кофе.
Этот тур - ваш билет на главный перекресток Евразии. Готовы ли вы свернуть с обычного пути?
Программа тура по дням
Встреча, ветер пустыни и водная гладь каньона
Мы начинаем наше путешествие с самого утра, в 08:00.
Встреча группы в аэропорту или забор участников с согласованных мест проживания в городе. Вы можете прилететь в день старта программы (важно успеть до 06:00), либо прилететь за день до начала программы — мы сможем помочь подобрать удобные и недорогие варианты для ночлега.
Важно: Завтрак в этот день не включен в программу. Рекомендуем позавтракать самостоятельно до встречи.
После знакомства с гидом и краткого инструктажа отправляемся в путь. Нас ждет день контрастов.
Пустыня посреди гор. Посещение уникального природного памятника - бархана Сарыкум - это один из самых высоких изолированных песчаных барханов в мире. Неожиданное чудо природы среди предгорий и степей. У вас будет время подняться по его склонам, ощутить под ногами теплый песок и сделать впечатляющие фотографии на фоне золотистых дюн и синих гор на горизонте. Краткая, но захватывающая прогулка по пустыне.
Секреты каньона и адреналин. Переезд в форелевое хозяйство Главрыба, заглянете в сердце масштабного рыбного производства в России. Для любителей экстрима и ярких впечатлений пещера Нохьо - знаменитая точка притяжения. Здесь вас ждут: тарзанка, зиплайн, качели, а также невероятные виды с обзорных площадок в самом узком и живописном месте каньона. Даже если вы не экстримал, вид отсюда стоит того.
Гастрономическое погружение - главный гастрохит свежеприготовленная форель, нежное и вкуснейшее блюдо. Альтернатива - для желающих возможность попробовать блюда дагестанской кухни.
Прогулка на катере - в зависимости от погодных условий и сезона, мы отправимся либо по бирюзовой глади Чиркейского водохранилища, либо по Сулакскому каньону. С воды открывается совершенно иная, величественная перспектива: вы проплывете мимо отвесных скал, увидите плачущие скалы и почувствуете масштаб этого творения природы.
Смотровые площадки - с лучших ракурсов мы полюбуемся на Сулакский каньон, Чиркейскую Гэс, увидим знаменитый выступ Тещин язык
Дорога в сердце гор - после насыщенного дня начинается наш путь в горный Дагестан. Нас ждет уникальный участок дороги - проезд по Гимринскому автодорожному тоннелю. Это путешествие сквозь горный массив длиной более 4 км. само по себе является памятником инженерной мысли и ярким впечатлением. Выехав из тоннеля мы попадаем в другой мир -Величественные горы теперь окружают нас со всех сторон, встречая суровыми склонами и захватывающими дух панорамами. По пути у нас - Гимринская сторожевая башня - символ горной славы и мудрости.
Следующая панорама поразит вас современными масштабами: мы увидим Ирганайскую Гэс мощную электростанцию и Ирганайское водохранилище бирюзового оттенка.
Ужин, приготовленный из местных продуктов, где за общим столом можно будет обсудить впечатления дня, попробовать дагестанский чай и подготовиться к новому дню приключений.
Водопад, крепости и аул-призрак в облаках
Магия подземного царства
Завтрак, наслаждаемся свежим горным воздухом и заряжаемся энергией на день вперед. Выдвигаемся навстречу новым открытиям. Первая цель дня -уникальное природное чудо. Салтинский подземный водопад - это единственный в России крупный водопад, скрытый внутри пещеры. Войдя внутрь, вы окажетесь в фантастическом подземном мире: луч солнца пробивающийся сквозь верхнее отверстие, освещает мощный поток воды, низвергающийся в зеленоватое озерцо. Невероятное по энергетике и красоте место.
Переезд в село Гуниб - историческую крепость в небесах, расположенную на Гунибском плато. Экскурсия в Гунибский краеведческий музей - здесь вы погрузитесь в драматическую историю этих мест: эпоху Кавказской войны, жизнь имама Шамиля и завершающий этап его борьбы - знаменитую осаду Гуниба в 1859 году.
Сытный обед - вас ждут блюда дагестанской кухни, которые станут достойной наградой после экскурсии.
Гунибская Гэс и башня Андалал -взглянем на современное инженерное сооружение и панорамные виды на окрестные горы и ущелья.
Террасы времени и город призрак
Чохские террасы - это древняя система земледелия, созданная многими поколениями горцев. Ступени, спускающиеся по склонам, напоминают гигантскую лестницу или амфитеатр. Потрясающий пример гармонии человека и природы и фотогеничный памятник трудолюбию.
Далее нас ждет самое мистическое приключение дня - посещение аула - призрака Гамсутль. Мы поднимемся к нему по горной тропе (требуется удобная обувь). Это древний аул, целиком высеченный в скале, похож на орлиное гнездо. Еще несколько десятилетий назад здесь кипела жизнь. Прогулка по его безмолвным улочкам, среди каменных домов с пустыми глазницами окон и дверей, оставляет незабываемые, почти инопланетные впечатления.
Завершим этот мощный день на безупречной ноте высокой живописи.
Мы отправляемся на знаменитую Точку Айвазовского , именно с этой скалистой площадки великий маринист И. К. Айвазовский, путешествуя по Кавказу в 1868 году писал свой эпический пейзаж Дагестан. Вид с горы Гуниб. Мы увидим ту самую панораму, которая покорила художника. Лучшее время для созерцания и философских размышлений.
Ужин и отдых после дня, наполненного сильными эмоциями и красотой.
Ущелья, храмы и гостеприимство Гоора
Лазурное озеро в горах
Завтрак и выезд для продолжения нашего знакомства в удивительным Дагестаном. Наш путь лежит к Гоцатлинскому водохранилищу . Мы сделаем остановку у одной из лучших обзорных площадок, чтобы сделать памятные кадры этого рукотворного чуда, гармонично вписанного в дикую природу.
Врата каменного царства
Далее нас ждет одна из самых впечатляющих природных диковинок - Карадахская теснина , это узкий извилистый каньон, пробитый рекой в толще скал. Ширина всего 2-4 метра, мы пройдем по его прохладному полутемному дну, где царит особая атмосфера. Мощь природы, создавшей этот коридор ощущается здесь физически.
Святыня в скалах
Переезд к уникальному памятнику древнего христианства на Кавказе - Датунскому храму
Этот небольшой, строгий и величественный храм, сложенный из камня, находится в труднодоступном месте на склоне горы. Храм прекрасно сохранился и дарит чувство умиротворения и связи с глубоким прошлым.
После погружения в историю нас ждет погружение в культуру гостеприимства. Обед мы разделим с местной семьей. Это не просто прием пищи, а настоящая встреча. Вас встретят как самых дорогих родственников, пригласят в дом, угостят самыми лучшими и душевными блюдами, приготовленные с любовью. Это возможность почувствовать подлинный быт, услышать истории из жизни села и ощутить знаменитое кавказское радушие.
Восхождение к облакам. Старый Гоор
После обеда путь к главной цели дня: древнему башенному комплексу Гоор. Подъем по горной тропе к заброшенному аулу, вросшему в скалы. Это место силы и забытой красоты. Вы узнаете о том, как и зачем строились эти каменные сторожевые и жилые башни, узнаете о традициях, обычаях и суровой романтике. Самые смелые смогут подняться на знаменитые скальные выступ, нависающие над пропастью - Язык Тролля, Это кульминационная точка для незабываемых кадров на память о Дагестане.
Ужин в теплой, почти домашней атмосфере - время поделиться впечатлениями, эмоциями. . Вечер в горах, который станет идеальным завершением этого насыщенного дня и всего активного маршрута.
Поэзия воды и стихов
Царство водопадов
Завтрак,. Сегодня нас ждет самое лайтовое и созерцательное направление всего путешествия -величественное Хунзахское плато, страна ветров и орлов.
Мы поднимаемся на знаменитое Хунзахское плато - огромный высокогорный амфитеатр с потрясающими видами и богатой историей.
Первая остановка - эпическая панорама у края плато. Отсюда открывается вид на Цолотлинский каньон - гигантскую трещину в земле и на его главную жемчужину - водопады Тобот и Итлятляр.
Далее погружение в мир высокой поэзии. Мы увидим родовое село Расула Гамзатова , рядом пронзительный мемориальный комплекс Белые журавли, посвященный всем павшим в войнах. Это место тишины, памяти и светлой грусти, навеянной знаменитой песней.
Гастрономическое открытие - по пути мы заедем на настоящую традиционную мельницу (жерновую). Здесь вы своими глазами увидите, как из обжаренных семян льна, конопли, абрикосовых косточек или орехов под давлением каменных жерновов рождается знаменитый дагестанский урбеч - густая, ароматная и невероятно полезная паста. Вы узнаете о его видах, традициях употребления и конечно сможете продегустировать и приобрести (при желании) этот уникальный натуральный продукт прямо с места производства.
Обед - нас ждет вкуснейший дагестанский шашлык, лепешки, зелень и травяной чай. Идеальный перерыв в путешествии.
После обеда прогулка к Матласским водопадам. Маршрут легкий и приятный.
Осмотрим уникальное творение природы - Каменную чашу, причудливый скальный котлован, созданный водой за тысячелетия.
Наслаждаемся шикарными открыточными видами Хунзахского плато - ощущением простора, свободы и покоя.
Ужин станет теплым прощальным вечером.
Свободное время для отдыха, сборов и неспешных вечерних разговоров.
Прощание с горами. Дорога к морю
От горных вершин к Каспийскому морю. Древний Дербент и Каспийский монстр
Ранний завтрак и выезд.
Начинается наш путь из горной части Дагестана прямо к Каспийскому морю. Дорога будет пролегать по живописным предгорьям и из окон авто мы увидим как суровые скалы сменяются равнинами, а воздух становится мягче и наполняется морской свежестью.
Путешествие на 5000 лет назад, древний Дербент.
Мы прибываем в Дербент, самый древний город России. Это город музей под открытым небом, ворота между Европой и Азией.
Экскурсия в цитадель Нарын-кала. Мы поднимемся на крепостную стену и окажемся внутри могучей цитадели, с которой открывается потрясающая панорама на весь город и Каспийское море.
Прогулка по древним магалам (Старый город). Мы спустимся в лабиринт узких улочек, где время словно остановилось. Увидим женские бани и конечно главную святыню - Джума мечеть, старейшую мечеть на территории России.
На перекрестке культур. Обед. Теперь нас ждет южная кухня Дагестана с ее особыми акцентами. Вкусное погружение в культуру перекрестка цивилизаций.
После погружения в древность нас ждет контрастный сюрприз - встреча с технологической легендой.
Мы отправляемся к месту стоянки единственного в мире сохранившегося экраноплана Лунь - ударного ракетного корабля - экраноплана проекта 903. Это гигантское футуристичное судно, похожее на космический корабль, летящий над водой. Вы увидите его вживую, узнаете об уникальной советской разработке и сможете сделать впечатляющие фотографии с этим монстром.
Завершение путешествия, трансфер.
После насыщенной программы мы начинаем путь обратно. Развозим всех участников по удобным точкам. Кто то отправится в Махачкалу/Каспийск в свои отели, кого -то доставим прямо в аэропорт.
На этом наше большое путешествие по контрастному Дагестану завершается. Мы надеемся что вы увезете с собой не только фотографии и сувениры, но и ощущение мощи природы, глубины истории и тепла горского гостеприимства.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожники/минивэны: (Ford Explorer, Honda Elysion) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
- Все машины принадлежат нам После окончания программы сможем завезти в Махачкалу и аэропорт
- Работа сертифицированного гида Мадины, либо Али
- В группах до 7 человек - минивэны
- Развлечения, прогулка на катере, все входные билеты по локациям
- Трёхразовое питание: завтраки (кроме первого дня) и ужины (кроме последнего дня) в гостевом доме, обеды в домах местных жителей или кафе (зависит от маршрута), пикники в горах, угощение горным чаем и кофе на остановках по маршруту. С собой брать ничего не нужно. Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание - пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить
- Проживание в горах в дни тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры, алкоголь и т. п
- Входные билеты в пещеру Нохьо (500р. с человека в будние дни 700р. с человека в выходные дни)
- Экстремальные виды развлечений (не требуют опыта): Sup-прогулка - около 1000 руб. с чел. /час (временное развлечение, уточняйте у организатора), рафтинг - около 3000 руб. с чел. (временное развлечение, уточняйте у организатора), зиплайн - до 2000 руб. с чел., прыжок с веревкой - 7000-9000 руб. с чел., езда на лошадях - 1500 руб. с чел
- Возможно одноместное проживание за дополнительную оплату
О чём нужно знать до поездки
Дорогие путешественники! Если вы читаете эту программу, значит вас манит настоящий, неизведанный, контрастный Дагестан. И это здорово!
Мы создавали этот маршрут не как стандартный галочный тур, а как путешествие - переживание. Здесь каждый день - это смена декораций, которую сложно даже представить: утром вы идете по горячему песку бархана, днем летите на тарзанке над глубочайшим каньоном Европы, а вечером ужинаете в горном селе, глядя на звезды, которых в городе не бывает. Вы проедете сквозь тоннель длиной в 4 км., чтобы из засушливых предгорий попасть в царство зеленых гор и бирюзовых водохранилищ. Вы спуститесь в пещеру к шумящему водопаду и подниметесь в аул-призрак, откуда открывается вид на весь мир. Вы почувствуете пульс древнейшей цитадели и увидите легендарный советский экраноплан.
Этот тур - мой Дагестан. Дагестан, где гостеприимство- не пустое слово, а закон гор, где история живет не в учебниках, а в камнях крепостей и на улочках древних магалов: где природа настолько мощная и разнообразная, что за неделю можно увидеть пустыню, альпийские луга, крепости, каньоны и море.
Что я от вас жду? Не супер-спортивной подготовки, а готовности удивляться, открывать новое и принимать все таким, как есть. Горные дороги диктуют свои правила, погода может внести коррективы, а домашняя лепешка в селе может оказаться вкуснее ресторанного стейка. Здесь ценится настоящее.
Мы будем небольшой, сплоченной группой. Мы будем помогать друг другу на тропах, делится впечатлениями за ужином и вместе замирать от восторга на краю пропасти.
Моя задача как гида и организатора - не только показать вам месте, но и создать атмосферу доверия и комфорта, чтобы вы почувствовали себя не туристами, а гостями, которых ведут по самым сокровенным уголкам родной земли.
Давайте откроем Дагестан вместе. Это путешествие останется с вами надолго. Не только на фотографиях, а в ощущении свободы, силы и той особой тишины, что бывает только в горах перед рассветом.
До встречи на гостеприимной дагестанской земле!
Пожелания к путешественнику
Для того, чтобы наше путешествие было безопасным, комфортным и оставило яркие впечатления, просим вас ознакомиться с важными пунктами: тур включает в себя пешие прогулки по горной местности, спуски и подъемы.
Важно: сообщить гиду заранее о любых хронических заболеваниях, проблемах с сердцем, давлением, суставами, а также об аллергиях.
Необходимо: удобная, разношенная обувь, одежда по принципу слоев: футболка, ветровка. погода в горах переменчивая, головной убор (кепка от солнца, шапка/бандана от ветра), солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.
Рекомендуется: иметь при себе наличные деньги, в горных селах и на многих точках маршрута банкоматов нет, карты не принимают.
Дисциплина и уважение: соблюдайте время общего сбора, указанное гидом. Пунктуальность залог того, что мы успеем посмотреть всю насыщенную программу. Внимательно слушайте инструктаж гида и соблюдайте его рекомендации.
Проявляйте уважение к местным традициям, культуре и жителям. Соблюдайте дресс код: платья, юбочки, шорты - прикрыто колено, футболки, маечки - прикрыты плечи, без глубокого декольте и открытого живота.
Настроение: захватите с собой хорошее настроение, терпение и дух приключений. Горные дороги и логистика иногда вносят коррективы, но гиды сделают все, чтобы впечатления были на высоте.
Наша цель - показать вам всю мощь и красоту Дагестана максимально безопасно и интересно. Ваша подготовка и понимание этих пунктов - ключ к отличному путешествию!