Винно-гастрономический тур в Дагестан

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Сочный и очень вкусный тур! Предлагаем вам отправиться в настоящее гастрономическое путешествие в Дагестан! Это будет полное погружение в край роскошных гор и свободы, вкусных угощений и добрых людей, свежего воздуха, тепла и колорита. Продуманный маршрут, в котором вы успеете увидеть и попробовать максимум за 5 дней.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях уже входят в стоимость. А вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Ближайшие даты:
27
мая
23
июн
11
сен
6
окт
3
ноя

Что вас ожидает:

Лучшие рестораны Дагестана
Лучшие рестораны Дагестана
Посетим самые знаменитые заведения с кавказской кухней
«Пальчики оближешь»
«Пальчики оближешь»
Весь тур мы будем наслаждаться разнообразными местными блюдами под аккомпанемент вкуснейшего вина
Винный рай
Винный рай
Продегустируем премиальные вина на известной винодельне
Дегустация коньяка
Дегустация коньяка
Посетим коньячный дом и продегустируем самые культовые сорта
Погружение в историю
Погружение в историю
Познакомимся с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего в середине 19 века

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дагестан

Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент — самый древний город России!

Мы будем жить в новом, современном отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» на побережье Каспийского моря!

В заезд 23-27 июня будет отель «Golden Beach» 4*.

Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хамамом в нашем распоряжении.

Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия.

Заселяемся в отель.

В номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента!

Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.

Попробуем знаменитые чуду — очень тонкие лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.

Затем нам подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.

Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!

На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими!

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России!

По вечерам здесь «танец» воды синхронизируется с музыкой.

Прибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в Дагестан
2 день

Цитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкал

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.

Сначала посетим главную достопримечательность Дербента — цитадель VI века «Нарын-Кала».

Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.

Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.

И, конечно, прогуляемся по старому Дербенту.

После прогулки по городу заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.

Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с мастером купажа.

А дальше — дегустация!

Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.

Затем отправляемся на обед в традиционный ресторан в центре Дербента.

Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо — хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.

Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.

Сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах, затем отваривают в соленой воде!

После обеда нас будут ждать на винодельне.

Дербентская винодельческая компания — это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли.

Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.

Дальше приступаем к дегустации!

Мы попробуем 5 образцов вин из премиальных линеек компании.

Вечером возвращаемся в отель, отдыхаем.

Цитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкал
3 день

Горный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторане

Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в горный Дагестан!

По дороге с пейзажами, захватывающими дух, мы доедем до бывшей столицы Аварского ханства.

Хунзах покоряет величественными видами скал и богатой историей, которую вам предстоит услышать.

Также мы увидим живописный водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа.

На обед нас будут ждать в очень аутентичном месте.

Мы идем в гости к аварской семье!

Пробуем традиционные блюда: горский суп, курзе, чуду и на десерт — абрикосовая каша с урбечом.

Едем дальше!

Наш путь пройдет по самому длинному автодорожному тоннелю в России — Гимринскому.

Мы доберемся до исторического места, родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля.

Коротко познакомимся с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века.

И увидим Гимринскую оборонительную башню.

Едем в столицу Дагестана — Махачкалу!

Мы проведем здесь следующие две ночи нашего путешествия.

Наш отель находится в центре города, один из лучших в Махачкале.

Идем на ужин в панорамный ресторан, расположенный на 13 этаже, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город.

Нас ждет авторская кавказская кухня.

На закуску нам подадут салат с хрустящими баклажанами, в качестве основного блюда — томленую баранину.

На десерт — запеченная тыква с соленой карамелью, орехами и мороженым.

Конечно, все блюда сопровождаются вином, которое составляет идеальную пару к блюдам!

Горный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторане
4 день

Сулакский каньон, пикник в персиковом саду

Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в места фантастической красоты!

Мы отправимся на Сулакский каньон, посетим несколько смотровых точек, от которых просто захватывает дух!

Сулакский каньон — самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе — глубиной почти 2 километра.

Затем нас пригласят на прогулку на катере по самому большому водоему Северного Кавказа — Чиркейскому водохранилищу.

Дальше едем в настоящий персиковый сад, где для нас будет приготовлен пикник на свежем воздухе!

Мы попробуем сулакскую форель на гриле, дагестанские лепешки со всевозможными начинками — чуду, а также чай в настоящем самоваре на углях!

Возвращаемся в Махачкалу.

Отправляемся на заключительный ужин!

Он пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни.

Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.

Нам подадут сочный шашлык и люля-кебаб, приготовленный на мангале, с овощами гриль.

Также мы попробуем знаменитый лезгинский пирог с мясом и сыром — цкен, который готовят «только для своих».

На десерт нас будет ждать очень нежное дагестанское блюдо: мучная халва.

Наслаждаемся!

Сулакский каньон, пикник в персиковом садуСулакский каньон, пикник в персиковом садуСулакский каньон, пикник в персиковом садуСулакский каньон, пикник в персиковом садуСулакский каньон, пикник в персиковом садуСулакский каньон, пикник в персиковом саду
5 день

Прогулка по столице Дагестана. Завершение программы

Знакомство с Махачкалой, кофе с урбечом, рынок и вылет домой!

После завтрака в отеле отправляемся на прогулку по столице Дагестана и крупнейшему городу Северо-Кавказского федерального округа.

Это город со своей неповторимой атмосферой!

Мы узнаем, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные, и как выглядят современные районы.

А также услышим о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

По пути зайдем в кофейню, располагающуюся на крыше исторической башни, чтобы попробовать «самый» дагестанский кофе — кофе с урбечом.

Он называется урбечевый раф, готовится с добавлением сливок и миндальной пасты.

Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог — восхитительный десерт из сушеных абрикосов и грецких орехов!

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид на весь город!

Посетим Центральную Джума-мечеть и прогуляемся по набережной.

И, конечно, заедем на центральный рынок, чтобы приобрести дагестанские специалитеты с собой!

Затем мы вас проводим в аэропорт.

Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Прогулка по столице Дагестана. Завершение программыПрогулка по столице Дагестана. Завершение программыПрогулка по столице Дагестана. Завершение программыПрогулка по столице Дагестана. Завершение программыПрогулка по столице Дагестана. Завершение программы

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» 4*, г. Дербент (2 ночи) и «Монто Hotel» 4*, г. Махачкала (2 ночи).

  1. Заезд 23-27 июня: в Дербенте будет отель «Golden Beach» 4* (2 ночи) — отель на побережье Каспийского моря.

Стоимость тура с датами 3-7 января 2024 на 1 человека, руб:

Дата заезда2-местное размещение1-местное размещение
Обычная стоимостьСтоимость при раннем бронированииОбычная стоимостьСтоимость при раннем бронировании
7-11 марта88 000-105 000-
10-14 апреля88 000-105 000-
1-5 мая88 000-105 000-
27-31 мая88 000-105 000-
23-27 июня (РБ до 30.04.2024)88 00082 000105 00098 000
11-15 сентября (РБ до 30.04.2024)95 00088 000112 000105 000
6-10 октября (РБ до 30.04.2024)95 00088 000112 000105 000
3-7 ноября (РБ до 30.04.2024)95 00088 000112 000105 000

Варианты проживания

Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4

2 ночи

Отель «Derbent Premium Hotel & SPA» – новинка 2022 года на побережье Каспийского моря.

Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.

Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.

Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4

Отель «Golden Beach» 4

2 ночи

Комфортабельный отель "Golden Beach" расположился на самом берегу Каспийского моря в популярном туристическом городе Дербент. На обширной и благоустроенной территории находятся несколько бассейнов, предназначенных для купания как взрослых, так и детей. Помимо этого есть мини-аквапарк с водными горками. Внимательные сотрудники помогут при обращении и ответят на все возникшие вопросы.

Роскошный интерьер номеров притягивает внимание и располагает к полноценному отдыху. Стильная отделка, качественная мебель и современная техника создают атмосферу уюта. Различные категории позволяют выбрать наиболее подходящий для Вас вариант, с учетом всех пожеланий. Из номеров открывается живописный вид на море и окрестности.

При отеле работает кафе с красивыми летними террасами и баром. В течение дня здесь можно попробовать вкусные блюда местной кухни. Для постояльцев по утрам накрывают континентальные завтраки. Рядом есть продуктовые магазины и супермаркеты, а также открыты рестораны и бары, где можно разнообразить привычный рацион.

Собственный выход к обустроенному пляжу с шезлонгами обеспечивают гостям полноценный отдых. До моря путь займет менее 2-х минут. Близость ко многим общественным объектам и инфраструктуре позволяют жильцам удобное передвижение по городу. Поблизости есть несколько интересных достопримечательностей, которые стоит посетить: аквапарк "Акваленд", красивейший Музей-заповедник и Армянская церковь.

Отель «Golden Beach» 4Отель «Golden Beach» 4Отель «Golden Beach» 4Отель «Golden Beach» 4Отель «Golden Beach» 4Отель «Golden Beach» 4

Отель «Монто Hotel» 4

2 ночи

Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Монто Hotel» 4Отель «Монто Hotel» 4Отель «Монто Hotel» 4Отель «Монто Hotel» 4Отель «Монто Hotel» 4Отель «Монто Hotel» 4Отель «Монто Hotel» 4Отель «Монто Hotel» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* в г. Дербент и в г. Махачкала
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура: обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах с винным сопровождением
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Все экскурсии с местным гидом: Дербент, Махачкала, горный Дагестан, Сулакский каньон
  • Все дегустации: винодельня, коньячный дом
  • Пикник в персиковом саду
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение - возраст (не менее 6 лет).

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете! С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие рейсы больше всего подходят для заездов?
  • 1-5 мая
Рекомендуемые рейсы:
1 мая: Москва — Махачкала, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1058, время 10:55-14:00.
5 мая: Махачкала — Москва, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1059, время 15:00-18:10.
  • 27-31 мая
Рекомендуемые рейсы:
27 мая: Москва — Махачкала, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1058, время 10:55-14:00.
31 мая: Махачкала — Москва, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1059, время 15:00-18:10.
  • 23-27 июня
Рекомендуемые рейсы:
23 июня: Москва — Махачкала, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1058, время 10:55-14:00.
27 июня: Махачкала — Москва, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1059, время 15:00-18:10.
Если прилететь позже 14:00, то потребуется дополнительный трансфер в Дербент.
Стоимость 7 000 руб. /авто до 3-х чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 сен 2023
Хотим сĸазать огромное спасибо за очень интересный, познавательный и насыщенный во всех смыслах тур на Кавĸаз, нам очень понравилось и планируем отправиться с Вашей ĸомпанией еще по другим маршрутам. Особую благодарность хотим выразить нашему гиду Владимиру, очень позитивному, веселому и доброжелательному человеĸу, ĸоторый сумел объединить всю нашу группу в единую сплоченную ĸоманду. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Еще раз спасибо и с уважением
В
25 июня 2023
Впечатления самые лучшие. Узнали много интересного о Дагестане и людях которые там живут. А какая там природа! В общем нам очень понравилось. Кроме того был очень знающий и доброжелательный гид.
М
14 июня 2023
Спасибо за преĸрасный тур! Нам все очень понравилось: программа, отели, организация транспортного обслуживания, винодельни, сыроварня, эĸсĸурсии…. особая благодарность сопровождающей Татьяне! Желаем процветания Вашей фирме!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Можно с детьмиАвторскиеВсе туры5-дневные турыГастрономическиеНа автобусе

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