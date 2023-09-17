Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях уже входят в стоимость. А вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
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Что вас ожидает:
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Прибытие в Дагестан
Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент — самый древний город России!
Мы будем жить в новом, современном отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» на побережье Каспийского моря!
В заезд 23-27 июня будет отель «Golden Beach» 4*.
Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хамамом в нашем распоряжении.
Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия.
Заселяемся в отель.
В номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента!
Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.
Попробуем знаменитые чуду — очень тонкие лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.
Затем нам подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.
Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!
На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими!
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана — самого большого в России!
По вечерам здесь «танец» воды синхронизируется с музыкой.
Цитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкал
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.
Сначала посетим главную достопримечательность Дербента — цитадель VI века «Нарын-Кала».
Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.
Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.
И, конечно, прогуляемся по старому Дербенту.
После прогулки по городу заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.
Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с мастером купажа.
А дальше — дегустация!
Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.
Затем отправляемся на обед в традиционный ресторан в центре Дербента.
Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо — хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.
Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.
Сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах, затем отваривают в соленой воде!
После обеда нас будут ждать на винодельне.
Дербентская винодельческая компания — это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли.
Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.
Дальше приступаем к дегустации!
Мы попробуем 5 образцов вин из премиальных линеек компании.
Вечером возвращаемся в отель, отдыхаем.
Горный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторане
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в горный Дагестан!
По дороге с пейзажами, захватывающими дух, мы доедем до бывшей столицы Аварского ханства.
Хунзах покоряет величественными видами скал и богатой историей, которую вам предстоит услышать.
Также мы увидим живописный водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа.
На обед нас будут ждать в очень аутентичном месте.
Мы идем в гости к аварской семье!
Пробуем традиционные блюда: горский суп, курзе, чуду и на десерт — абрикосовая каша с урбечом.
Едем дальше!
Наш путь пройдет по самому длинному автодорожному тоннелю в России — Гимринскому.
Мы доберемся до исторического места, родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля.
Коротко познакомимся с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века.
И увидим Гимринскую оборонительную башню.
Едем в столицу Дагестана — Махачкалу!
Мы проведем здесь следующие две ночи нашего путешествия.
Наш отель находится в центре города, один из лучших в Махачкале.
Идем на ужин в панорамный ресторан, расположенный на 13 этаже, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город.
Нас ждет авторская кавказская кухня.
На закуску нам подадут салат с хрустящими баклажанами, в качестве основного блюда — томленую баранину.
На десерт — запеченная тыква с соленой карамелью, орехами и мороженым.
Конечно, все блюда сопровождаются вином, которое составляет идеальную пару к блюдам!
Сулакский каньон, пикник в персиковом саду
Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в места фантастической красоты!
Мы отправимся на Сулакский каньон, посетим несколько смотровых точек, от которых просто захватывает дух!
Сулакский каньон — самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе — глубиной почти 2 километра.
Затем нас пригласят на прогулку на катере по самому большому водоему Северного Кавказа — Чиркейскому водохранилищу.
Дальше едем в настоящий персиковый сад, где для нас будет приготовлен пикник на свежем воздухе!
Мы попробуем сулакскую форель на гриле, дагестанские лепешки со всевозможными начинками — чуду, а также чай в настоящем самоваре на углях!
Возвращаемся в Махачкалу.
Отправляемся на заключительный ужин!
Он пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни.
Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.
Нам подадут сочный шашлык и люля-кебаб, приготовленный на мангале, с овощами гриль.
Также мы попробуем знаменитый лезгинский пирог с мясом и сыром — цкен, который готовят «только для своих».
На десерт нас будет ждать очень нежное дагестанское блюдо: мучная халва.
Наслаждаемся!
Прогулка по столице Дагестана. Завершение программы
Знакомство с Махачкалой, кофе с урбечом, рынок и вылет домой!
После завтрака в отеле отправляемся на прогулку по столице Дагестана и крупнейшему городу Северо-Кавказского федерального округа.
Это город со своей неповторимой атмосферой!
Мы узнаем, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные, и как выглядят современные районы.
А также услышим о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
По пути зайдем в кофейню, располагающуюся на крыше исторической башни, чтобы попробовать «самый» дагестанский кофе — кофе с урбечом.
Он называется урбечевый раф, готовится с добавлением сливок и миндальной пасты.
Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог — восхитительный десерт из сушеных абрикосов и грецких орехов!
Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид на весь город!
Посетим Центральную Джума-мечеть и прогуляемся по набережной.
И, конечно, заедем на центральный рынок, чтобы приобрести дагестанские специалитеты с собой!
Затем мы вас проводим в аэропорт.
Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
Тур предполагает проживание в отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» 4*, г. Дербент (2 ночи) и «Монто Hotel» 4*, г. Махачкала (2 ночи).
- Заезд 23-27 июня: в Дербенте будет отель «Golden Beach» 4* (2 ночи) — отель на побережье Каспийского моря.
Стоимость тура с датами 3-7 января 2024 на 1 человека, руб:
|Дата заезда
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Обычная стоимость
|Стоимость при раннем бронировании
|Обычная стоимость
|Стоимость при раннем бронировании
|7-11 марта
|88 000
|-
|105 000
|-
|10-14 апреля
|88 000
|-
|105 000
|-
|1-5 мая
|88 000
|-
|105 000
|-
|27-31 мая
|88 000
|-
|105 000
|-
|23-27 июня (РБ до 30.04.2024)
|88 000
|82 000
|105 000
|98 000
|11-15 сентября (РБ до 30.04.2024)
|95 000
|88 000
|112 000
|105 000
|6-10 октября (РБ до 30.04.2024)
|95 000
|88 000
|112 000
|105 000
|3-7 ноября (РБ до 30.04.2024)
|95 000
|88 000
|112 000
|105 000
Варианты проживания
Отель «Derbent Premium Hotel SPA» 4
Отель «Derbent Premium Hotel & SPA» – новинка 2022 года на побережье Каспийского моря.
Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.
Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.
Отель «Golden Beach» 4
Комфортабельный отель "Golden Beach" расположился на самом берегу Каспийского моря в популярном туристическом городе Дербент. На обширной и благоустроенной территории находятся несколько бассейнов, предназначенных для купания как взрослых, так и детей. Помимо этого есть мини-аквапарк с водными горками. Внимательные сотрудники помогут при обращении и ответят на все возникшие вопросы.
Роскошный интерьер номеров притягивает внимание и располагает к полноценному отдыху. Стильная отделка, качественная мебель и современная техника создают атмосферу уюта. Различные категории позволяют выбрать наиболее подходящий для Вас вариант, с учетом всех пожеланий. Из номеров открывается живописный вид на море и окрестности.
При отеле работает кафе с красивыми летними террасами и баром. В течение дня здесь можно попробовать вкусные блюда местной кухни. Для постояльцев по утрам накрывают континентальные завтраки. Рядом есть продуктовые магазины и супермаркеты, а также открыты рестораны и бары, где можно разнообразить привычный рацион.
Собственный выход к обустроенному пляжу с шезлонгами обеспечивают гостям полноценный отдых. До моря путь займет менее 2-х минут. Близость ко многим общественным объектам и инфраструктуре позволяют жильцам удобное передвижение по городу. Поблизости есть несколько интересных достопримечательностей, которые стоит посетить: аквапарк "Акваленд", красивейший Музей-заповедник и Армянская церковь.
Отель «Монто Hotel» 4
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* в г. Дербент и в г. Махачкала
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура: обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах с винным сопровождением
- Встреча и проводы в аэропорт
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Все экскурсии с местным гидом: Дербент, Махачкала, горный Дагестан, Сулакский каньон
- Все дегустации: винодельня, коньячный дом
- Пикник в персиковом саду
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение - возраст (не менее 6 лет).
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете! С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие рейсы больше всего подходят для заездов?
- 1-5 мая
5 мая: Махачкала — Москва, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1059, время 15:00-18:10.
- 27-31 мая
31 мая: Махачкала — Москва, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1059, время 15:00-18:10.
- 23-27 июня
27 июня: Махачкала — Москва, а/к "Аэрофлот" рейс SU‑1059, время 15:00-18:10.
Когда и сколько длится?
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