Страна гор (5 дней, всё включено)

Авторский тур по самым красивым локациям с комфортом
Описание тура

Погрузитесь в неповторимую атмосферу Дагестана: яркие традиции, волшебные пейзажи и аутентичная кухня ждут вас!
Почему путешествовать с нами – это особенный опыт?
- Поездка на комфортабельных внедорожниках и опыт нашего местного гида гарантируют безопасность и комфорт на каждом этапе вашего путешествия.

- Насладитесь не только потрясающими горными пейзажами, но и истинным вкусом Дагестана. От ароматного кофе под закатным небом до аутентичной кухни - каждое мгновение в нашем туре станет особенным.
- Позвольте себе окунуться в мир ярких впечатлений. В нашем путешествии вас ждут захватывающие горные пейзажи, душевные встречи с местными жителями и эмоции, которые останутся с вами надолго.

Мы гарантируем комфорт и сервис:

  • Комфортабельные джипы: Lexus GX, Land Cruiser, Toyota Alphard

  • Проживание в комфортабельных горных гостиницах в 1-,2-,3-,4-х местных номерах с собственным сан. узлом и шикарными видами из окон (одноместное проживание за доп. плату)

  • 7 традиционных завтраков, обедов и ужинов + вкусные и свежие фрукты;

  • (с учетом индивидуальных предпочтений каждого гостя!)

  • Фото- и видео на память;

  • Можем подобрать индивидуальный тур для вас.
    Более 6 лет мы создаем уникальные туры, позволяя путешественникам погрузиться в красоту и культуру Дагестана. Наш богатый опыт – ваша гарантия комфорта, безопасности и незабываемых впечатлений!
    Не стесняйтесь задавать вопросы! Мы с радостью на все ответим!)

Программа тура по дням

1 день

Дербент. Крепость Нарын-Кала. Лунь

День 1. От древних стен Дербента к вершинам Гуниба

НАЧАЛО ТУРА:

  • Встреча группы в 08:00-09:00 утра в Махачкале (точное время и место сообщим накануне тура).
  • Если Вы остановитесь в Каспийске или Избербаше, сообщите нам, чтобы мы согласовали удобную точку встречи.
  • Не волнуйтесь, если ваш рейс не подходит по времени. Мы можем организовать трансфер, чтобы догнать группу (за доп. плату). Уточняйте, пожалуйста, в сообщения.
  • Мы рекомендуем прибыть в Дагестан за день до старта тура, чтобы отдохнуть от перелёта и быть готовым к насыщенному маршруту!

ЛОКАЦИИ ДНЯ: Дербент. Крепость Нарын-Кала. Самолет «Лунь». Старые улочки Дербента. Девичья баня. Мечеть Джума и т. д.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:

Первая остановка - Дербент: один из древнейших городов России, хранящий богатую историю и культуру.

Вас ждет увлекательная экскурсия по крепости Нарын-Кала: объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название крепости с древнеперсидского переводится как "Солнечная крепость", и она действительно впечатляет своей мощью и красотой.

После экскурсии мы отправимся на обед в уютный ресторан: насладимся вкусными национальными блюдами Дагестана и почувствуем истинную гастрономическую культуру региона.

Следующая точка - уникальный объект: самолет "Лунь". Это советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903, настоящий шедевр инженерной мысли, аналогов которому нет в мире.

И завершаем день в горах, в селе Гуниб. Здесь вас ждет уютный отель/гостевой дом, где мы сможем отдохнуть после насыщенного дня и насладиться ужином.

Первый день - это лишь начало нашего удивительного путешествия по Дагестану! Впереди нас ждет множество новых впечатлений и открытий.

2 день

Чохские терассы. Гамсутль. Салтинский водопад

ЛОКАЦИИ ДНЯ: Гамсутль. Чох. Чохские терассы. Салтинский водопад. Кегерские высоты. Кегерски1 каньон. Точка Айвазовского.
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:

Второй день нашего путешествия по Дагестану подарит нам незабываемые впечатления от горных пейзажей, древних поселений и природных чудес.

Завтрак с видом на горы - идеальный старт дня. В 9:00 утра мы отправляемся в путь, направляясь к аулу Гамсутль.

По дороге мы проедем через аул Чох: это колоритное селение, расположенное среди живописных гор, справедливо называют архитектурным музеем под открытым небом. Вы увидите удивительные Чохские террасы - масштабное зрелище, напоминающее рисовые террасы.
Они впечатляют не только своей красотой, но и свидетельствуют о нелегком труде жителей, которые создавали их вручную, используя лишь свои силы и несколько лошадей.

Следующая точка - аул Гамсутль: его еще называют дагестанским Мачу-Пикчу, заброшенный аул, расположенный высоко в горах. Прогуливаясь по его пустынным улицам, вы услышите истории о жизни его жителей, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, передающиеся из поколения в поколение.

После Гамсутля мы отправимся на обед: отдохнем и наберемся сил перед посещением Салтинского водопада.

К этому удивительному подземному водопаду проложен небольшой треккинг: вы пройдете по ущелью, где горная река пробивает себе путь через скалы, создавая уникальное природное явление - единственный в России подземный водопад.

Возвращаться в Гуниб мы будем через Гегерские высоты: место несказанной красоты.

Кегерское плато, с которого Айвазовский писал панорамы окрестностей Гуниба, справедливо называют дагестанским Стоунхенджем.

Здесь, в окрестностях села Кегер, расположены древние солнечные календари, возраст которых оценивается в 14-16 тысяч лет.

Мы также полюбуемся Кегерским каньоном: еще один шедевр природной архитектуры Дагестана.

Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от прошедшего дня.

3 день

Карадахская теснина. Хунзах. Тобот. Матлас

ЛОКАЦИИ ДНЯ: Село Хунзах. Водопад Тобот. Водопады Матласа. Матласское плато. Экстрим-парк Матлас. Ханский водопад. Каменная чаша. Карадахская теснина.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:

После завтрака мы отправимся в село Хунзах – край водопадов. Нас ждет встреча с Тоботом - одним из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Его красота и мощь оставят неизгладимое впечатление.

Далее нас ждет вкусный обед, после которого мы отправимся к водопадам Матласа.

По пути мы посетим Матласское плато - место с потрясающей смотровой площадкой, откуда открывается вид на каньон и Ханский водопад.

Желающие могут испытать себя в Экстрим парке - Матлас, где предлагают захватывающие развлечения: зип-лайн и прыжки с веревки.

Следующая остановка - Каменная чаша - природное чудо, представляющее собой три скалистых зала, соединенных узкими проходами и пещерами.

Затем мы отправимся в Карадахскую теснину - уникальный природный памятник. Этот узкий каньон высотой 173 метра и шириной всего 2-6 метров напоминает сказочные ворота в затерянный мир. Прогуляемся по теснине и насладимся ее оглушающей тишиной.

Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от дня, полного природных чудес.

В зимний период наш тур пополняется еще одним интересным пунктом - посещением села Мочох. Здесь мы сможем покататься на коньках по большому природному катку - горному озеру Мочох, расположенному на высоте 1630 метров над уровнем моря.

Третий день нашего тура станет яркой страницей в вашем путешествии по Дагестану.

4 день

Страна Башен. Язык Тролля. Рафтинг

ЛОКАЦИИ ДНЯ: Гоор. Язык Тролля. Рафтинг по реке Аварское Койсу. Дарада-Мурада

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:

Четвертый день нашего путешествия обещает быть насыщенным и полным контрастов.

После завтрака мы отправимся в село Гоор. Это селение, известное как "Страна башен", славится своими старинными оборонительными сооружениями, которые когда-то служили горцам защитой от врагов. Мы увидим эти башни, сделаем впечатляющие фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей.

Особое внимание заслуживает Язык Тролля - скальный выступ с удивительным видом, где мы сделаем потрясающие фотографии на память.

Затем нас ждет вкусный обед. После обеда мы отправимся на рафтинг по реке Аварское Койсу. Это активное и экстремальное развлечение, которое подарит незабываемые эмоции.

Важно отметить, что рафтинг проводится только в теплое время года. В холодные месяцы вместо сплава мы посетим смотровую площадку Дарада-Мурада, откуда открывается панорамный вид на горные пейзажи и каньон реки Аварское Койсу.

Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от насыщенного дня.

5 день

Сулакский каньон. Ирганайское водохранилище

ЛОКАЦИИ ДНЯ: Ирганайское водохранилище. Гимринский тоннель. Село Дубки. Сулакский каньон. Катание на катере. Нескучный сад Салмановых. Бархан Сарыкум.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:

Пятый день нашего путешествия по Дагестану - это финальный аккорд, который подарит вам незабываемые впечатления от природных чудес и исторических достопримечательностей.

Мы начнем с посещения Ирганайского водохранилища - искусственного озера, созданного на реке Аварское Койсу благодаря строительству одноименной ГЭС.

По дороге мы проедем через Гимринский тоннель - самый длинный автодорожный тоннель в России.

Затем нас ждет посещение смотровой площадки в селе Дубки, откуда открывается великолепный вид на Сулакский каньон - глубиной до 1920 метров и протяженностью 53 километра, один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе.

Завершая путешествие по Сулакскому каньону, мы прокатимся на высокоскоростном катере по его бурным водам.

После этого мы отправимся на обед в Нескучный сад Салмановых - идеальное место, чтобы попробовать вкуснейшую горную форель и прогуляться по плантациям с сезонными фруктами.

По пути в Махачкалу мы заедем на Бархан Сарыкум - крупнейший песчаный бархан в Европе.

К 20:00 мы доставим вас в аэропорт Махачкалы. Наше путешествие по Дагестану завершается, но мы надеемся, что вы увезли с собой незабываемые впечатления, яркие фотографии и желание вернуться в этот удивительный край.

До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортные внедорожники)
  • Сопровождение профессионального гида
  • Размещение в отелях и гостевых домах
  • Питание 3-разовое (завтраки, обеды, ужины, пикники, чай и кофе от гидов в горах)
  • Помощь с подбором авиабилетов и гостиниц, если планируете прилететь накануне
  • Самые красивые фото и видео от гидов (Для наших гостей приятный бонус! Мы предоставляем роскошные платья со шлейфом для незабываемых снимков совершенно бесплатно!)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до/обратно из аэропорта города Махачкала
  • Личные траты (на сувениры, спиртное и т. д.)
  • Прогулка на высокоскоростном катере по Сулакскому каньону (~ 1500 руб.)
  • Все входные билеты/экологические сборы на протяжении маршрута (~ 1300 руб.)
  • Экстремальные виды отдыха: зип-лайн ~1000 руб., роуп-джампинг ~6000 руб., езда на лошадях, сапсерфинг по ~1000 руб., рафтинг 1800 руб
О чём нужно знать до поездки

Не требуется

Пожелания к путешественнику

- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.

- Соблюдение дресс-кода. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания это не распространяется.

- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.

- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.

- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.

- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях.

❗️По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации МЧС, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
❗️В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории РФ, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
❗️Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур.

Визы

Не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Приветствую, дорогой гость! Я Мухаммад. Буду Вашим гидом в Дагестане! Я профессиональный гид с аттестацией от РГУТИС, расскажу и покажу всю красоту природы. Каждый турист получит массу впечатлений, экстрима и веселья. Гарантирую, что вы не захотите уезжать и влюбитесь в Дагестан так, как люблю его я☀️

