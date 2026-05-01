Описание тура
Погрузитесь в неповторимую атмосферу Дагестана: яркие традиции, волшебные пейзажи и аутентичная кухня ждут вас!
Почему путешествовать с нами – это особенный опыт?
- Поездка на комфортабельных внедорожниках и опыт нашего местного гида гарантируют безопасность и комфорт на каждом этапе вашего путешествия.
- Насладитесь не только потрясающими горными пейзажами, но и истинным вкусом Дагестана. От ароматного кофе под закатным небом до аутентичной кухни - каждое мгновение в нашем туре станет особенным.
- Позвольте себе окунуться в мир ярких впечатлений. В нашем путешествии вас ждут захватывающие горные пейзажи, душевные встречи с местными жителями и эмоции, которые останутся с вами надолго.
Мы гарантируем комфорт и сервис:
Комфортабельные джипы: Lexus GX, Land Cruiser, Toyota Alphard
Проживание в комфортабельных горных гостиницах в 1-,2-,3-,4-х местных номерах с собственным сан. узлом и шикарными видами из окон (одноместное проживание за доп. плату)
7 традиционных завтраков, обедов и ужинов + вкусные и свежие фрукты;
(с учетом индивидуальных предпочтений каждого гостя!)
Фото- и видео на память;
Можем подобрать индивидуальный тур для вас.
Более 6 лет мы создаем уникальные туры, позволяя путешественникам погрузиться в красоту и культуру Дагестана. Наш богатый опыт – ваша гарантия комфорта, безопасности и незабываемых впечатлений!
Не стесняйтесь задавать вопросы! Мы с радостью на все ответим!)
Программа тура по дням
Дербент. Крепость Нарын-Кала. Лунь
День 1. От древних стен Дербента к вершинам Гуниба
НАЧАЛО ТУРА:
- Встреча группы в 08:00-09:00 утра в Махачкале (точное время и место сообщим накануне тура).
- Если Вы остановитесь в Каспийске или Избербаше, сообщите нам, чтобы мы согласовали удобную точку встречи.
- Не волнуйтесь, если ваш рейс не подходит по времени. Мы можем организовать трансфер, чтобы догнать группу (за доп. плату). Уточняйте, пожалуйста, в сообщения.
- Мы рекомендуем прибыть в Дагестан за день до старта тура, чтобы отдохнуть от перелёта и быть готовым к насыщенному маршруту!
ЛОКАЦИИ ДНЯ: Дербент. Крепость Нарын-Кала. Самолет «Лунь». Старые улочки Дербента. Девичья баня. Мечеть Джума и т. д.
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:
Первая остановка - Дербент: один из древнейших городов России, хранящий богатую историю и культуру.
Вас ждет увлекательная экскурсия по крепости Нарын-Кала: объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название крепости с древнеперсидского переводится как "Солнечная крепость", и она действительно впечатляет своей мощью и красотой.
После экскурсии мы отправимся на обед в уютный ресторан: насладимся вкусными национальными блюдами Дагестана и почувствуем истинную гастрономическую культуру региона.
Следующая точка - уникальный объект: самолет "Лунь". Это советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903, настоящий шедевр инженерной мысли, аналогов которому нет в мире.
И завершаем день в горах, в селе Гуниб. Здесь вас ждет уютный отель/гостевой дом, где мы сможем отдохнуть после насыщенного дня и насладиться ужином.
Первый день - это лишь начало нашего удивительного путешествия по Дагестану! Впереди нас ждет множество новых впечатлений и открытий.
Чохские терассы. Гамсутль. Салтинский водопад
ЛОКАЦИИ ДНЯ: Гамсутль. Чох. Чохские терассы. Салтинский водопад. Кегерские высоты. Кегерски1 каньон. Точка Айвазовского.
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:
Второй день нашего путешествия по Дагестану подарит нам незабываемые впечатления от горных пейзажей, древних поселений и природных чудес.
Завтрак с видом на горы - идеальный старт дня. В 9:00 утра мы отправляемся в путь, направляясь к аулу Гамсутль.
По дороге мы проедем через аул Чох: это колоритное селение, расположенное среди живописных гор, справедливо называют архитектурным музеем под открытым небом. Вы увидите удивительные Чохские террасы - масштабное зрелище, напоминающее рисовые террасы.
Они впечатляют не только своей красотой, но и свидетельствуют о нелегком труде жителей, которые создавали их вручную, используя лишь свои силы и несколько лошадей.
Следующая точка - аул Гамсутль: его еще называют дагестанским Мачу-Пикчу, заброшенный аул, расположенный высоко в горах. Прогуливаясь по его пустынным улицам, вы услышите истории о жизни его жителей, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, передающиеся из поколения в поколение.
После Гамсутля мы отправимся на обед: отдохнем и наберемся сил перед посещением Салтинского водопада.
К этому удивительному подземному водопаду проложен небольшой треккинг: вы пройдете по ущелью, где горная река пробивает себе путь через скалы, создавая уникальное природное явление - единственный в России подземный водопад.
Возвращаться в Гуниб мы будем через Гегерские высоты: место несказанной красоты.
Кегерское плато, с которого Айвазовский писал панорамы окрестностей Гуниба, справедливо называют дагестанским Стоунхенджем.
Здесь, в окрестностях села Кегер, расположены древние солнечные календари, возраст которых оценивается в 14-16 тысяч лет.
Мы также полюбуемся Кегерским каньоном: еще один шедевр природной архитектуры Дагестана.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от прошедшего дня.
Карадахская теснина. Хунзах. Тобот. Матлас
ЛОКАЦИИ ДНЯ: Село Хунзах. Водопад Тобот. Водопады Матласа. Матласское плато. Экстрим-парк Матлас. Ханский водопад. Каменная чаша. Карадахская теснина.
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:
После завтрака мы отправимся в село Хунзах – край водопадов. Нас ждет встреча с Тоботом - одним из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Его красота и мощь оставят неизгладимое впечатление.
Далее нас ждет вкусный обед, после которого мы отправимся к водопадам Матласа.
По пути мы посетим Матласское плато - место с потрясающей смотровой площадкой, откуда открывается вид на каньон и Ханский водопад.
Желающие могут испытать себя в Экстрим парке - Матлас, где предлагают захватывающие развлечения: зип-лайн и прыжки с веревки.
Следующая остановка - Каменная чаша - природное чудо, представляющее собой три скалистых зала, соединенных узкими проходами и пещерами.
Затем мы отправимся в Карадахскую теснину - уникальный природный памятник. Этот узкий каньон высотой 173 метра и шириной всего 2-6 метров напоминает сказочные ворота в затерянный мир. Прогуляемся по теснине и насладимся ее оглушающей тишиной.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от дня, полного природных чудес.
В зимний период наш тур пополняется еще одним интересным пунктом - посещением села Мочох. Здесь мы сможем покататься на коньках по большому природному катку - горному озеру Мочох, расположенному на высоте 1630 метров над уровнем моря.
Третий день нашего тура станет яркой страницей в вашем путешествии по Дагестану.
Страна Башен. Язык Тролля. Рафтинг
ЛОКАЦИИ ДНЯ: Гоор. Язык Тролля. Рафтинг по реке Аварское Койсу. Дарада-Мурада
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:
Четвертый день нашего путешествия обещает быть насыщенным и полным контрастов.
После завтрака мы отправимся в село Гоор. Это селение, известное как "Страна башен", славится своими старинными оборонительными сооружениями, которые когда-то служили горцам защитой от врагов. Мы увидим эти башни, сделаем впечатляющие фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей.
Особое внимание заслуживает Язык Тролля - скальный выступ с удивительным видом, где мы сделаем потрясающие фотографии на память.
Затем нас ждет вкусный обед. После обеда мы отправимся на рафтинг по реке Аварское Койсу. Это активное и экстремальное развлечение, которое подарит незабываемые эмоции.
Важно отметить, что рафтинг проводится только в теплое время года. В холодные месяцы вместо сплава мы посетим смотровую площадку Дарада-Мурада, откуда открывается панорамный вид на горные пейзажи и каньон реки Аварское Койсу.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и делимся впечатлениями от насыщенного дня.
Сулакский каньон. Ирганайское водохранилище
ЛОКАЦИИ ДНЯ: Ирганайское водохранилище. Гимринский тоннель. Село Дубки. Сулакский каньон. Катание на катере. Нескучный сад Салмановых. Бархан Сарыкум.
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:
Пятый день нашего путешествия по Дагестану - это финальный аккорд, который подарит вам незабываемые впечатления от природных чудес и исторических достопримечательностей.
Мы начнем с посещения Ирганайского водохранилища - искусственного озера, созданного на реке Аварское Койсу благодаря строительству одноименной ГЭС.
По дороге мы проедем через Гимринский тоннель - самый длинный автодорожный тоннель в России.
Затем нас ждет посещение смотровой площадки в селе Дубки, откуда открывается великолепный вид на Сулакский каньон - глубиной до 1920 метров и протяженностью 53 километра, один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе.
Завершая путешествие по Сулакскому каньону, мы прокатимся на высокоскоростном катере по его бурным водам.
После этого мы отправимся на обед в Нескучный сад Салмановых - идеальное место, чтобы попробовать вкуснейшую горную форель и прогуляться по плантациям с сезонными фруктами.
По пути в Махачкалу мы заедем на Бархан Сарыкум - крупнейший песчаный бархан в Европе.
К 20:00 мы доставим вас в аэропорт Махачкалы. Наше путешествие по Дагестану завершается, но мы надеемся, что вы увезли с собой незабываемые впечатления, яркие фотографии и желание вернуться в этот удивительный край.
До новых встреч!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортные внедорожники)
- Сопровождение профессионального гида
- Размещение в отелях и гостевых домах
- Питание 3-разовое (завтраки, обеды, ужины, пикники, чай и кофе от гидов в горах)
- Помощь с подбором авиабилетов и гостиниц, если планируете прилететь накануне
- Самые красивые фото и видео от гидов (Для наших гостей приятный бонус! Мы предоставляем роскошные платья со шлейфом для незабываемых снимков совершенно бесплатно!)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/обратно из аэропорта города Махачкала
- Личные траты (на сувениры, спиртное и т. д.)
- Прогулка на высокоскоростном катере по Сулакскому каньону (~ 1500 руб.)
- Все входные билеты/экологические сборы на протяжении маршрута (~ 1300 руб.)
- Экстремальные виды отдыха: зип-лайн ~1000 руб., роуп-джампинг ~6000 руб., езда на лошадях, сапсерфинг по ~1000 руб., рафтинг 1800 руб
О чём нужно знать до поездки
Не требуется
Пожелания к путешественнику
- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.
- Соблюдение дресс-кода. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания это не распространяется.
- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.
- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.
- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.
- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях.
❗️По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации МЧС, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
❗️В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории РФ, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
❗️Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур.
Визы
Не требуется