- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.

- Соблюдение дресс-кода. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания это не распространяется.

- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.

- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.

- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.

- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях.

❗️По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации МЧС, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.

❗️В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории РФ, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.

❗️Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур.