Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменить маршрут, порядок дней или заменить локации в целях безопасности. Рекомендуется взять с собой документы (паспорт, ОМС, билеты), наличные деньги (в горах преимущественно действует наличный расчёт), рюкзак объёмом до 25 л, лёгкую закрытую одежду, соответствующую местным культурным нормам, удобную обувь и головной убор. Женщинам рекомендуется избегать открытых нарядов. Курение и употребление алкоголя в общественных местах не приветствуются. Мужчинам не стоит находиться с обнажённым торсом или в коротких шортах. Публичное выражение чувств также не одобряется.
Питание. Включены завтраки и ужины, а также дегустация сезонных фруктов. Обеды оплачиваются отдельно. По запросу возможно вегетарианское питание.
Транспорт. Минивэн Mercedes Viano (7+1) и Honda Elysion (6+1), оба оснащены кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Для детей 5 лет и младше без спального места — 30% оплаты от стоимости тура.
Уровень сложности. Активный тур с прогулками и лёгким треккингом. Наиболее интенсивный маршрут — подъём в Гамсутль — займёт около 80 минут в одну сторону, с набором высоты примерно 300 метров и общей протяжённостью 4,5 километра. Также предусмотрены конные прогулки и водные активности на сапах в сезон.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горы
Встречаемся и начинаем наше путешествие. Если вся группа прибудет накануне, старт перенесётся на 10:00. Первым делом отправимся на прогулку по Сулакскому каньону — пройдём на катере по самому протяжённому маршруту вдоль скалистых берегов, отражающихся в бирюзовых водах.
Затем пообедаем в ресторане «Главрыба», откуда открывается панорамный вид на реку Сулак. После, преодолев самый длинный тоннель в России, доберёмся до гостевого дома в горах. Там вас будет ждать уютная атмосфера, свежий воздух и захватывающие горные пейзажи.
Аул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село Гуниб
Ранним утром отправимся в сторону знаменитого аула-призрака Гамсутль. Путь займёт около 1,5 часов, однако потрясающие виды по дороге сделают подъём лёгче и приятнее.
Далее нас ждёт остановка у Чохских террас — древней сельскохозяйственной системы, являющейся символом трудолюбия дагестанцев. После обеда в селе Гуниб углубимся в историческое наследие этого места, связанного с Кавказской войной: каждый камень здесь хранит отголоски прошлого.
Цолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обеда
Этот день начнём с посещения Цолотлинского каньона — природного чуда с величественными скалами. После увидим водопады Тобот и Итлятляр, чья мощь и красота не оставляют равнодушными. Любители острых ощущений смогут испытать джампинг — прыжок, который подарит незабываемый выброс адреналина.
Затем мы побываем в доме-музее Гамзата Цадасы и его сына — поэта Расула Гамзатова, чтобы прикоснуться к культурному наследию Дагестана. Далее — прогулка верхом по Хунзахскому плато и национальный обед. Завершением дня станет визит в экстрим-парк Матлас: желающие смогут прокатиться на зиплайне, а затем вас ждёт мастер-класс по изготовлению урбеча — традиционного дагестанского лакомства из орехов и мёда.
Гоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснина
Утром отправимся к Гоцатлинскому водохранилищу. После вас ждёт джип-тур по живописным горным дорогам к заброшенному аулу Гоор, известному как «село башен и ветров». Здесь мы не только увидим архитектурные памятники, но и услышим рассказы местных старейшин о прошлом этих мест.
После обеда отправимся к Датунскому храму, построенному в 9–11 веках — редкому памятнику грузинской архитектуры на территории Дагестана. Заключительным аккордом дня станет прогулка по Карадахской теснине — узкому каменному ущелью, завораживающему мощными стенами.
Ирганайское водохранилище, смотровая площадка, отъезд
В финальный день нашего путешествия отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Здесь можно будет искупаться, прокатиться на сапах, катере, гидроцикле или катамаране. Затем мы поднимемся на смотровую площадку в селе Харачи, откуда нам откроется грандиозный вид на горы и гладь водохранилища. После — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, дегустация сезонных фруктов
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы по маршруту
- Входные билеты в музеи и заповедники
- Прогулка на катере по каньону
- Катание на сапах (с июля) и на лошадях (до июля)
- Мастер-классы по приготовлению дагестанских блюд, златокузнечному ремеслу и изготовлению урбеча
- Киносеанс под открытым небом в горах
- Мастер-класс по лезгинке в формате концертного выступления (при наборе группы от 10 человек)
Что не входит в цену
- Авиаперелёты или проезд на авто или поезде до точки сбора
- Обеды, а также завтрак в 1-й день и ужин в последний день
- Личные расходы
- Дополнительные платные мероприятия вне программы
- Доплата за 1-местное проживание - 20 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Начнем с того, что каждого участника встретили,