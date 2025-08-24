читать дальше

что да ты был как у родного брата в гостях, да хочется писать только хвалебные слова и любовь к этой республике это любовь и к Нурмагомеду. Тур в Дагестан 🇦🇹 случился спонтанно, хотела во Владивосток, но это выходило очень дорого и не сезон - там тайфуны. Решено было поменять вектор и поехать в Дагестан. Не смотря на 36 градусную жару я ни разу не пожалела о том, что выбрала этот регион.

Тур был великолепен. Начиная от красоты вокруг и заканчивая отношением к каждому гостю лично.

Все было организованно по высшему разряду. Я читала что в горах гостевые дома""ну такие"" и""это надо понимать и принимать"". Поэтому когда нас поселили в шикарные номера, с великолепными кроватями, горячей водой и вкусными завтраками и ужинами я удивилась.

Фрукты 🍉 🍑 🍇 тоже входили в меню в большом количестве. А гостиница в Дербенте просто выше всяких похвал. Я честно каждый раз про себя думала, что если б я устраивала тур, то сделала бы дешевле и кормила бы хуже. И тут же понимала насколько Нурмагомед уважает своих клиентов (хотя я таковой себя не ощущала как минимум гостем, как максимум любимой сестрой), что делает для них всё максимально круто. Хочется рассказать про всё. Про комфортный проезд, про весёлые вечер, как в большой семье. Про дискуссии о разном взгляде на мир. Про то, как было весело и непринужденно. Про торт со свечками от Нурмагомеда на мой день рождения.

Это золотое сечение. Это внимание к деталям. Это любовь и забота о каждом туристе. Это нарциссизм в лучшем его проявлении. Нурмагомед - это Дагестан 🇦🇹. А Дагестан - это Нурмагомед. И я знаю точно, что читая мой отзыв, мне ни кто не поверит, просто надо принять и выбрать именно этот тур. А когда всё закончится, понять, как вы правильно сделали выбрав