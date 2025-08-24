Мои заказы

Дагестанский калейдоскоп: активный тур по главным локациям с водными и конными прогулками

Пожить в горах, прокатиться на джипах к селу Гоор, научиться готовить урбеч и пообщаться с местными
Только представьте, что каждое ваше утро начинается с вида на горы, а каждый день ждут новые открытия и невероятные пейзажи! Мы прокатимся на катере по бирюзовой реке Сулак, поднимемся к
читать дальше

аулу-призраку Гамсутль, затерянному на высоте среди облаков.

Полюбуемся Чиркейским и Ирганайским водохранилищами, во втором можно будет искупаться и поплавать на сапах.

Вы познакомитесь с творчеством Расула Гамзатова, прогуляетесь по селу Гоор и услышите рассказы местных старейшин о прошлом этих мест. Пройдётесь по узкой Карадахской теснине и удивитесь мощи водопадов Тобот и Итлятляр. В сезон вас также ждёт поездка верхом по Хунзахскому плато.

А ещё в программе мастер-класс по приготовлению урбеча, дегустация фруктов, киносеанс в горах под открытым небом и выступление танцоров лезгинки — это настоящее погружение в культуру, силу и дух Кавказа.

5
2 отзыва
Дагестанский калейдоскоп: активный тур по главным локациям с водными и конными прогулками
Дагестанский калейдоскоп: активный тур по главным локациям с водными и конными прогулками
Дагестанский калейдоскоп: активный тур по главным локациям с водными и конными прогулками
Ближайшие даты:
22
апр3
июн10
июн17
июн24
июн1
июл8
июл
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменить маршрут, порядок дней или заменить локации в целях безопасности. Рекомендуется взять с собой документы (паспорт, ОМС, билеты), наличные деньги (в горах преимущественно действует наличный расчёт), рюкзак объёмом до 25 л, лёгкую закрытую одежду, соответствующую местным культурным нормам, удобную обувь и головной убор. Женщинам рекомендуется избегать открытых нарядов. Курение и употребление алкоголя в общественных местах не приветствуются. Мужчинам не стоит находиться с обнажённым торсом или в коротких шортах. Публичное выражение чувств также не одобряется.

Питание. Включены завтраки и ужины, а также дегустация сезонных фруктов. Обеды оплачиваются отдельно. По запросу возможно вегетарианское питание.

Транспорт. Минивэн Mercedes Viano (7+1) и Honda Elysion (6+1), оба оснащены кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Для детей 5 лет и младше без спального места — 30% оплаты от стоимости тура.

Уровень сложности. Активный тур с прогулками и лёгким треккингом. Наиболее интенсивный маршрут — подъём в Гамсутль — займёт около 80 минут в одну сторону, с набором высоты примерно 300 метров и общей протяжённостью 4,5 километра. Также предусмотрены конные прогулки и водные активности на сапах в сезон.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горы

Встречаемся и начинаем наше путешествие. Если вся группа прибудет накануне, старт перенесётся на 10:00. Первым делом отправимся на прогулку по Сулакскому каньону — пройдём на катере по самому протяжённому маршруту вдоль скалистых берегов, отражающихся в бирюзовых водах.

Затем пообедаем в ресторане «Главрыба», откуда открывается панорамный вид на реку Сулак. После, преодолев самый длинный тоннель в России, доберёмся до гостевого дома в горах. Там вас будет ждать уютная атмосфера, свежий воздух и захватывающие горные пейзажи.

Сулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горыСулакский каньон, обед с видом на Чиркейское водохранилище, переезд в горы
2 день

Аул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село Гуниб

Ранним утром отправимся в сторону знаменитого аула-призрака Гамсутль. Путь займёт около 1,5 часов, однако потрясающие виды по дороге сделают подъём лёгче и приятнее.

Далее нас ждёт остановка у Чохских террас — древней сельскохозяйственной системы, являющейся символом трудолюбия дагестанцев. После обеда в селе Гуниб углубимся в историческое наследие этого места, связанного с Кавказской войной: каждый камень здесь хранит отголоски прошлого.

Аул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село ГунибАул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село ГунибАул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село ГунибАул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село ГунибАул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село ГунибАул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село ГунибАул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село ГунибАул-призрак Гамсутль, Чохские террасы, село Гуниб
3 день

Цолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обеда

Этот день начнём с посещения Цолотлинского каньона — природного чуда с величественными скалами. После увидим водопады Тобот и Итлятляр, чья мощь и красота не оставляют равнодушными. Любители острых ощущений смогут испытать джампинг — прыжок, который подарит незабываемый выброс адреналина.

Затем мы побываем в доме-музее Гамзата Цадасы и его сына — поэта Расула Гамзатова, чтобы прикоснуться к культурному наследию Дагестана. Далее — прогулка верхом по Хунзахскому плато и национальный обед. Завершением дня станет визит в экстрим-парк Матлас: желающие смогут прокатиться на зиплайне, а затем вас ждёт мастер-класс по изготовлению урбеча — традиционного дагестанского лакомства из орехов и мёда.

Цолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обедаЦолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обедаЦолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обедаЦолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обедаЦолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обедаЦолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обедаЦолотлинский каньон, водопады Тобот и Итлятляр, дом-музей Расула Гамзатова, конная прогулка и кулинарный мастер-класс после национального обеда
4 день

Гоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснина

Утром отправимся к Гоцатлинскому водохранилищу. После вас ждёт джип-тур по живописным горным дорогам к заброшенному аулу Гоор, известному как «село башен и ветров». Здесь мы не только увидим архитектурные памятники, но и услышим рассказы местных старейшин о прошлом этих мест.

После обеда отправимся к Датунскому храму, построенному в 9–11 веках — редкому памятнику грузинской архитектуры на территории Дагестана. Заключительным аккордом дня станет прогулка по Карадахской теснине — узкому каменному ущелью, завораживающему мощными стенами.

Гоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснинаГоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснинаГоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснинаГоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснинаГоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснинаГоцатлинское водохранилище, поездка на джипах к селу Гоор, Датунский храм, Карадахская теснина
5 день

Ирганайское водохранилище, смотровая площадка, отъезд

В финальный день нашего путешествия отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Здесь можно будет искупаться, прокатиться на сапах, катере, гидроцикле или катамаране. Затем мы поднимемся на смотровую площадку в селе Харачи, откуда нам откроется грандиозный вид на горы и гладь водохранилища. После — трансфер в аэропорт.

Ирганайское водохранилище, смотровая площадка, отъездИрганайское водохранилище, смотровая площадка, отъездИрганайское водохранилище, смотровая площадка, отъездИрганайское водохранилище, смотровая площадка, отъездИрганайское водохранилище, смотровая площадка, отъездИрганайское водохранилище, смотровая площадка, отъездИрганайское водохранилище, смотровая площадка, отъездИрганайское водохранилище, смотровая площадка, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, дегустация сезонных фруктов
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы по маршруту
  • Входные билеты в музеи и заповедники
  • Прогулка на катере по каньону
  • Катание на сапах (с июля) и на лошадях (до июля)
  • Мастер-классы по приготовлению дагестанских блюд, златокузнечному ремеслу и изготовлению урбеча
  • Киносеанс под открытым небом в горах
  • Мастер-класс по лезгинке в формате концертного выступления (при наборе группы от 10 человек)
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты или проезд на авто или поезде до точки сбора
  • Обеды, а также завтрак в 1-й день и ужин в последний день
  • Личные расходы
  • Дополнительные платные мероприятия вне программы
  • Доплата за 1-местное проживание - 20 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каспийск или Махачкала, точное место по договорённости, 12:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы «Уйташ», 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурмагомед
Нурмагомед — ваш гид в Махачкале
Меня зовут Нурмагомед, и я ваш гид по удивительному Дагестану! Я родился и вырос в этом уникальном регионе, где каждый уголок пронизан историей, культурой и традициями, которые восходят к древним
читать дальше

временам. Моя цель — познакомить вас с великолепием Кавказа, его живописными горами, чистыми реками и гостеприимными людьми! Я люблю делиться знаниями о местной культуре, кухне и обычаях, а также рассказывать увлекательные истории, которые делают каждую поездку незабываемой. Вместе мы сможем исследовать древние крепости, попробовать настоящие дагестанские блюда и насладиться потрясающими видами на горные пейзажи. Я уверен, что путешествие по Дагестану станет для вас не только познавательным, но и вдохновляющим опытом!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Марина
24 авг 2025
Так получилось, что этот тур выбрала за подходящие даты. И это было супер правильное решение! Этот тур превосходит все ожидания по мероприятиям и организации!
Начнем с того, что каждого участника встретили,
читать дальше

заранее было согласовано время и место встречи.
Программа тура очень насыщенная, но при этом разнообразна: путешествие на автомобиле сменяется пешими прогулками, нет какой-то непонятной гонки.
При этом, спасибо огромное (!!!) организатору тура Нурмагомеду, что он вносил изменения по дням ориентируясь на погоду, что бы было максимально комфортно добираться до объектов. Прекрасный рассказчик, очень любящий свой край и знающий историю региона, вежливый и корректный - это всë про замечательного организатора тура.
Проживали в гостиничном комплексе в горах, что бы максимально сократить время поездки до объекта. Там же завтракали и ужинали, кормили очень вкусно, большими порциями и разнообразно. Постоянно были фрукты.
Комфортные номера, чистота и порядок.
В обед заезжали в различные кафе и рестораны, с оригинальной кухней и прекрасным видом на горы/реку/водохранилище.
Дополнительно, если было нужно, были остановки на покупку кофе/лимонада/чая/воды.
Если вы хотите увидеть максимум горного Дагестана, то обязательно выбирайте этот тур, он стоит своих денег!

Так получилось, что этот тур выбрала за подходящие даты. И это было супер правильное решение! ЭтотТак получилось, что этот тур выбрала за подходящие даты. И это было супер правильное решение! ЭтотТак получилось, что этот тур выбрала за подходящие даты. И это было супер правильное решение! Этот
Л
Лидия
20 июл 2025
Я сама перед поездкой в Дагестан долго читала отзывы. Точно знаю, что читая их у читателя складывается впечатление, что писатель друг или родственник Нурмагомеда. И вернувшись из тура ты понимаешь,
читать дальше

что да ты был как у родного брата в гостях, да хочется писать только хвалебные слова и любовь к этой республике это любовь и к Нурмагомеду. Тур в Дагестан 🇦🇹 случился спонтанно, хотела во Владивосток, но это выходило очень дорого и не сезон - там тайфуны. Решено было поменять вектор и поехать в Дагестан. Не смотря на 36 градусную жару я ни разу не пожалела о том, что выбрала этот регион.
Тур был великолепен. Начиная от красоты вокруг и заканчивая отношением к каждому гостю лично.
Все было организованно по высшему разряду. Я читала что в горах гостевые дома""ну такие"" и""это надо понимать и принимать"". Поэтому когда нас поселили в шикарные номера, с великолепными кроватями, горячей водой и вкусными завтраками и ужинами я удивилась.
Фрукты 🍉 🍑 🍇 тоже входили в меню в большом количестве. А гостиница в Дербенте просто выше всяких похвал. Я честно каждый раз про себя думала, что если б я устраивала тур, то сделала бы дешевле и кормила бы хуже. И тут же понимала насколько Нурмагомед уважает своих клиентов (хотя я таковой себя не ощущала как минимум гостем, как максимум любимой сестрой), что делает для них всё максимально круто. Хочется рассказать про всё. Про комфортный проезд, про весёлые вечер, как в большой семье. Про дискуссии о разном взгляде на мир. Про то, как было весело и непринужденно. Про торт со свечками от Нурмагомеда на мой день рождения.
Это золотое сечение. Это внимание к деталям. Это любовь и забота о каждом туристе. Это нарциссизм в лучшем его проявлении. Нурмагомед - это Дагестан 🇦🇹. А Дагестан - это Нурмагомед. И я знаю точно, что читая мой отзыв, мне ни кто не поверит, просто надо принять и выбрать именно этот тур. А когда всё закончится, понять, как вы правильно сделали выбрав

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джиппинг
На машине
3 дня
53 отзыва
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
Сегодня в 08:00
14 ноя в 08:00
25 500 ₽ за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
5 дней
85 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить кухню Дагестана, прокатиться верхом, послушать легенды у костра и увидеть главные локации
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
Сегодня в 08:00
14 ноя в 08:00
42 600 ₽ за человека
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
На машине
5 дней
-
15%
40 отзывов
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Сегодня в 08:00
13 ноя в 08:00
44 200 ₽52 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы