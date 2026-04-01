Мои заказы

Тур в Дагестан с днем отдыха на море

Идеальное приключение, где каждый день открывает новые грани гостеприимного Кавказа! Вы посетите «страну» водопадов и песчаный бархан Сарыкум, величественный Сулакский каньон и пещеры Нохъо, прокатитесь на катере по водохранилищу и
читать дальшеуменьшить

прогуляетесь по двум городам — Махачкале и Дербенту. У вас будет свободный день для отдыха на берегу Каспийского моря.

Это не просто тур — это эмоции, которые останутся с вами навсегда: комфортный автобус унесет вас прямиком в мир, где бирюзовая вода встречается с заснеженными пиками, древние легенды оживают, а местные жители угощают блюдами, от которых тают сердце и душа. Маршрут будет удобен для жителей Перми и Пермского края.

4.6
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Отправление

17:00 Сбор группы в Перми и выезд в Дагестан.

2 день

В дороге

В дороге. Просмотр фильмов, общение.

По пути возможна остановка в Волгограде с возможностью самостоятельного посещения мемориального комплекса «Мамаев Курган».

Обратите внимание! Если в пути возникнут задержки из-за загруженности дорог, время посещения комплекса может быть уменьшено, перенесено на обратную дорогу в ночное время или исключено из программы.

Окончательное решение остается за экипажем автобуса.

3 день

Прибытие в Махачкалу

Прибытие в Махачкалу.

Обед в одном из кафе города (входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу.

Во время экскурсии по Махачкале вы окунетесь в атмосферу древнего и самобытного города, где восточные традиции переплетаются с современным ритмом жизни:

  • смотровая площадка Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама на весь город, бескрайние просторы Каспийского моря и величественные горные хребты. Это место пропитано историей и легендами, а пейзажи здесь по-настоящему впечатляют;
  • величественная Джума-мечеть — одна из самых больших и красивых на Северном Кавказе. Ее архитектура вдохновлена стамбульской Голубой мечетью, а внутри вас ждет великолепное убранство, где каждая деталь несет в себе глубокий смысл;
  • музей имени Тахо-Годи — настоящего хранилища истории Дагестана. В его залах собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона: старинное оружие, предметы быта, национальные костюмы и артефакты, относящиеся к разным эпохам. Это место поможет глубже понять душу Дагестана и прикоснуться к его великому прошлому.

Заселение в гостиницу, отдых, свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Хунзах, водопад Тобот, природный комплекс Матлас

Завтрак.

Экскурсионный день пройдет в живописных местах, куда большой автобус проехать не сможет, поэтому для вашего комфорта мы пересаживаемся на маневренные и удобные спринтеры. Это позволит добраться до самых красивых и труднодоступных локаций без лишних ограничений.

Отправляемся в удивительную Страну водопадов — Хунзах! Этот живописный уголок Дагестана завораживает мощными потоками воды, спадающими с отвесных скал, зелеными ущельями и бескрайними горными просторами.

Вас ждет встреча с величественным водопадом Тобот — самым высоким на Кавказе, а также прогулка по живописным местам, где природа создала потрясающие ландшафты.

Мы отправимся к самому большому водопаду Кавказа — величественному Тоботу, чей мощный поток срывается с высоты, создавая захватывающее зрелище.

По дороге нас ждут живописные локации и скрытые водопады, поражающие своей первозданной красотой.

Затем посетим удивительный природный комплекс Матлас, где прогуляемся по «Каменной чаше» — таинственному ущелью с узкими проходами, водными каскадами и сказочной атмосферой древних гор.

Обед (входит в стоимость).

Возвращение в гостиницу на берег моря.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день у моря

Завтрак в отеле.

Свободный день у моря.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Дербент. Экраноплан «Лунь», посещение крепости Нарын-Кала

Завтрак.

Поездка в Южный Дагестан — город Дербент. Это путешествие откроет перед вами не только живописные пейзажи, но и уникальные исторические памятники. Здесь вы почувствуете дух древности, наслаждаясь природой и знакомясь с культурным наследием этого удивительного региона.

В рамках экскурсии по Дербенту вас ждет уникальная встреча с «Каспийским монстром» — экранопланом «Лунь». Это невероятное сооружение, когда-то гордость советской эпохи, оставит вас в восторге своей мощью и масштабом.

Далее нас ждет посещение древней крепости Нарын-Кала, которая веками охраняла Дербент, являясь важнейшей оборонной крепостью на Каспийском побережье. Прогулка по этому древнему укреплению наполнит вас ощущением связи с историей и принесет незабываемые виды на город и море.

После этого вы сможете прогуляться по Магалам — старому городу Дербента, и по городскому парку, насладиться атмосферой этого уникального места, где каждый уголок дышит историей.

Посещение рынка — здесь вы сможете увезти с собой частичку Дагестана — эксклюзивные сувениры ручной работы от местных умельцев.

Обед в кафе города.

Возвращение в гостиницу и свободное время для отдыха.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, пещерный комплекс Нохъо

Завтрак.

Сегодня нас ждет незабываемая программа, начинающаяся с посещения бархана Сарыкум — одного из самых крупных песчаных барханов России, известного своими величественными дюнами и потрясающими пейзажами.

Это место поистине удивительно, ведь на его территории сочетаются пустынные пески и зелень Кавказа.

Обед.

Затем нас ждут захватывающие виды с обзорной площадки «Дубки», откуда открывается величественная панорама Сулакского каньона. Это место потрясает своей грандиозностью и красотой, и тут обязательно захочется сделать несколько фото на память.

Далее мы направимся в пещерный комплекс Нохъо, где посетим пещеры, погружаясь в мир загадок и природных чудес.

После экскурсии нас ждёт активный отдых — катание на катерах по живописным водам водохранилища, где вы сможете насладиться скоростью, природными красотами и волнением (входит в стоимость).

В завершение дня, мы отправимся в обратный путь, полные впечатлений и воспоминаний о величественных природных красотах Дагестана.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

В дороге

В дороге. Просмотр фильмов, общение.

9 день

Прибытие в Пермь

14:00-18:00 Ориентировочное время прибытия группы в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает:

  • проживание на базе отдыха в номерах с удобствами (4 ночи);
  • переезд на автобусе из Перми и обратно (4 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, в руб:

Дата заездаГостиница2-местный номер3-местный номер1-местный номер
19.06.2026База отдыха "Алые паруса"40 90040 90048 500
03.07.2026База отдыха "Алые паруса"42 90042 90050 700
16.07.2026База отдыха "Алые паруса"42 90042 90050 700
31.07.2026База отдыха "Алые паруса"42 90042 90050 700
09.08.2026База отдыха "Алые паруса"42 90042 90050 700
22.08.2026База отдыха "Алые паруса"42 90042 90050 700
05.09.2026База отдыха "Алые паруса"42 90042 90050 700

Женское подселение возможно в 3-местном или 4-местном номере.

Скидки в туре:

  • для туристов, выезжающих из Удмуртии – скидка 1 000 руб.;
  • скидка на последний ряд в автобусе – 300 руб.;
  • тем, кто добирается до Дагестана самостоятельно — 300 руб.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.

Варианты проживания

База отдыха «Алые паруса»

4 ночи

База отдыха находится в Избербаше, на побережье Каспийского моря. Гостей ждут удобные номера, оснащенные всем необходимым.

Wi-Fi работает на всей территории, есть бассейн под открытым небом.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд Пермь - Дагестан - Пермь
  • Страховка на автобусный проезд
  • Сопровождение из Перми и обратно, контроль всех вопросов
  • Проживание в гостинице на берегу Каспийского моря
  • Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
  • Услуги экскурсовода
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда
  • Катание на катерах
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание в придорожных кафе по пути следования автобуса, ужины
  • Сувениры, продукция местного производства
  • Доплата за второе место в автобусе - 15 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • дети, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
  • питьевая вода, перекус;
  • портативное зарядное устройство; кабель для зарядки телефона;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • питьевая вода, перекус;
  • портативное зарядное устройство;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

Шарф или платок для женщин могут быть полезны при посещении религиозных объектов, например, мечетей.

Одежда для экскурсий по природным ландшафтам: для путешествия в горные районы, такие как Хунзах или Сулакский каньон, лучше взять с собой удобные туристические брюки/шорты, футболки с длинными рукавами (для защиты от солнца и насекомых) и кроссовки или туристические ботинки с хорошей амортизацией и поддержкой.

В некоторых местах могут быть неровные тропы, поэтому важно, чтобы обувь была надежной. Даже летом в горах может быть прохладно, особенно вечером. Рекомендуется взять легкую куртку или ветровку. Также полезным может быть свитер или флисовая кофточка для вечерних прогулок.

Обратите внимание: рекомендуем взять с собой наличные деньги для дополнительных расходов, так как маршрут проходит по горной местности, где может не быть доступа к банкоматам и оплате картой.

База отдыха — не категорийное средство размещения. Учитывайте этот факт при бронировании тура.

Душевые принадлежности (мыло, шампуни, гель для душа и тд) не предоставляются. Халаты и тапочки также не предоставляются. Средства индивидуальной гигиены лучше иметь с собой. Выдается банное полотенце на каждого туриста. Обратите внимание! В номерах нет фена для сушки волос! На ресепшн можно запросить чайник, чайный набор и холодильник.

Где можно сесть на автобус?

17:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская;
17:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
17:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
17:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
17:45 – ост. Отворот на Майский;
18:00 – Нытвенский отворот;
18:05 – Григорьевский отворот;
18:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
18:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл");
18:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава";
19:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань";
20:30 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр";
20:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста";
21:30 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
21:55 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Европа, ул. имени Вадима Сивкова, 150;
22:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист".

Учитываются ли особенности питания?

Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учесть, поскольку питание предоставляется в рамках группового тура.

Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.

В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Дагестан — Пермь.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Программа может измениться?

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Нужно ли сообщать о хронических заболеваниях?

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

