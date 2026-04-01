Программа тура по дням
Отправление
17:00 Сбор группы в Перми и выезд в Дагестан.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, общение.
По пути возможна остановка в Волгограде с возможностью самостоятельного посещения мемориального комплекса «Мамаев Курган».
Обратите внимание! Если в пути возникнут задержки из-за загруженности дорог, время посещения комплекса может быть уменьшено, перенесено на обратную дорогу в ночное время или исключено из программы.
Окончательное решение остается за экипажем автобуса.
Прибытие в Махачкалу
Прибытие в Махачкалу.
Обед в одном из кафе города (входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии по Махачкале вы окунетесь в атмосферу древнего и самобытного города, где восточные традиции переплетаются с современным ритмом жизни:
- смотровая площадка Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама на весь город, бескрайние просторы Каспийского моря и величественные горные хребты. Это место пропитано историей и легендами, а пейзажи здесь по-настоящему впечатляют;
- величественная Джума-мечеть — одна из самых больших и красивых на Северном Кавказе. Ее архитектура вдохновлена стамбульской Голубой мечетью, а внутри вас ждет великолепное убранство, где каждая деталь несет в себе глубокий смысл;
- музей имени Тахо-Годи — настоящего хранилища истории Дагестана. В его залах собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом культурном наследии региона: старинное оружие, предметы быта, национальные костюмы и артефакты, относящиеся к разным эпохам. Это место поможет глубже понять душу Дагестана и прикоснуться к его великому прошлому.
Заселение в гостиницу, отдых, свободное время.
Хунзах, водопад Тобот, природный комплекс Матлас
Завтрак.
Экскурсионный день пройдет в живописных местах, куда большой автобус проехать не сможет, поэтому для вашего комфорта мы пересаживаемся на маневренные и удобные спринтеры. Это позволит добраться до самых красивых и труднодоступных локаций без лишних ограничений.
Отправляемся в удивительную Страну водопадов — Хунзах! Этот живописный уголок Дагестана завораживает мощными потоками воды, спадающими с отвесных скал, зелеными ущельями и бескрайними горными просторами.
Мы отправимся к самому большому водопаду Кавказа — величественному Тоботу, чей мощный поток срывается с высоты, создавая захватывающее зрелище.
По дороге нас ждут живописные локации и скрытые водопады, поражающие своей первозданной красотой.
Затем посетим удивительный природный комплекс Матлас, где прогуляемся по «Каменной чаше» — таинственному ущелью с узкими проходами, водными каскадами и сказочной атмосферой древних гор.
Обед (входит в стоимость).
Возвращение в гостиницу на берег моря.
Свободный день у моря
Завтрак в отеле.
Свободный день у моря.
Дербент. Экраноплан «Лунь», посещение крепости Нарын-Кала
Завтрак.
Поездка в Южный Дагестан — город Дербент. Это путешествие откроет перед вами не только живописные пейзажи, но и уникальные исторические памятники. Здесь вы почувствуете дух древности, наслаждаясь природой и знакомясь с культурным наследием этого удивительного региона.
В рамках экскурсии по Дербенту вас ждет уникальная встреча с «Каспийским монстром» — экранопланом «Лунь». Это невероятное сооружение, когда-то гордость советской эпохи, оставит вас в восторге своей мощью и масштабом.
Далее нас ждет посещение древней крепости Нарын-Кала, которая веками охраняла Дербент, являясь важнейшей оборонной крепостью на Каспийском побережье. Прогулка по этому древнему укреплению наполнит вас ощущением связи с историей и принесет незабываемые виды на город и море.
После этого вы сможете прогуляться по Магалам — старому городу Дербента, и по городскому парку, насладиться атмосферой этого уникального места, где каждый уголок дышит историей.
Посещение рынка — здесь вы сможете увезти с собой частичку Дагестана — эксклюзивные сувениры ручной работы от местных умельцев.
Обед в кафе города.
Возвращение в гостиницу и свободное время для отдыха.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, пещерный комплекс Нохъо
Завтрак.
Сегодня нас ждет незабываемая программа, начинающаяся с посещения бархана Сарыкум — одного из самых крупных песчаных барханов России, известного своими величественными дюнами и потрясающими пейзажами.
Это место поистине удивительно, ведь на его территории сочетаются пустынные пески и зелень Кавказа.
Обед.
Затем нас ждут захватывающие виды с обзорной площадки «Дубки», откуда открывается величественная панорама Сулакского каньона. Это место потрясает своей грандиозностью и красотой, и тут обязательно захочется сделать несколько фото на память.
Далее мы направимся в пещерный комплекс Нохъо, где посетим пещеры, погружаясь в мир загадок и природных чудес.
После экскурсии нас ждёт активный отдых — катание на катерах по живописным водам водохранилища, где вы сможете насладиться скоростью, природными красотами и волнением (входит в стоимость).
В завершение дня, мы отправимся в обратный путь, полные впечатлений и воспоминаний о величественных природных красотах Дагестана.
В дороге
В дороге. Просмотр фильмов, общение.
Прибытие в Пермь
14:00-18:00 Ориентировочное время прибытия группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает:
- проживание на базе отдыха в номерах с удобствами (4 ночи);
- переезд на автобусе из Перми и обратно (4 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, в руб:
|Дата заезда
|Гостиница
|2-местный номер
|3-местный номер
|1-местный номер
|19.06.2026
|База отдыха "Алые паруса"
|40 900
|40 900
|48 500
|03.07.2026
|База отдыха "Алые паруса"
|42 900
|42 900
|50 700
|16.07.2026
|База отдыха "Алые паруса"
|42 900
|42 900
|50 700
|31.07.2026
|База отдыха "Алые паруса"
|42 900
|42 900
|50 700
|09.08.2026
|База отдыха "Алые паруса"
|42 900
|42 900
|50 700
|22.08.2026
|База отдыха "Алые паруса"
|42 900
|42 900
|50 700
|05.09.2026
|База отдыха "Алые паруса"
|42 900
|42 900
|50 700
Женское подселение возможно в 3-местном или 4-местном номере.
Скидки в туре:
- для туристов, выезжающих из Удмуртии – скидка 1 000 руб.;
- скидка на последний ряд в автобусе – 300 руб.;
- тем, кто добирается до Дагестана самостоятельно — 300 руб.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Варианты проживания
База отдыха «Алые паруса»
База отдыха находится в Избербаше, на побережье Каспийского моря. Гостей ждут удобные номера, оснащенные всем необходимым.
Wi-Fi работает на всей территории, есть бассейн под открытым небом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Дагестан - Пермь
- Страховка на автобусный проезд
- Сопровождение из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Проживание в гостинице на берегу Каспийского моря
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Услуги экскурсовода
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда
- Катание на катерах
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание в придорожных кафе по пути следования автобуса, ужины
- Сувениры, продукция местного производства
- Доплата за второе место в автобусе - 15 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- дети, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
- питьевая вода, перекус;
- портативное зарядное устройство; кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- питьевая вода, перекус;
- портативное зарядное устройство;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
Шарф или платок для женщин могут быть полезны при посещении религиозных объектов, например, мечетей.
Одежда для экскурсий по природным ландшафтам: для путешествия в горные районы, такие как Хунзах или Сулакский каньон, лучше взять с собой удобные туристические брюки/шорты, футболки с длинными рукавами (для защиты от солнца и насекомых) и кроссовки или туристические ботинки с хорошей амортизацией и поддержкой.
В некоторых местах могут быть неровные тропы, поэтому важно, чтобы обувь была надежной. Даже летом в горах может быть прохладно, особенно вечером. Рекомендуется взять легкую куртку или ветровку. Также полезным может быть свитер или флисовая кофточка для вечерних прогулок.
Обратите внимание: рекомендуем взять с собой наличные деньги для дополнительных расходов, так как маршрут проходит по горной местности, где может не быть доступа к банкоматам и оплате картой.
База отдыха — не категорийное средство размещения. Учитывайте этот факт при бронировании тура.
Душевые принадлежности (мыло, шампуни, гель для душа и тд) не предоставляются. Халаты и тапочки также не предоставляются. Средства индивидуальной гигиены лучше иметь с собой. Выдается банное полотенце на каждого туриста. Обратите внимание! В номерах нет фена для сушки волос! На ресепшн можно запросить чайник, чайный набор и холодильник.
Где можно сесть на автобус?
17:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская;
17:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
17:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
17:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
17:45 – ост. Отворот на Майский;
18:00 – Нытвенский отворот;
18:05 – Григорьевский отворот;
18:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
18:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл");
18:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава";
19:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань";
20:30 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр";
20:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста";
21:30 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
21:55 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Европа, ул. имени Вадима Сивкова, 150;
22:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист".
Учитываются ли особенности питания?
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учесть, поскольку питание предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Перми и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Дагестан — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Программа может измениться?
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Нужно ли сообщать о хронических заболеваниях?
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.