4 день

Хунзах, водопад Тобот, природный комплекс Матлас

Завтрак.

Экскурсионный день пройдет в живописных местах, куда большой автобус проехать не сможет, поэтому для вашего комфорта мы пересаживаемся на маневренные и удобные спринтеры. Это позволит добраться до самых красивых и труднодоступных локаций без лишних ограничений.

Отправляемся в удивительную Страну водопадов — Хунзах! Этот живописный уголок Дагестана завораживает мощными потоками воды, спадающими с отвесных скал, зелеными ущельями и бескрайними горными просторами.

Мы отправимся к самому большому водопаду Кавказа — величественному Тоботу, чей мощный поток срывается с высоты, создавая захватывающее зрелище.

По дороге нас ждут живописные локации и скрытые водопады, поражающие своей первозданной красотой.

Затем посетим удивительный природный комплекс Матлас, где прогуляемся по «Каменной чаше» — таинственному ущелью с узкими проходами, водными каскадами и сказочной атмосферой древних гор.

Обед (входит в стоимость).

Возвращение в гостиницу на берег моря.

