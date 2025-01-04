Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
Начало: Г. Махачкала
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
24 900 ₽ за человека
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11%
Однажды осенью в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
Начало: Г. Махачкала
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
24 900 ₽
28 000 ₽ за человека
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
от 51 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
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- ААнна/14 января 2024Огромная благодарность за организацию нашего отдыха! Гостеприимство, люди, кухня, природа, поэзия- всё на высшем уровне! Теплый приём, не хотелось покидать этот край. Работа
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каспийский Монстр»
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