Каспийский Монстр – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Каспийский Монстр» в Махачкале, цены от 24 900 ₽, скидки до 11%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
На автобусе
4 дня
Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
Начало: Г. Махачкала
Завтра в 10:00
17 апр в 10:00
24 900 ₽ за человека
Однажды осенью в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
На автобусе
4 дня
-
11%
Однажды осенью в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
Начало: Г. Махачкала
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
24 900 ₽28 000 ₽ за человека
Сказочные каникулы в Дагестане
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сказочные каникулы в Дагестане
Начало: Г. Махачкала
3 янв в 10:00
от 51 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    4 января 2025
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Всё было на высоте. Водители, гиды, виды, экскурсии высший класс.
  • Е
    Евгения
    2 января 2025
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Продумано все от и до. Настолько все чётко и безупречно.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Сказочные каникулы в Дагестане
    Огромная благодарность за организацию нашего отдыха! Гостеприимство, люди, кухня, природа, поэзия- всё на высшем уровне! Теплый приём, не хотелось покидать этот край. Работа
    читать дальше

    команды на отлично! Удачно подобрана программа тура. Получили массу впечатлений и информации о Дагестане (стране, истории, событиях, обычаях, экономике). Отель и завтрак - отлично! Обеды выше всяких похвал. Пунктуальность и внимательность во всём! Нас сопровождали 2 замечательных человека (гид и водитель), обоих зовут Гаджимурад. Следующий тур только с Большой Страной. Спасибо!!

    Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!Огромная благодарность за организацию нашего отдыха!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каспийский Монстр»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Однажды в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
  2. Однажды осенью в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
  3. Сказочные каникулы в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Карадахская теснина
  9. Село Гуниб
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в апреле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Каспийский Монстр" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 51 000 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год по теме «Каспийский Монстр», 3 ⭐ отзыва, цены от 24900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь