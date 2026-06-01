В гостях у горцев - 4 дня

Во время тура мы посетим самые известные локации Дагестана. Гарантируем, вы будете в восторге
Описание тура

Во время тура мы посетим самые топовые локации Дагестана. Каньон + Хунзах + Гоор + Гамсутль/Гуниб

Программа тура по дням

1 день

Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон

В первый день мы вас встречаем в аэропорту и отправляемся на Сулакский каньон. Также можете прилететь за день до тура (так будет даже удобнее)

Локации:
-Проезд от КПП Миатлинской плотины к катерам на каньоне
-Джиппинг по каньону
-Смотровая площадка в самом каньоне
-Прогулка на катере по Сулакскому каньону
-Пещера "Нохъо"
-Смотровая площадка на каньон с видом на Миатлинскую плотину
-Смотровая площадка на каньон «Язык троля»
-Чиркейское водохранилище
-Бархан «Сары-кум»
-Ночь в гостевом доме недалеко от Махачкалы.

Питание: обед, ужин

2 день

Хунзахское плато

2 день – Хунзах – самое большое плато в России на высоте 2000м.

Локации:
-Гимринский тоннель (самый длинный в России - 4304м).
-Гимринская оборонительная башня
-Смотровая площадка на Ирганайское водохранилище
-Хунзахское плато (Цолотлинский каньон)
-Смотровая площадка на Водопад Тобот и Итлятляр
-Матласское ущелье (можно покататься на лошадях, зиплайн - за доп. плату)
-Ханский и Матласский водопады
-Пещера «Каменная чаша»
-Ночь в горах

Питание: завтрак, обед, ужин

3 день

Гоор + Язык тролля

3 день – Гоор
Локации:
- Древний храм Датуна (9-11 вв.)
-Джиппинг в Гоор
-Язык тролля, Гоорские вершины
-Старый Гоор и его башни
-Смотровая площадка на Старый Кахиб
-Карадахская теснина
-Смотровая площадка на Гоцатлинское водохранилище
-Ночь в горах

Питание: завтрак, обед, ужин

4 день

Гуниб - уникальный аул

4 день –Гуниб

Локации:
-Смотровая площадка «точка Айвазовского» - место, откуда была нарисована картина "Гуниб"
-Чохские террасы
-Краеведческий музей в Гунибе
-Беседка Шамиля, ворота Барятинского
-Оборонительная крепость
-Гунибский водопад
-Салтинский подземный водопад
-Царская поляна, беседка Шамиля, ворота Барятинского и Шамиля, также музей). -Салтинское ущелье -Салтинский подземный водопад
-Завершение тура в Махачкале.

Питание: завтрак, обед, ужин

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах в горах
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту (с кондиционером)
  • 3-х разовое комплексное питание
  • Услуги гида
  • Входные билеты на платные объекты
  • Катание на катере по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы
  • Сувениры
  • Фотосессии, фотозоны
  • Зиплайны, тарзанки, качели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алидибир
Алидибир — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую! Меня зовут Алидибир. Я организую путешествия по живописным местам Дагестана и Северного Кавказа. Приглашаю вас отправиться в горы, где вас ждут захватывающие открытия и незабываемые впечатления. Мы вместе с нашей
командой откроем Дагестан без стереотипов, показывая его самые удивительные уголки. Я юрист по профессии, но душа моя всегда была связана с горами. С детства я рос в этом краю, и туризм стал для меня не просто увлечением, а призванием. Юридическое образование помогает мне обеспечивать безопасность и комфорт, ведь строгое соблюдение законов — залог успешного и приятного отдыха. Мы используем надёжные японские внедорожники и микроавтобусы. Наши гиды — местные жители, которые лучше всех знают горы, рассказывают интересные истории и прошли аттестацию. Наши отзывы скажут о нас!!! #турвгоры #турсгорцем

