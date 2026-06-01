Описание тура
Во время тура мы посетим самые топовые локации Дагестана. Каньон + Хунзах + Гоор + Гамсутль/Гуниб
Программа тура по дням
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
В первый день мы вас встречаем в аэропорту и отправляемся на Сулакский каньон. Также можете прилететь за день до тура (так будет даже удобнее)
Локации:
-Проезд от КПП Миатлинской плотины к катерам на каньоне
-Джиппинг по каньону
-Смотровая площадка в самом каньоне
-Прогулка на катере по Сулакскому каньону
-Пещера "Нохъо"
-Смотровая площадка на каньон с видом на Миатлинскую плотину
-Смотровая площадка на каньон «Язык троля»
-Чиркейское водохранилище
-Бархан «Сары-кум»
-Ночь в гостевом доме недалеко от Махачкалы.
Питание: обед, ужин
Хунзахское плато
2 день – Хунзах – самое большое плато в России на высоте 2000м.
Локации:
-Гимринский тоннель (самый длинный в России - 4304м).
-Гимринская оборонительная башня
-Смотровая площадка на Ирганайское водохранилище
-Хунзахское плато (Цолотлинский каньон)
-Смотровая площадка на Водопад Тобот и Итлятляр
-Матласское ущелье (можно покататься на лошадях, зиплайн - за доп. плату)
-Ханский и Матласский водопады
-Пещера «Каменная чаша»
-Ночь в горах
Питание: завтрак, обед, ужин
Гоор + Язык тролля
3 день – Гоор
Локации:
- Древний храм Датуна (9-11 вв.)
-Джиппинг в Гоор
-Язык тролля, Гоорские вершины
-Старый Гоор и его башни
-Смотровая площадка на Старый Кахиб
-Карадахская теснина
-Смотровая площадка на Гоцатлинское водохранилище
-Ночь в горах
Питание: завтрак, обед, ужин
Гуниб - уникальный аул
4 день –Гуниб
Локации:
-Смотровая площадка «точка Айвазовского» - место, откуда была нарисована картина "Гуниб"
-Чохские террасы
-Краеведческий музей в Гунибе
-Беседка Шамиля, ворота Барятинского
-Оборонительная крепость
-Гунибский водопад
-Салтинский подземный водопад
-Салтинське ущелье -Салтинский подземный водопад
-Завершение тура в Махачкале.
Питание: завтрак, обед, ужин
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах в горах
- Транспортное обслуживание по всему маршруту (с кондиционером)
- 3-х разовое комплексное питание
- Услуги гида
- Входные билеты на платные объекты
- Катание на катере по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы
- Сувениры
- Фотосессии, фотозоны
- Зиплайны, тарзанки, качели