Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные

Топ-локаций Дагестана
Джип-тур — яркое погружение в историю, самобытную культуру и природу страны гор.

Вас ждет легендарный Гуниб, яркий Чох, памятники природы — Карадахская теснина, подземный водопад и много-много интересного.

Вы получите настоящий заряд бодрости и положительных эмоций, увидите топовые локации и лучшие горные панорамы Дагестана.
5
4 отзыва
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Топ-локаций Дагестана: едем в горы на выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Величие гор и древность истории

Погрузитесь в мир великолепия природы и богатства истории, отправившись в захватывающее путешествие по Дагестану. Здесь вас ждут потрясающие панорамы гор и памятники, которые рассказывают о прошлом. Исследуйте величественные ландшафты, проходя через Карадахскую теснину и наслаждаясь уникальными подземными водопадами. Каждый шаг будет напоминать о древних временах, когда тайны и символы прошлого оставляли безмолвными всех, кто осмеливался их исследовать.

Заряд бодрости и эмоций

Этот тур подарит вам настоящий заряд бодрости и положительных эмоций. От увлекательной езды по живописным маршрутам до встречи с потрясающими природными памятниками — каждый день будет наполнен волнением и восторгом. Почувствуйте себя живыми и свободными, погружаясь в это захватывающее приключение.

Важная информация

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую погодным условиям.
  • Не забудьте удобную обувь для длительных прогулок по горным тропам.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Ирганайское водохранилище
  • Гуниб
  • Салтинский водопад
  • Карадахская теснина
  • Заброшенные аулы Гоор и Кахиб
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Питание, алкоголь и сувениры по желанию
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
8 сен 2024
А
24 авг 2024
Благодарим гида за отлично организованное путешествие. Мы провели 3 дня в компании замечательного гида Гаджи. Мы много путешествуем по территории нашей страны и впервые в жизни повстречали настолько компетентного и эрудированного гида. Много узнали про богатую историю Дагестана и особенности его географических условий. Большое вам спасибо. Обязательно приедем еще и будем советовать всем
М
6 июл 2024
Очень интересные и познавательные 3 дня я провел на этой экскурсии.
Гид Магомед очень интересно, тепло и с любовью рассказывал о своем крае, о посещаемых местах, оказывал помощь, где это было необходимо
Однозначно буд рекомендовать обратиться в этим ребятам все своим друзьям и знакомым, кто соберётся в Дагестан.
Э
26 мар 2024
Хочу оставить свой положительный отзыв!! Я ❤️ВЛЮБИЛАСЬ… да да именно в Дагестан! В эту прекрасную страну гор и долин! Горный воздух, высокие скалы, прогулки по пустыне, теснины, ущелье, водопады, Каспийское
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море природа, которая так заворожает и впечатляет. Древние города которые можно не только увидеть, но и прикоснуться к их истории … Гостеприимство и добродушие людей, вкусные национальные блюда (хинкал, чуду, дагестанская каша из кураги, урбеч…) это страна которая любит и уважает свою религию 🌙. Отдельное спасибо нашему гиду Абдуле за тур, где он подробно и с любовью рассказывал о своём Дагестане ❤️ хочу вернуть сюда🙏🏻и буду очень рада если моим гидом будет Абдула! P.S. Отдых март 2024 Гузель 😊

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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