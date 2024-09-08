Погрузитесь в мир великолепия природы и богатства истории, отправившись в захватывающее путешествие по Дагестану. Здесь вас ждут потрясающие панорамы гор и памятники, которые рассказывают о прошлом. Исследуйте величественные ландшафты, проходя через Карадахскую теснину и наслаждаясь уникальными подземными водопадами. Каждый шаг будет напоминать о древних временах, когда тайны и символы прошлого оставляли безмолвными всех, кто осмеливался их исследовать.
Заряд бодрости и эмоций
Этот тур подарит вам настоящий заряд бодрости и положительных эмоций. От увлекательной езды по живописным маршрутам до встречи с потрясающими природными памятниками — каждый день будет наполнен волнением и восторгом. Почувствуйте себя живыми и свободными, погружаясь в это захватывающее приключение.
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ильдар
8 сен 2024
А
Андрей
24 авг 2024
Благодарим гида за отлично организованное путешествие. Мы провели 3 дня в компании замечательного гида Гаджи. Мы много путешествуем по территории нашей страны и впервые в жизни повстречали настолько компетентного и эрудированного гида. Много узнали про богатую историю Дагестана и особенности его географических условий. Большое вам спасибо. Обязательно приедем еще и будем советовать всем
М
Михаил
6 июл 2024
Очень интересные и познавательные 3 дня я провел на этой экскурсии. Гид Магомед очень интересно, тепло и с любовью рассказывал о своем крае, о посещаемых местах, оказывал помощь, где это было необходимо Однозначно буд рекомендовать обратиться в этим ребятам все своим друзьям и знакомым, кто соберётся в Дагестан.
Э
Эльвира
26 мар 2024
Хочу оставить свой положительный отзыв!! Я ❤️ВЛЮБИЛАСЬ… да да именно в Дагестан! В эту прекрасную страну гор и долин! Горный воздух, высокие скалы, прогулки по пустыне, теснины, ущелье, водопады, Каспийское читать дальше
море природа, которая так заворожает и впечатляет. Древние города которые можно не только увидеть, но и прикоснуться к их истории … Гостеприимство и добродушие людей, вкусные национальные блюда (хинкал, чуду, дагестанская каша из кураги, урбеч…) это страна которая любит и уважает свою религию 🌙. Отдельное спасибо нашему гиду Абдуле за тур, где он подробно и с любовью рассказывал о своём Дагестане ❤️ хочу вернуть сюда🙏🏻и буду очень рада если моим гидом будет Абдула! P.S. Отдых март 2024 Гузель 😊