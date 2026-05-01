Описание тура
За 5 дней джип-тура вы увидите самые знаковые достопримечательности Дагестана! Горное селение Гамсутль, Сулакский каньон, язык тролля в Гооре, водопад Тобот, Матлас и другие знаменитые места этой горной республики! Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища, проживание в этнодомах в горах, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих горных пейзажей, сотни локаций для красивых фото. Мы будем много перемещаться на автомобилях и много смотреть каждый день!
Программа тура по дням
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Бирюзовые горные реки и филиал пустыни посреди Дагестана.
Первый день тура насыщен природными красотами. Сегодня мы увидим удивительное природное явление - бархан Сарыкум. Это филиал пустыни Сахары в Дагестане! Загадочная золотая песчаная дюна-заповедник с особенным животным миром.
Затем поедем любоваться другим чудом природы - Сулакским каньоном. Там посещаем популярные смотровые площадки с видами на глубочайший каньон. Несколько сотен метров обрыва вниз. Между гор вьется бирюзовая река Сулак. Этот вид еще никого не оставлял равнодушным!
Для теплого времени года - сделаем катание по бирюзовым водам на катере. Летом можно купаться.
После каньона двинемся в сторону природного заповедника.
Налюбовавшись видами, поедем в горный Гуниб, где заселимся в гостевые дома и познакомимся получше за ужином.
Завтрак самостоятельно до начала тура. Встреча группа в 08.30 утра в Махачкале (адрес присылаем после бронирования). Обед на маршруте в гостевом доме. Ужин в нашем гостевом доме. Ночевка в гостевом доме в горах.
Топ локаций Дагестана
Кавказский Мачу-Пичку Гамсутль, Салтинский водопад, аул Чох
В этот день перед нами предстанут самые известные достопримечательности Дагестана: поселок Гуниб, селение-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и аул Чох. Нас ждет очень насыщенный день, приготовьте много свободной памяти в голове и на фотоаппарате!
Начнем день с осмотра Гунибской крепости и по пути увидим ворота Шамиля. Узнаем историю сопротивления горцев во время Кавказкой войны в 19 веке.
Далее мы посетим селение Гамсутль, которое часто называют селение-призрак или Дагестанский Мачу-Пикчу. Сходство и правда очевидное! Руины еще недавно оживленного селения расположены на вершине горы, и со старых стен открываются умопомрачительные виды на горные пейзажи! Подъем в Гамсутлю будет самой сложной физически частью программы. От места, куда нас могут завезти машины, прогулка к селению занимает около 1,5-2 часов.
Далее мы проедем горный аул Чох, где поразимся рукотворному чуду. Близ Чоха расположено множество земледельческих террас горцев, которые трепетно и трудолюбиво создавали и возделывали многие поколения дагестанцев.
В этот же день мы приятно прогуляемся по узкой Салтинской теснине. Если повезет - увидим уникальный гротовый водопад, который спадает ярусами со скал, которые веками обтачивала горная река.
В течение дня мы будем останавливаться в живописных точках, чтобы полюбоваться видами, выпить вкуснейший кофе и горный чай и сделать невероятные фотографии на фоне Кавказских гор.
Завтрак в гостевом доме. Обед на маршруте в гостевом доме. Ужин в нашем гостевом доме. Ночевка в гостевом доме в горах.
День водопадов и теснин
Язык тролля в Гооре. Боевые башни. Датунский храм. Карадахская теснина.
Сегодня нас снова ждет красивейший день в горном крае!
Мы поедем в селение Гоор, где находится, пожалуй, самое популярное фотоместо Дагестана - язык тролля. Это интересный выступ над ущельем, с которым можно фотографироваться и в рост, и в профиль. А можно взять с собой красивое летящее платье и сделать шедевр, который на много лет станет вашей аватаркой (Иногда платья сдают в аренду на месте, но местные жители не всегда там).
В старинных селениях Гоор и Кахиб находятся горские оборонительные башни. При интересе группы с радостью дойдем посмотреть их.
Также сегодня нас встретит Карадахская теснина - красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал, ради которого приезжают многие фотографы.
И еще сегодня мы увидим Датунский храм. Небольшой однонефный храм, построенный грузинскими проповедниками, уже десяток столетий стоит в горах Дагестана и уважительно сохранен.
Завтрак в гостевом доме. Обед на маршруте в деревенских гостевых домах. Ночевка в гостевом доме в горах.
Горный Дагестан
Хунзах. Водопад Тобот. Матлас. Кегерское плато.
Продолжаем путешествовать горными дорогами Дагестана. Весь день будем снова поражаться невероятным красотам и делать сотни фото и видео.
Сегодня посмотрим водопад Тобот и красивое ущелье, в которое падают его воды.
Также посетим и плато Матлас, где взору открываются шикарные панорамы гор с вьющимися, как ниточки, дорогами. И рассыпанными, как бусинки, горными селами.
Погуляем по Каменной чаше, удивимся хитросплетением ее ходов.
Под занавес дня будет ждать закат.
Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков! Мы посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (место, откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).
Завтрак в гостевом доме. Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов. Ночевка в гостевом доме в горах.
Древний Дербент. Каспийский монстр Лунь
Мы закончим знакомство с Дагестаном в одном из древнейших городов мира - Дербенте. Многовековая Дербентская крепость Нарын-Кала хранит множество тайн. Кто только не приходил в эти земли! Толщина сохранившихся стен крепости в некоторых местах достигает 3,5 метров.
Вдоволь нагулявшись и сделав красивые фотографии памятника истории, заедем посмотреть Каспийского монстра - экраноплан Лунь. Чудо советской инженерной мысли, уникальный монстр, невидимый для радаров противника. Гигант впечатляет своими размерами и странным, внушительным внешним видом.
Подышим бризом Каспийского моря, с удовольствием попьем чай-кофе.
После завершения программы выдвигаемся в сторону аэропорта Махачкалы, чтобы отвезти улетающих. Те, кто остаются в Дагестане подольше, доставляются в Махачкалу.
Завтрак в гостевом доме. Выезд утром на маршрут уже с вещами. Обед на маршруте, кофе и чай от гидов. Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (джипы) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
- Работа сопровождающих водителей, работа старшего координатора группы
- Проживание в гостевых домах в горах все дни тура в комнатах на 2-4 человек, туалет и душ в доме на 2-3 комнаты
- Питание полностью (завтраки и ужины в гостевых домах, пикники и обеды от гидов в горах, угощение горным чаем и кофе на остановках по маршруту, перекусы). С собой брать ничего не нужно. (Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание - пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить)
- Помощь с подбором авиабилетов/гостиниц
- Помощь с построением планов досуга на Кавказе до/после тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры
- Входные билеты на платные объекты (около 2000 руб на взрослого за все дни)
- Проживание в гостинице до и после тура
О чём нужно знать до поездки
Дагестан - мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки.
Пожелания к путешественнику
- желание постигать новое
- отсутствие безмерной любви к алкоголю
- желание удивляться и радоваться должно превышать желание побурчать
- отсутствие ожиданий вышколенного сервиса и швейцаров в золотых ливреях
- дружелюбие к другим участникам группы и гидам
Тур не подходит для беременных на любом сроке.
Чаевые гидам и водителям приветствуются, однако всегда остаются на ваше усмотрение Если вам понравилась их работа, в конце тура вы можете поблагодарить лично в руки.