1 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Бирюзовые горные реки и филиал пустыни посреди Дагестана.

Первый день тура насыщен природными красотами. Сегодня мы увидим удивительное природное явление - бархан Сарыкум. Это филиал пустыни Сахары в Дагестане! Загадочная золотая песчаная дюна-заповедник с особенным животным миром.

Затем поедем любоваться другим чудом природы - Сулакским каньоном. Там посещаем популярные смотровые площадки с видами на глубочайший каньон. Несколько сотен метров обрыва вниз. Между гор вьется бирюзовая река Сулак. Этот вид еще никого не оставлял равнодушным!

Для теплого времени года - сделаем катание по бирюзовым водам на катере. Летом можно купаться.

После каньона двинемся в сторону природного заповедника.

Налюбовавшись видами, поедем в горный Гуниб, где заселимся в гостевые дома и познакомимся получше за ужином.

Завтрак самостоятельно до начала тура. Встреча группа в 08.30 утра в Махачкале (адрес присылаем после бронирования). Обед на маршруте в гостевом доме. Ужин в нашем гостевом доме. Ночевка в гостевом доме в горах.

