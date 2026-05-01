Мои заказы

Весь Дагестан за 5 дней - всё включено

Топ красивых достопримечательностей Дагестана за 5 дней с классной командой
Весь Дагестан за 5 дней - всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Дагестан за 5 дней - всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Дагестан за 5 дней - всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

За 5 дней джип-тура вы увидите самые знаковые достопримечательности Дагестана! Горное селение Гамсутль, Сулакский каньон, язык тролля в Гооре, водопад Тобот, Матлас и другие знаменитые места этой горной республики! Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища, проживание в этнодомах в горах, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих горных пейзажей, сотни локаций для красивых фото. Мы будем много перемещаться на автомобилях и много смотреть каждый день!

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Бирюзовые горные реки и филиал пустыни посреди Дагестана.

Первый день тура насыщен природными красотами. Сегодня мы увидим удивительное природное явление - бархан Сарыкум. Это филиал пустыни Сахары в Дагестане! Загадочная золотая песчаная дюна-заповедник с особенным животным миром.

Затем поедем любоваться другим чудом природы - Сулакским каньоном. Там посещаем популярные смотровые площадки с видами на глубочайший каньон. Несколько сотен метров обрыва вниз. Между гор вьется бирюзовая река Сулак. Этот вид еще никого не оставлял равнодушным!

Для теплого времени года - сделаем катание по бирюзовым водам на катере. Летом можно купаться.

После каньона двинемся в сторону природного заповедника.

Налюбовавшись видами, поедем в горный Гуниб, где заселимся в гостевые дома и познакомимся получше за ужином.

Завтрак самостоятельно до начала тура. Встреча группа в 08.30 утра в Махачкале (адрес присылаем после бронирования). Обед на маршруте в гостевом доме. Ужин в нашем гостевом доме. Ночевка в гостевом доме в горах.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Топ локаций Дагестана

Кавказский Мачу-Пичку Гамсутль, Салтинский водопад, аул Чох

В этот день перед нами предстанут самые известные достопримечательности Дагестана: поселок Гуниб, селение-призрак Гамсутль, Салтинский водопад и аул Чох. Нас ждет очень насыщенный день, приготовьте много свободной памяти в голове и на фотоаппарате!

Начнем день с осмотра Гунибской крепости и по пути увидим ворота Шамиля. Узнаем историю сопротивления горцев во время Кавказкой войны в 19 веке.

Далее мы посетим селение Гамсутль, которое часто называют селение-призрак или Дагестанский Мачу-Пикчу. Сходство и правда очевидное! Руины еще недавно оживленного селения расположены на вершине горы, и со старых стен открываются умопомрачительные виды на горные пейзажи! Подъем в Гамсутлю будет самой сложной физически частью программы. От места, куда нас могут завезти машины, прогулка к селению занимает около 1,5-2 часов.

Далее мы проедем горный аул Чох, где поразимся рукотворному чуду. Близ Чоха расположено множество земледельческих террас горцев, которые трепетно и трудолюбиво создавали и возделывали многие поколения дагестанцев.
В этот же день мы приятно прогуляемся по узкой Салтинской теснине. Если повезет - увидим уникальный гротовый водопад, который спадает ярусами со скал, которые веками обтачивала горная река.

В течение дня мы будем останавливаться в живописных точках, чтобы полюбоваться видами, выпить вкуснейший кофе и горный чай и сделать невероятные фотографии на фоне Кавказских гор.

Завтрак в гостевом доме. Обед на маршруте в гостевом доме. Ужин в нашем гостевом доме. Ночевка в гостевом доме в горах.

Топ локаций ДагестанаТоп локаций ДагестанаТоп локаций Дагестана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

День водопадов и теснин

Язык тролля в Гооре. Боевые башни. Датунский храм. Карадахская теснина.

Сегодня нас снова ждет красивейший день в горном крае!
Мы поедем в селение Гоор, где находится, пожалуй, самое популярное фотоместо Дагестана - язык тролля. Это интересный выступ над ущельем, с которым можно фотографироваться и в рост, и в профиль. А можно взять с собой красивое летящее платье и сделать шедевр, который на много лет станет вашей аватаркой (Иногда платья сдают в аренду на месте, но местные жители не всегда там).

В старинных селениях Гоор и Кахиб находятся горские оборонительные башни. При интересе группы с радостью дойдем посмотреть их.

Также сегодня нас встретит Карадахская теснина - красивое узкое ущелье с невероятным цветом скал, ради которого приезжают многие фотографы.

И еще сегодня мы увидим Датунский храм. Небольшой однонефный храм, построенный грузинскими проповедниками, уже десяток столетий стоит в горах Дагестана и уважительно сохранен.

Завтрак в гостевом доме. Обед на маршруте в деревенских гостевых домах. Ночевка в гостевом доме в горах.

День водопадов и теснинДень водопадов и теснин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горный Дагестан

Хунзах. Водопад Тобот. Матлас. Кегерское плато.

Продолжаем путешествовать горными дорогами Дагестана. Весь день будем снова поражаться невероятным красотам и делать сотни фото и видео.

Сегодня посмотрим водопад Тобот и красивое ущелье, в которое падают его воды.

Также посетим и плато Матлас, где взору открываются шикарные панорамы гор с вьющимися, как ниточки, дорогами. И рассыпанными, как бусинки, горными селами.

Погуляем по Каменной чаше, удивимся хитросплетением ее ходов.

Под занавес дня будет ждать закат.
Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков! Мы посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (место, откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).

Завтрак в гостевом доме. Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов. Ночевка в гостевом доме в горах.

Горный ДагестанГорный ДагестанГорный Дагестан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Древний Дербент. Каспийский монстр Лунь

Мы закончим знакомство с Дагестаном в одном из древнейших городов мира - Дербенте. Многовековая Дербентская крепость Нарын-Кала хранит множество тайн. Кто только не приходил в эти земли! Толщина сохранившихся стен крепости в некоторых местах достигает 3,5 метров.

Вдоволь нагулявшись и сделав красивые фотографии памятника истории, заедем посмотреть Каспийского монстра - экраноплан Лунь. Чудо советской инженерной мысли, уникальный монстр, невидимый для радаров противника. Гигант впечатляет своими размерами и странным, внушительным внешним видом.

Подышим бризом Каспийского моря, с удовольствием попьем чай-кофе.

После завершения программы выдвигаемся в сторону аэропорта Махачкалы, чтобы отвезти улетающих. Те, кто остаются в Дагестане подольше, доставляются в Махачкалу.

Завтрак в гостевом доме. Выезд утром на маршрут уже с вещами. Обед на маршруте, кофе и чай от гидов. Трансфер в аэропорт.

Древний Дербент. Каспийский монстр ЛуньДревний Дербент. Каспийский монстр ЛуньДревний Дербент. Каспийский монстр Лунь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (джипы) на все 5 дней между всеми достопримечательностями
  • Работа сопровождающих водителей, работа старшего координатора группы
  • Проживание в гостевых домах в горах все дни тура в комнатах на 2-4 человек, туалет и душ в доме на 2-3 комнаты
  • Питание полностью (завтраки и ужины в гостевых домах, пикники и обеды от гидов в горах, угощение горным чаем и кофе на остановках по маршруту, перекусы). С собой брать ничего не нужно. (Если у вас специфическое, ограниченное врачом питание - пожалуйста, свяжитесь с нами до оплаты, мы обсудим, как вас накормить)
  • Помощь с подбором авиабилетов/гостиниц
  • Помощь с построением планов досуга на Кавказе до/после тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личные траты на сувениры
  • Входные билеты на платные объекты (около 2000 руб на взрослого за все дни)
  • Проживание в гостинице до и после тура
О чём нужно знать до поездки

Дагестан - мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде (даже несмотря на летний зной). Девушек просим не одевать глубокие декольте и короткие шорты, прозрачную или вызывающую одежду. Мужчин также просим выбирать не короткие шорты, не прозрачные футболки.

Пожелания к путешественнику

- желание постигать новое

- отсутствие безмерной любви к алкоголю

- желание удивляться и радоваться должно превышать желание побурчать

- отсутствие ожиданий вышколенного сервиса и швейцаров в золотых ливреях

- дружелюбие к другим участникам группы и гидам

Тур не подходит для беременных на любом сроке.

Чаевые гидам и водителям приветствуются, однако всегда остаются на ваше усмотрение Если вам понравилась их работа, в конце тура вы можете поблагодарить лично в руки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Снежанна
Снежанна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Снежанна, и уже 8 лет я успешно организую туры и экскурсии по Кавказу. Северная Осетия, Дагестан, Грузия - мои основные и любимые регионы. В каждом их них вас
читать дальшеуменьшить

ждут потрясающие горы, богатая история, гостеприимные люди и еда, которую хочется съесть вместе с пальцами! Если вы хотите вкусно поесть, привезти сотни красивейших фотографий и перезагрузиться на 100% - вам однозначно на Кавказ! Он вкусный, приветливый, яркий! То, что надо для отличного отпуска. Миссия нашего турклуба - дать вам качественный отдых с лучшими местными гидами по адекватной стоимости. Выбирая наши туры, вы не переплачиваете за приезжего «эксперта», который сам побывал в регионе 1-3 раза и считает возможным вести вас за собой. Не переплачиваете за его проживание и авиабилеты, за его траты на месте. С вами всегда местные гиды и водители, которые великолепно знают свою родину и с любовью презентуют ее лучшие стороны вам.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Весь Дагестан за 5 дней - всё включено»

Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
На машине
На лодке
4 дня
13 отзывов
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
1 июн в 08:00
4 июн в 08:00
32 900 ₽ за человека
Рассвет в горах Дагестана. Всё включено
Пешая
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Джип-туры
Конные туры
4 дня
20 отзывов
Рассвет в горах Дагестана. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
32 900 ₽ за человека
Тур «всё включено» в Дагестан для молодых и активных: рафтинг, багги и главные места
Джиппинг
На машине
На катере
Джип-туры
Сплавы и рафтинг
Багги
5 дней
5 отзывов
Тур «всё включено» в Дагестан для молодых и активных: рафтинг, багги и главные места
Промчаться по Сулаку на катере, отведать местных блюд и пройтись под водопадом в экстрим-парке
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:30, или южная автостанция (у...
1 июн в 08:00
3 июн в 08:00
46 900 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
3 отзыва
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
7 июн в 08:00
14 июн в 08:00
49 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
-19%
44 800 ₽
от 36 288 ₽ за человека