Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду

Огни Дагестана

5
3 отзыва
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Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Лучшая возможность познакомиться со знаменитым горским гостеприимством, колоритными блюдами национальной кухни и пронзительной красотой горных пейзажей! Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме. Заезды по средам: еженедельно с 05.04 по 01.11.2023.
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
Огни Дагестана. Экскурсионный тур с заездом в среду
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Что вас ожидает:

Древности Дербента
Древности Дербента
Прогуляемся по одному из самых древних городов мира и узнаем его историю
Национальная кухня
Национальная кухня
При желании отведаем вкуснейших местных блюд и обязательно найдём что-то себе по вкусу
Великолепие природы
Великолепие природы
Восхитимся красотой творения природы, растянувшегося по территории Дагестана на десятки километров

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале

  • 13:00 сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
  • 13:15 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
  • 13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие в Махачкалу, бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Избербаш — Гуниб — Гамсутль — Чох — Избербаш.

Программа: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

*очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Хучни - экраноплан Лунь - Дербент

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Хучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - ДербентХучни - экраноплан Лунь - Дербент
4 день

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное, отъезд

Избербаш — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — аэропорт Махачкалы.

Начало в 07:30.

Программа дня: Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость)

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Километраж за день: 280 км, продолжительность 8 часов.

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное, отъездСулакский каньон, Дубки - Янтарное, отъездСулакский каньон, Дубки - Янтарное, отъездСулакский каньон, Дубки - Янтарное, отъезд

Проживание

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУПериод действия ценыРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (10-16 лет)

Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*

02.04.2023-17.06.202350000340007200069000
18.06.2023-02.09.202356000380007950076500
03.09.2023-30.11.202350000340007200069000

Отель Джумейра, г. Избербаш 3*

02.07.2023-02.09.202356000380007950076500

AZIMUT 4*, Каспийск

02.04.2023-29.04.202356000420007800071000
30.04.2023-20.05.202368800505009300086000
28.05.2023-03.06.202368800505009300086000
04.06.2023-10.06.2023720005850010200094800
27.08.2023-02.09.2023720005850010200094800
03.09.2023-30.09.202368800505009300086000
01.10.2023-30.11.202356000420007800071000

Derbent Premium Hotel & SPA 4*, Дебент

Даты заезда:
21.05, 24.05.202368800505009300086000

11.06, 14.06, 18.06, 25.06.2023

02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07.2023

06.08, 13.08, 20.08.2023

720005850010200094800

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

AZIMUT

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийск, в 2,5 км от стадиона «‎Анжи Арена»‎. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.

AZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUTAZIMUT

Отель Джумейра, г. Избербаш 3

3 ночи

Отель «Джумейра Избербаш» расположен на побережье в городе Избербаше, в 200 метрах от пляжа Избербаша. К услугам гостей различные удобства, в том числе принадлежности для барбекю. Отель находится примерно в 3,4 км от железнодорожной станции Изберг, в 4 км от Избербаша и в 12 км от села Каранайаула. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Ежедневно в отеле сервируют халяльный завтрак.

Село Первомайское находится в 13 км от отеля «Джумейра Избербаш», а станция Улубиево — в 15 км. Расстояние до международного аэропорта Махачкала Уйташ составляет 39 км.

Отель Джумейра, г. Избербаш 3Отель Джумейра, г. Избербаш 3Отель Джумейра, г. Избербаш 3Отель Джумейра, г. Избербаш 3Отель Джумейра, г. Избербаш 3

Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4*, Дебент

3 ночи

Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" - новинка 2022 года отель на берегу Каспийского моря.

Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.

Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.

Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4*, ДебентDerbent Premium Hotel & amp; SPA 4*, ДебентDerbent Premium Hotel & amp; SPA 4*, ДебентDerbent Premium Hotel & amp; SPA 4*, ДебентDerbent Premium Hotel & amp; SPA 4*, ДебентDerbent Premium Hotel & amp; SPA 4*, Дебент

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2023
Все отлично
Л
28 мар 2023
Все организовано супер. Очень интересные гиды. Но только в Чечне!!! В Дагестане к сожалению нам попался очень хоть и компетентный но высокомерный гид Исмаил. Мы прилетели на день раньше. Специально нам Ксения, наш менеджер, подсказала где снять гостиницу. Ближе к жд вокзалу. Чтобы в чужом городе легче было добраться до места встречи Но Исмаил категорически не хотел ехать забирать нас на вокзале. Приехал только после того как мы ему скинули скрин договора. Что встреча у нас на жд вокзале. Он много знает. Но ему была такая лень с нами работать. Что это было видно и к сожалению это отразилось на отдыхе. Но все исправили гиды в Чечне. Умнички. Организаторы встречающей стороны. Кураторы. Все и всюду молодцы. Поездка получилась замечательной. Большое спасибо "Большой стране" в лице менеджера Ксении за приятный отпуск.
Е
28 мар 2023
Все очень понравилось. Организация отдыха, впечатления, погода, кавказская красота. Спасибо!!! Хочется вернуться ещё раз

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