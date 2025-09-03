Мои заказы

Жемчужины Дагестана. Лучшее за 5 дней

От величественных гор и чарующего Каспия до горных селений и древних крепостей.

Нас вдохновит непростая история этой гордой республики, и мы окунемся в атмосферу кавказского гостеприимства.
5
3 отзыва
Жемчужины Дагестана. Лучшее за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Жемчужины Дагестана. Лучшее за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Жемчужины Дагестана. Лучшее за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
мар12
мар19
мар26
мар2
апр9
апр16
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале. Мечеть

Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 13:00. Групповые трансферы:

  • аэропорт Уйташ;
  • ж/д вокзал Махачкалы;

Обед в заведении Махачкалы, где будет подана кухня народов Дагестана.

На обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Прогулка по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы в Болгарии.

Городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры. Проспект — сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Отправитесь в отель в Махачкале.

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале. МечетьПрибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале. МечетьПрибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале. МечетьПрибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале. Мечеть
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Сулакский каньон

Завтрак в отеле. Выселение.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 рублей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы реки.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» за доп. плату 500 руб.

Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки.

Будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату 7 000 руб.

На обед свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. Возможна замена главного блюда по запросу.

Переезд в отель в Дербенте.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Завтрак в отеле.

Будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за доп. плату на выбор:

  • Хунзах;
  • Гамсутль, Чох;
  • Гуниб, Салта;
  • Кахиб, Гоор;
  • Кубачи;
  • Ахты.

Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать другую активность.

Свободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Дербент: экраноплан и цитадель Нарын-Кала

Завтрак в отеле.

Первая остановка у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду. Чаепитие.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Переезд в отель, свободное время.

Дербент: экраноплан и цитадель Нарын-КалаДербент: экраноплан и цитадель Нарын-КалаДербент: экраноплан и цитадель Нарын-КалаДербент: экраноплан и цитадель Нарын-Кала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Хучни. Отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Сегодня мы исследуем Южный Дагестан, где познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Вас ждёт переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И каскадный живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

После этого заглянем на обед в этнокомплекс, где примем участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Хучни. ОтъездХучни. ОтъездХучни. ОтъездХучни. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

При 2-, 3-местном размещении32 000
При одноместном размещении44 000
Детям до 12 лет28 800

Доп. ночь в отеле в руб. при размещении:

  • 2-местном 6 000;
  • 1-местном 5 500;
  • 3-местном 7 000.

Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Капитал

1 ночь

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

КапиталКапиталКапиталКапиталКапиталКапитал

Адмирал

1 ночь

Отель Адмирал располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.

Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.

Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.

АдмиралАдмиралАдмиралАдмиралАдмиралАдмирал

Волна

3 ночи

Отель «Волна» расположен в городе Дербент.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В каждом номере отеля установлен шкаф.

Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Расстояние до города Набрань составляет 47 км.

ВолнаВолнаВолнаВолнаВолнаВолна

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте
  • 2-разовое питание: завтраки и обеды по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обед в 3 день, ужины
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
  • Катание на катере по каньону - от 700 руб
  • Прыжок с тарзанки - 7 000 руб
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.

Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение в программе?

В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

В период Рамадана работают кафе?

Рамадан в 2026 году с 18 февраля по 19 марта.

В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах).

Просим вас отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Многие заведения закроются, вечером будет сложно где-то поужинать, необходимо бронировать столики заранее. Так же нельзя будет приобрести алкоголь.

На своих маршрутах мы подберём точки питания, которые будут работать в Рамадан.

Как узнать точное время встречи?

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp до 18:00.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
3 сен 2025
Тур был интересный, многое посмотрели.
М
Марина
3 сен 2025
Тур очень понравился. Много было экскурсий и очень интересных. Получила много удовольствий.
И
Ильшат
26 авг 2025
Все отлично, тур очень понравился. Показали много разнообразных мест и везде есть время походить и насладиться красотами.
Водитель и сопровождающие тоже были замечательные.
Отмечу только несколько моментов.
В ходе тура много рассказывают про
читать дальше

урбечь и какой замечательный кофе с урбечом. Но искать и пробовать это нужно самому) Было бы отлично, если бы в сам тур уже входила дегустация.
Второй момент. В первом отеле в Махачкале были перебои с электричеством. Как мы поняли проблема не в отеле, а в инфраструктуре самого города или того места, где находится отель. Сам отель был замечательный.

А
Анастасия
29 июл 2025
Тур охватывает все основные достопримечательности, программа достаточно насыщенная
Н
Надежда
23 июл 2025
Мы отдыхали в туре Жемчужина Дагестана 17.07.25 нам очень понравилось, как всё было организовано.

Нас с вокзала встретила гид Вероника и водитель Заур, всё время везде нас сопровождали. Мы узнали много
читать дальше

интересного и накопили море впечатлений. Катание на катере, Сулакский каньон, увидели парящих орлов, катались на лианах в Самурском лесу, посетили экраноплан Лунь, посмотрели Ханагский водопад, побыли в Этнодоме, поучаствовали в мастер классах по приготовлению чуду и ткачеству ковра.

Вечером смотрели шоу фонтанов. Каждый день мы пробовали новые национальные блюда.
Спасибо большое, приедем к Вам ещё за новыми впечатлениями.

Д
Дарья
14 июл 2025
Все было потрясающе, за исключением гида в первый день - Магомеда, который не раскрыл красот города Махачкалы, а просто покатал по пробкам, рассказав пару историй, информацию приходилось практически выпрашивать. Все остальное: питание, экскурсионный маршрут, проживание, остальные гиды - все было на высшем уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв. Очень рады, что тур вам понравился!
Ваше замечание о работе гида передадим принимающей стороне.

Ждем вас в новых турах!
А
Андрей
9 апр 2025
Тур понравился, немного не хватило времени на г. Дербент, так как свободный день потратили на поездку в Хунзах. Было бы неплохо включить еще один день на неспешные прогулки по Дербенту.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
Ирина
20 мар 2025
Брала тур Жемчужины Дагестана на пять дней, все очень понравилось, успели посмотреть все красоты и прелести Дагестана, хочу сказать спасибо за нашу дружную компанию. Ребят, вы классные я вас никогда не забуду, надеюсь еще встретимся. И спасибо большое нашему гиду Эльмару за его очень интересный подход каждому туристу и интересные рассказы!
Р
Регина
1 авг 2024
Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥
Каждый день, мы посещали что-то новое и интересное. Организация была на высшем уровне, за 5 дней я посмотрела Махачкалу, Дербент и Каспийск😍
Очень понравилась программа
читать дальше

тура, у нас был прекрасный гид - Индира, которая была постоянно на связи и была готова решить любые наши проблемы. Беру тур от Большой Страны уже во второй раз, и уже присмотрела новые путешествия от этого туроператора!

Место, куда я точно готова возвращаться 💝

Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥Это был прекрасный тур в Дагестан! 🔥
О
Ольга
31 июл 2024
Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и достопримечательностями республики. Времени хватает на всё, не устаёшь и даже успеваешь в свободное время прогуляться до пляжа или просто походить по улочкам городов ❤️
Очень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами иОчень интересный и хорошо продуманный базовый тур, в ходе которого возможно познакомиться с основными местами и
И
Ирина
13 июн 2024
Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить
И это учитывая то, что почти каждый день мы освобождались в 5-6 вечера
Оставалось много свободного времени, когда
читать дальше

можно было сходить на пляж или погулять по Махачкале или Дербенту
Так же посещение пляжа входило в один из дней тура.
Отели были что в Махачкале, что в Дербенте, просто потрясающие
Хоть мы и приходили туда просто поспать, всё было на высоте
Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Елене
Рассказала все настолько подробно и в такой лёгкой форме, что информация не перемешивалась в голове, а легко усваивалась
Елена кажется знает вообще всё и обо всём
В общем, когда в следующий раз полечу в Дагестан, однозначно тур буду брать у вас.

Тур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположитьТур просто потрясающий. За 5 дней успели посмотреть даже больше, чем я могла предположить
Е
Елизавета
7 июн 2024
Все очень понравилось. Прием, общение с гидом, экскурсии, истории, места - это восторг. Рекомендуем.
С
Светлана
29 мая 2024
Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых, если на 3й день не брать экскурсии, то можно провести день в Дербенте, что тоже приятно!
Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых,
И
Ирина
23 мая 2024
Была в туре" Жемчужины Дагестана". Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство, еда(невозможно оторваться,прибавила несколько килограмм) и конечно же Гооооры. Отдельная благодарность гиду Индире за интересные
читать дальше

рассказы об истории и обычаях Дагестана. Было очень интересно. Огромная благодарность за её профессионализм,заботу и внимание. И конечно же огромное спасибо водителю Зурабу за аккуратное и бережное вождение. Очень хорошо спланирован Тур. Переезды не утомляют,смотрели в поездках замечательные фильмы о Дагестане. Тур знакомит с Дагестаном. Но сколько ещё осталось,что мы не увидели. Хочется вернутся и посмотреть ещё больше.

Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство,
О
Ольга
22 мая 2024
Наш тур проходил с 16 по 20 мая. Наши с коллегой впечатления превзошли все наши ожидания. Дагестан это чудо, и хочется возвратиться туда обязательно. Буду рекомендовать всем, кто хочет новых впечатлений, посетить эту прекрасную, гостеприимную республику! Особая благодарность нашему гиду Индире за профессионализм и чуткость!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
На машине
5 дней
5 отзывов
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
Начало: Махачкала, ул. Имама Шамиля 31 г «Россия моя истор...
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
40 000 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
2 отзыва
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
6 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
49 990 ₽ за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
На машине
На катере
4 дня
4 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж/д вокзал в Махачкале, главный вход, напротив пам...
5 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
25 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы