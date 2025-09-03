2 день

Сулакский каньон

Завтрак в отеле. Выселение.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 рублей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы реки.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» за доп. плату 500 руб.

Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки.

Будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату 7 000 руб.

На обед свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. Возможна замена главного блюда по запросу.

Переезд в отель в Дербенте.

