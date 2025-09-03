Нас вдохновит непростая история этой гордой республики, и мы окунемся в атмосферу кавказского гостеприимства.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале. Мечеть
Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 13:00. Групповые трансферы:
- аэропорт Уйташ;
- ж/д вокзал Махачкалы;
Обед в заведении Махачкалы, где будет подана кухня народов Дагестана.
На обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.
Прогулка по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы в Болгарии.
Городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры. Проспект — сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.
Отправитесь в отель в Махачкале.
Сулакский каньон
Завтрак в отеле. Выселение.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 рублей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы реки.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» за доп. плату 500 руб.
Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки.
Будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату 7 000 руб.
На обед свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. Возможна замена главного блюда по запросу.
Переезд в отель в Дербенте.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в отеле.
Будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за доп. плату на выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Гуниб, Салта;
- Кахиб, Гоор;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать другую активность.
Дербент: экраноплан и цитадель Нарын-Кала
Завтрак в отеле.
Первая остановка у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду. Чаепитие.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Переезд в отель, свободное время.
Хучни. Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Сегодня мы исследуем Южный Дагестан, где познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Вас ждёт переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И каскадный живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого заглянем на обед в этнокомплекс, где примем участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При 2-, 3-местном размещении
|32 000
|При одноместном размещении
|44 000
|Детям до 12 лет
|28 800
Доп. ночь в отеле в руб. при размещении:
- 2-местном 6 000;
- 1-местном 5 500;
- 3-местном 7 000.
Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Адмирал
Отель Адмирал располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.
Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.
Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.
Волна
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Расстояние до города Набрань составляет 47 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте
- 2-разовое питание: завтраки и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обед в 3 день, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Катание на катере по каньону - от 700 руб
- Прыжок с тарзанки - 7 000 руб
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения.
Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
В период Рамадана работают кафе?
Рамадан в 2026 году с 18 февраля по 19 марта.
В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах).
Просим вас отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Многие заведения закроются, вечером будет сложно где-то поужинать, необходимо бронировать столики заранее. Так же нельзя будет приобрести алкоголь.
На своих маршрутах мы подберём точки питания, которые будут работать в Рамадан.
Как узнать точное время встречи?
Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp до 18:00.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Отзывы и рейтинг
Водитель и сопровождающие тоже были замечательные.
Отмечу только несколько моментов.
В ходе тура много рассказывают про
Нас с вокзала встретила гид Вероника и водитель Заур, всё время везде нас сопровождали. Мы узнали много
Спасибо за ваш отзыв. Очень рады, что тур вам понравился!
Ваше замечание о работе гида передадим принимающей стороне.
Ждем вас в новых турах!
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Каждый день, мы посещали что-то новое и интересное. Организация была на высшем уровне, за 5 дней я посмотрела Махачкалу, Дербент и Каспийск😍
Очень понравилась программа
И это учитывая то, что почти каждый день мы освобождались в 5-6 вечера
Оставалось много свободного времени, когда