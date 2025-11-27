-
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с октября по март
Начало: Г. Махачкала
27 ноя в 10:00
1 окт в 10:00
от 23 750 ₽
25 000 ₽ за человека
15%
Селфи тур по зимнему Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 дек в 10:00
18 дек в 10:00
48 535 ₽
57 100 ₽ за человека
5%
Однажды осенью в Дагестане. Все лучшее за 4 дня
Начало: Г. Махачкала
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
23 655 ₽
24 900 ₽ за человека
