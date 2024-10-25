Экскурсии для студентов в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Майкопе, цены от 4500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
скидка
10%
62 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
50004500 за всё до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Пешая
1 отзыв
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 10:00
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5000 за человека
Майкоп: первая встреча
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Майкоп: первая встреча
Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
5000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 октября 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Отличная экскурсия! Хорошо выстроен маршрут, узнали историю Майкопа, зданий, построенных в разное время, много интересных фактов и историй из жизни людей в прошлом и настоящем. Время пролетело незаметно. Майкоп - ♥️. Дмитрий, спасибо! 🤝
  • А
    Александр
    26 сентября 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Увлекательная экскурсия по Майкопу с гидом Дмитрием. За 2 часа прошлись по главным улицам города и осмотрели наиболее интересные объекты
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    - как исторические достопримечательности, так и объекты современного быта. Дмитрий рассказал много интересного про историю города, его знаменитых уроженцев и жителей, современный быт горожан, а также отдельных заслуживающих внимания объектах, после чего дал рекомендации относительно дальнейшего времяпровождения. Очень понравилась экскурсия (включая предложенный маршрут), рассказ гида Дмитрия и сам город Майкоп.

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Зкскурсию провела Ольга. Очень интересно и позновательно. Шикарный математический парк, интересная история и традиции народа, красивый вид на горы и великолепная понорама города со смотровой площадки.
  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
    Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Для студентов»

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  3. Майкоп: первая встреча
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в декабре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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