читать дальше

- как исторические достопримечательности, так и объекты современного быта. Дмитрий рассказал много интересного про историю города, его знаменитых уроженцев и жителей, современный быт горожан, а также отдельных заслуживающих внимания объектах, после чего дал рекомендации относительно дальнейшего времяпровождения. Очень понравилась экскурсия (включая предложенный маршрут), рассказ гида Дмитрия и сам город Майкоп.