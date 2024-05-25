1 чел.
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10%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 11:00
40003 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80007 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Начало: В Майкопе
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 мая 2024Экскурсию проводила Юлия Петрасовна. Она просто великолепный рассказчик. Много интересныой истории, интересный маршрут. Очень комфортно было идти и слушать
- ИИлья21 мая 2024Отличная экскурсия, проведённая Дмитрием. Комфортный автомобиль, чистый салон. Добрались до Лаго-Наки, неописуемо красота. Пихтовый бор обязателен к помещению. Там можно залипать несколько часов. С погодой увы не повезло, что однако не испортило настроение
- ВВиктор21 мая 2024Спасибо за экскурсию и гида!
- ССветлана20 мая 2024Спасибо организаторам и экскурсоводу. Замечательный город: чистый, интересный и увлекательный.
- ССветлана20 мая 2024Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой, поэтому Александр предложил перстроить
- ННадежда19 мая 2024С большим удовольствием сходили на экскурсию к Дмитрию! Много нового и интересно узнали об истории Адыгеи, Майкопе и его населении.
- ЛЛюдмила4 мая 2024Прекрасная экскурсия, эрудированный гид и просто приятный в общении человек. Все понравилось! Спасибо!!!!
- ААсия18 апреля 2024Мы гости вашего города, из Татарстана. С большим удовольствие хочу оставить свой отзыв по экскурсии. Нашим гидом в это день
- ЕЕвгения15 апреля 2024Отличная экскурсия! Были с детьми 10 и 11 лет. Александр прекрасно находит общий язык с детьми, при этом обладает системными
- ЮЮлия20 февраля 2024Елена показала удивительные места, начиная со встречи рассвета! Незабываемые впечатления, потрясающие виды, вкусный завтрак и особенный кофе! Очень рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто настроен на романтику. Огромная благодарность Елене!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Для школьников»
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