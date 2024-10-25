скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
50004500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 10:00
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Майкоп: первая встреча
Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
5000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 октября 2024Отличная экскурсия! Хорошо выстроен маршрут, узнали историю Майкопа, зданий, построенных в разное время, много интересных фактов и историй из жизни людей в прошлом и настоящем. Время пролетело незаметно. Майкоп - ♥️. Дмитрий, спасибо! 🤝
- ААлександр26 сентября 2024Увлекательная экскурсия по Майкопу с гидом Дмитрием. За 2 часа прошлись по главным улицам города и осмотрели наиболее интересные объекты
- ТТатьяна26 сентября 2024Зкскурсию провела Ольга. Очень интересно и позновательно. Шикарный математический парк, интересная история и традиции народа, красивый вид на горы и великолепная понорама города со смотровой площадки.
- ЕЕлена6 июля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в декабре 2024
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