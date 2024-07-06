Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 10:00
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
5000 ₽ за человека
Групповая
Майкоп: встреча с горами
Отправиться на несложную прогулку и полюбоваться горными панорамами
Начало: В городском парке
20 мая в 17:00
22 мая в 17:00
1400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вековой «Питейный дом» в Майкопе
Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июля 2024Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в мае 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 5000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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