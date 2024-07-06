Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Майкопе, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Мини-группа до 4 чел. Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах Начало: В посёлке Каменномостский Расписание: в субботу в 10:00 5000 ₽ за человека Пешая 2 часа Групповая Майкоп: встреча с горами Отправиться на несложную прогулку и полюбоваться горными панорамами Начало: В городском парке 1400 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Групповая до 20 чел. Вековой «Питейный дом» в Майкопе Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас Начало: На улице Пушкина Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00 700 ₽ за человека Другие экскурсии Майкопа Последние отзывы на экскурсии Е Елена Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Людмилой,интересно,ярко,содержательно,насыщенно,свежо,хочется возвращаться и возвращаться в Адыгею, спасибо большое за настроение!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Групповые»

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