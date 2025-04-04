Национальный музей Республики Адыгея – экскурсии в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный музей Республики Адыгея» в Майкопе, цены от 3500 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
2.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
На машине
5 часов
-
35%
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
9750 ₽15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия по исторической части Майкопа
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Майкопу
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 апреля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    Замечательный день в Майкопе, было потрясающе интересно, мы просто влюбились в город, проводник невероятно увлекательный, внимательный и корректный. Нам с сыном очень понравилась экскурсия.
  • А
    Александр
    3 апреля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали гида Дмитрия. Это просто,
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    чудеснейший молодой человек, отзывчивый, эрудированный, со знанием истории своего края, города. Все понятно, доступно, прислушивается к любым просьбам по экскурсии! Однозначно рекомендую!

    1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали1.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали
  • М
    Маргарита
    1 апреля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Всё понравилось! Спасибо!
    Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!Всё понравилось! Спасибо!
  • А
    Анна
    21 февраля 2025
    Рад знакомству, город Майкоп
    С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,
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    интересная информация, чудесные фотографии! Хочется приехать еще и посетить с чудесной Юлией все ее экскурсионные маршруты!!! Спасибо большое за эти незабываемые впечатления!!! ❤️❤️❤️

  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2025
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
    Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
  • О
    Ольга
    2 декабря 2024
    Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
    Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Национальный музей Республики Адыгея»

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Сколько стоит экскурсия по Майкопу в апреле 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Национальный музей Республики Адыгея" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 9750 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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