читать дальше интересная информация, чудесные фотографии! Хочется приехать еще и посетить с чудесной Юлией все ее экскурсионные маршруты!!! Спасибо большое за эти незабываемые впечатления!!! ❤️❤️❤️

С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,