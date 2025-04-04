Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
9750 ₽
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Майкопу
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 апреля 2025Замечательный день в Майкопе, было потрясающе интересно, мы просто влюбились в город, проводник невероятно увлекательный, внимательный и корректный. Нам с сыном очень понравилась экскурсия.
- ААлександр3 апреля 20251.04.25 были в Майкопе, и задолго, заранее забронировали экскурсию по городу. Я ориентировался по отзывам. Выбрали гида Дмитрия. Это просто,
- ММаргарита1 апреля 2025Всё понравилось! Спасибо!
- ААнна21 февраля 2025С нами была Юлия! Мы в восторге и от прогулки и от самой Юлии!!! Это была волшебная прогулка! Красивые места,
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Посетили красивые места и послушали интересные факты от гида, довольны 😇
- ООльга2 декабря 2024Брала индивидуальную экскурсию с Гидом Александром в Гуамское Ущелье. Осталась в восторге от профессионализиа, чуткости, грамотности Александра. Получила впечатление не только от Гуамского ущелья, но и от рассказа Александра. Буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым. Экскурсию провёл, чётко, интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Национальный музей Республики Адыгея»
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