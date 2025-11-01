Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в сердце волшебной Адыгеи
Древний дольмен, Музей чародеев и магия водопадов Руфабго
Начало: От удобного вам адреса
«Музей волшебства, где обитают знакомые каждому персонажи из мира Гарри Поттера»
1 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Майкопу
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
«Национальный музей Республики Адыгея»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
В сердце гор: путешествие в Гузерипль из Майкопа
Древние каньоны, реликтовый лес и слияние великих рек - за один день
«посещение музея и сафари-парка с дикими животными»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
