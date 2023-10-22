Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке.
В туре будет хайкинг до Водопадов Руфабго и скалы Череп, пешее восхождение на гору Монах, конный маршрут по хребту Уна-Коз до скалы Чертов палец, посещение экстрим-парка, а также сплав по реке Белой, обед на костре у водопада Чаша Любви, знаменитое плато Лаго-Наки и многое другое. Приезжайте к нам на Перезагрузку!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пеший маршрут в ущелье Мишоко
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (см. раздел "Как организовано питание в туре").
15:30 Пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа ферратой.
От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (4 км, в дороге 20 мин).
Протяженность пешего маршрута – 5 км (2–2,5 часа).
19:30 Ужин.
Хайкинг по Ущелью ручья Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Уже сегодня состоится ваш первый хайкинг по Адыгее на весь день – Ущелье ручья Руфабго.
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Сам маршрут проходит через старый Турецкий базар, несколько гротов, пещер и часто используется как акклиматизационный маршрут для туристов перед выходом на полноценный треккинг с палатками.
Для начала нам нужно доехать до Хаджохской теснины – 10 мин в пути и уже оттуда выступаем.
Наша цель – водопады Руфабго, их несколько и все они достойны вашего внимания.
Прямо у одного из них, который называется Чаша Любви, будет привал и обед, приготовленный в котелке.
Маршрут закольцован, поэтому обратно вы пойдете уже другой дорогой, вниз по течению ручья Руфабго с выходом к Белой реке и возвращением на базу.
Протяженность пешего маршрута – 15 км (7-8 часов).
19:00 Ужин.
Хайкинг до грота Череп
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем по живописной дороге в направлении поселка Победа (25 км, в дороге 30 мин).
Сегодня нам предстоит добраться до грота Череп и посидеть в его «глазницах».
Это весьма длинный хайкинг, но он не сложен, перепад высот всего 280 метров и большая часть маршрута идет по лесной тропе.
Главное в этом маршруте – его финальная часть, виды на массив Лаго-Наки, гору Тхач и несколько хребтов.
Тут же у грота есть кострище, где мы сделаем привал, приготовим обед и отдохнем перед обратной дорогой.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Восхождение на гору Монах
09:00 Завтрак.
10:00 На сегодня у нас заготовлено небольшое, но очень запоминающееся восхождение на гору Монах.
Небольшое, потому что сама гора чуть выше 1050 метров, а запоминающееся, потому что сначала нам предстоит проехать через знаменитый Гранитный каньон (с остановкой на обзорных площадках), а затем непростой путь от поселка Хамышки через жертвенный камень и фантастический грот Крыло Ангела, постепенно набирая высоту.
Внутри грот состоит из мягкого песчаника, пористого, словно швейцарский сыр.
Углубления в стенах, появившиеся от выветривания, при должном воображении можно соотнести с мифическими персонажами.
Ближе к вершине Монаха расположены Дольмен и смотровая.
А как вам пикник с видом на долину с реку Белую?
Восстанавливаем силы, отдыхаем и выступаем в обратный путь на базу.
Протяженность пешего маршрута – 12 км (6-7 часов).
На микроавтобусе общее расстояние 60 км, 1 час.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 На предпоследний день мы оставили самое вкусненькое – хайкинг с постоянным видом на плато Лаго-Наки по маршруту выходного дня в Кавказском Биосферном Заповеднике.
Выезжаем на автобусе в сторону плато, набираем высоту, по пути нас ждет несколько остановок на обзорных площадках с шикарными видами на горы и окрестности, мастер-класс по приготовлению знаменитого Адыгейского сыра, посещение пещер Нежной и Большой Азишской.
Само же плато Лако-Наки по праву считается главной жемчужиной природы Адыгеи.
Пикник устроим там же, на скальнике, с видом на лучшую панораму нашего региона.
19:00 Ужин.
Конный маршрут к скале Чертов палец и сплав по реке Белой
09:00 Завтрак.
10:00 На железном коне выдвигаемся на ранчо Ковбой (7 км, 20 мин) и седлаем уже настоящих, Кабардинской породы лошадей.
Нас ждет один из самых классных конных маршрутов в регионе – к скале Чертов палец.
Живописный путь пролегает по вершине хребта Уна-Коз, среди лесов и меняющихся панорам на горизонте.
Сама скала так и притягивает туристов со всей страны, вид с обзорной площадки у скалы открывается на всю нижележащую долину, а вдалеке я ясную погоду видны и Оштен, и Тыгба, а также Ачешбоки (Чертовы ворота), большой и малый Тхач.
Уж точно есть на что полюбоваться во время привала на обед.
Путь рассчитан на 5 часов, протяженность конного маршрута 12 км.
ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
15:30 Сплав по реке Белой.
Полуторачасовой маршрут по бурной реке поможет в выработке адреналина и покажет, насколько сплоченной стала группа за 6 дней тура!
Лишь слаженная работа команды и своевременное выполнение команд инструктора позволит мастерски пройти этот непростой путь.
18:30 Ужин.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|41900
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|41900
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|41900
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|41900
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|41900
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|41900
|Двухместный номер стандарт-мини
|41900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|35700
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|тур от 12 лет
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|41900
|Двухместный номер улучшенный
|44300
|Двухместный номер комфорт
|46400
|Трехместный номер студия
|51900
|Четырехместный семейный номер
|41700
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)
|33300
|Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)
|46400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|16000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|тур от 12 лет
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|38300
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|33900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|тур от 12 лет
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|41900
|Двухместный номер стандарт (мини)
|41900
|Трехместный номер стандарт
|41900
|Четырехместный номер стандарт
|41900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|33900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|тур от 12 лет
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|34900
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|7000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|тур от 12 лет
|Софья
|Двухместный номер с видом на горы
|34900
|Семейный номер с видом на горы
|34900
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|34900
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|7000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|тур от 12 лет
Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
- Проживание в гостевом доме в 2-/3-/4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Аренда лошади и амуниции для 5-часового конного маршрута
- Сплав на рафте
- Входные билеты на мастер-класс по сыру, билеты в пещеру Нежную, Большую Азишскую, а также в Кавказский заповедник
- Работа гида по программе
- Все трансферы по маршрутам программы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский – Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки, крем от загара;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой (треккинговые ботинки), на смену кроссовки;
- одежда по сезону;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- треккинговые палки – при необходимости;
- наличные деньги на собственные нужды.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Если вы пребываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке около ж/д вокзала.
Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера:
- от Минеральных Вод 4,5 часа;
- от Краснодара 2,5 часа.
- Какие скидки есть в туре?
Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.
- Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
- Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
- Как организовано питание?
Питание 3-разовое, домашняя кухня.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс с собой или обед готовится в котелке на костре во время привала на маршруте, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах “Рябиновые бусы”, “Горная Лаванда”, “Отдых у реки” и “На Аминовской” питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до “Рябиновых бус” от “Горной Лаванды” – 50 метров, от “Отдыха у реки” – 200 метров, от “На Аминовской” – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме “Парк Хаджох” питаются на территории этого гостевого дома.
- Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
- Подходит ли рафтинг новичкам и людям без опыта?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%. Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло. Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
- Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
- Банкоматы есть.
- Сетевой магазин «Пятёрочка».
- Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо нашему замечательному гиду, Анне! Лучше гида, я ещё не встречала.
Плюсы:
1) Каждый день был насыщеннее другого; времени, чтобы сесть и заскучать, не было, и это точно большой плюс. Программа была разнообразна настолько, что мысли "ну, это мы вчера уже видели" не возникало. В целом, остались очень довольны с кучей красивых фотографий и незабываемых впечатлений.
2) Гостевые дома "Рябиновые бусы" и "Горная Лаванда" находятся на берегу очень живописной реки, где мы с удовольствием проводили свои вечера вместе с новыми знакомыми.
3) Приятный гид, который отвечал на все вопросы, рассказывал об истории края и достопримечательностях нашего тура, делился забавными историями.
4) Там нет комаров!!! Мы были в туре в конце августа, морально готовились к тому, что без энцефалитных костюмов и специальных спреев длительных прогулок по лесу мы не переживем. Гид предупредил нас, что по пути к гроту Череп мы должны быть готовы к назойливым москитам. На деле же… за несколько часов подъема мы увидели три полуживых комарика. Для нас, как для жителей Урала, где ты заходишь в лес, а комары уносят тебя целиком, чтобы оставить "на потом", это было приятным сюрпризом.
Мы прибыли в Адыгею без особой физической подготовки, не были до этого в других активных турах. Но после этих 7 дней точно можем сказать, что перезагрузились на все 100%, полюбили активный отдых и жизнь:)
Но были и свои минусы:
1) В программе заявлен "сырный мастер-класс". На деле же обычная дегустация сыра с последующей его покупкой. Я не имею ничего против дегустации сыра вместо мастер-класса (еще при том, что им мы там наелись на месяц вперед), но почему нельзя было указать этого в программе?
2) Всех участников тура сильно смутил рафтинг. В программе заявлено время в 1.5 часа. На деле же мы провели на воде от силы минут 10-15 при том, что мы еще и доплатили за маршрут с повышенной сложностью. Телефоны в защитных чехлах взять запретили, оправдывая это тем, что мы можем их потерять. На деле же на всех рафтах, кроме нашего люди без каких-либо проблем пользовались телефонами для съемки. Закончилось это тем, что за 15 минут не самого увлекательного рафтинга с нас попросили 2000 рублей за съемку (конечно же, никто покупать эти фотографии не захотел).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсий на рафтах и дегустацией сыра. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества организаций экскурсий в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!