Для нас это был первый активный тур, который запомнится нам на всю жизнь.

Плюсы:

1) Каждый день был насыщеннее другого; времени, чтобы сесть и заскучать, не было, и это точно большой плюс. Программа была разнообразна настолько, что мысли "ну, это мы вчера уже видели" не возникало. В целом, остались очень довольны с кучей красивых фотографий и незабываемых впечатлений.

2) Гостевые дома "Рябиновые бусы" и "Горная Лаванда" находятся на берегу очень живописной реки, где мы с удовольствием проводили свои вечера вместе с новыми знакомыми.

3) Приятный гид, который отвечал на все вопросы, рассказывал об истории края и достопримечательностях нашего тура, делился забавными историями.

4) Там нет комаров!!! Мы были в туре в конце августа, морально готовились к тому, что без энцефалитных костюмов и специальных спреев длительных прогулок по лесу мы не переживем. Гид предупредил нас, что по пути к гроту Череп мы должны быть готовы к назойливым москитам. На деле же… за несколько часов подъема мы увидели три полуживых комарика. Для нас, как для жителей Урала, где ты заходишь в лес, а комары уносят тебя целиком, чтобы оставить "на потом", это было приятным сюрпризом.

Мы прибыли в Адыгею без особой физической подготовки, не были до этого в других активных турах. Но после этих 7 дней точно можем сказать, что перезагрузились на все 100%, полюбили активный отдых и жизнь:)

Но были и свои минусы:

1) В программе заявлен "сырный мастер-класс". На деле же обычная дегустация сыра с последующей его покупкой. Я не имею ничего против дегустации сыра вместо мастер-класса (еще при том, что им мы там наелись на месяц вперед), но почему нельзя было указать этого в программе?

2) Всех участников тура сильно смутил рафтинг. В программе заявлено время в 1.5 часа. На деле же мы провели на воде от силы минут 10-15 при том, что мы еще и доплатили за маршрут с повышенной сложностью. Телефоны в защитных чехлах взять запретили, оправдывая это тем, что мы можем их потерять. На деле же на всех рафтах, кроме нашего люди без каких-либо проблем пользовались телефонами для съемки. Закончилось это тем, что за 15 минут не самого увлекательного рафтинга с нас попросили 2000 рублей за съемку (конечно же, никто покупать эти фотографии не захотел).