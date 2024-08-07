Туры с животными в Майкопе

Найдено 4 тура в категории «Животные» в Майкопе, цены от 37 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выходные в Адыгее
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно»
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000 за человека
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 37 000 за человека
Рождество в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
скидка
8%
3 отзыва
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
7500069 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Соколов
    7 августа 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Отличный тур - здесь можно попробовать практически все горные развлечения. Небольшое восхождение, купание в водопадах, конная прогулка, рафтинг, полет над каньоном и много много очень красивой природы, в общем, впечатления самые лучшие, открыл для себя много нового)
  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием
  • Н
    Надежда
    24 июля 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Отдыхала по туру "Адыгея: перезагрузка", все понравилось! Особенная благодарность и восхищение нашему гиду Александру за профессионализм, чувство юмора, позитив! Желаю процветания и удачи!
  • А
    Александра
    23 июля 2024
    Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
    Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами! Каждый день был насыщенный!
    читать дальше

    Прекрасное расположение гостевых домов у реки Белой, каждый день видишь горы с разных ракурсов, ходишь по тропам мало кому доступным, и вообще, узнать Адыгею с новой стороны. После поездки осталось много положительных эмоций и красивых фото.

    Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами!
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
    читать дальше

    инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Выходные в Адыгее
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит
  • Ф
    Филиппова
    5 января 2023
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    5+++++++. Необычайно круто.
  • Е
    Елизавета
    10 января 2022
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
    читать дальше

    моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме. Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Животные»

Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Выходные в Адыгее
  2. Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
  3. Рождество в Адыгее
  4. Новогодние праздники в горах Адыгеи
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Животные" можно забронировать 4 тура от 37 000 до 69 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур в Майкопе на 2024 год по теме «Животные», 12 ⭐ отзывов, цены от 37000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам