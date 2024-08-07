5 дней
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно»
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000₽ за человека
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 37 000₽ за человека
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000₽ за человека
скидка
8%
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
7500069 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССоколов7 августа 2024Отличный тур - здесь можно попробовать практически все горные развлечения. Небольшое восхождение, купание в водопадах, конная прогулка, рафтинг, полет над каньоном и много много очень красивой природы, в общем, впечатления самые лучшие, открыл для себя много нового)
- ААлександр5 августа 2024Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
- ООльга2 августа 2024Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
- ННадежда24 июля 2024Отдыхала по туру "Адыгея: перезагрузка", все понравилось! Особенная благодарность и восхищение нашему гиду Александру за профессионализм, чувство юмора, позитив! Желаю процветания и удачи!
- ААлександра23 июля 2024Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами! Каждый день был насыщенный!
- ВВалерия4 апреля 2024Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
- ИИнга31 марта 2024Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
- ФФилиппова5 января 20235+++++++. Необычайно круто.
- ЕЕлизавета10 января 2022Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Животные»
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