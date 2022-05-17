Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней

За 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе

4.7
3 отзыва
За 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Что Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца.
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает 🤩

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время – просто наслаждение!
Горное плато Лаго-Наки
Горное плато Лаго-Наки
Будем останавливаться на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта
Знаменитый Адыгейский сыр
Знаменитый Адыгейский сыр
Нас ждет увлекательный рассказ об истории создания адыгейских сыров и сырная дегустация

Программа тура по дням

1 день

Заезд и купание в геотермальных источниках

17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами. 

Знакомство с инструктором. 

Инструктаж. 

18:00 Ужин. 

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Заезд и купание в геотермальных источникахЗаезд и купание в геотермальных источникахЗаезд и купание в геотермальных источникахЗаезд и купание в геотермальных источниках
2 день

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источники

8:30 – 9:30 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.

Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».

«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источники
3 день

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
4 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Праздничный ужин.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

5 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

В акции кешбэка участвует отель Водопады Руфабго.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Размещение б/о Активацияотель “Водопады Руфабго”
обычные датымайский заезд
2-х, 3-хместное размещение26 40037 50036 000
доплата за одноместное размещение12 00015 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер до базы в день заезда
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детскийпещера «Азишская»: 600 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. м взрослый, 150 руб. – детский
  • Монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детский
  • Пещера «Азишская»: 600 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. м взрослый, 150 руб. – детский
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь

— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды

Обратный трансфер в субботу включен в стоимость:

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар. Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.

Каждую субботу выезд в Ставрополь в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.

Каждую субботу выезд в Минеральные Воды в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18;00.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
А
17 мая 2022
Все было супер!
В
4 мая 2022
Очень понравилось отдыхать на турбазе Активация!!!
Спонтанная поездка, оставила прекрасное впечатление, яркие незабываемые эмоции!
Всё очень хорошо организованно, с душой! Сотрудники приветливые и отзывчивые. Прекрасное питание, домашнее, вкусное - спасибо!!!
Г
5 мая 2022
Цена тура ожидает быть демократичнее.
Поздний выезд в поход, мало местной кухни, общее фото нет.
Можно скрасить колоритной местной музыкой в автобусе.
Благодарность Александру гиду, Большой Молодец!!!

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🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🍀Природа и пейзажи🧖SPAТермальные источники

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