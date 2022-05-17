17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
8:30 – 9:30 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.
Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
В акции кешбэка участвует отель Водопады Руфабго.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|б/о Активация
|отель “Водопады Руфабго”
|обычные даты
|майский заезд
|2-х, 3-хместное размещение
|26 400
|37 500
|36 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|15 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь
— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды
Обратный трансфер в субботу включен в стоимость:
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар. Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.
Каждую субботу выезд в Ставрополь в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.
Каждую субботу выезд в Минеральные Воды в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18;00.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.