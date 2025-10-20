Водочный завод "Питейный дом" в Майкопе, основанный в 1902 году, предлагает уникальную экскурсию. Гости узнают о традициях винокурения на Руси, измерении спирта и роли вёдер в этом процессе.
Участники смогут оценить технологические тонкости и даже поучаствовать в оформлении бутылки водки "Домашняя".
Это путешествие в мир романтики и истории производства алкоголя станет незабываемым опытом для всех посетителей
Участники смогут оценить технологические тонкости и даже поучаствовать в оформлении бутылки водки "Домашняя".
Это путешествие в мир романтики и истории производства алкоголя станет незабываемым опытом для всех посетителей
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Погружение в историю винокурения
- 🏭 Уникальная архитектура завода
- 📏 Узнаете о мерах измерения спирта
- 🔍 Откроете тайны купажа
- 🖌️ Участие в оформлении бутылки
- 🎓 Образовательный интерактив
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение водочного завода «Питейный дом» в Майкопе будет особенно увлекательным в осенние и зимние месяцы. В это время года экскурсия приобретает особую атмосферу уюта и тепла, а процесс создания напитков вызывает большее восхищение и интерес.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водочный завод «Питейный дом»
Описание экскурсии
Мы познакомим вас с историей завода «Питейный дом» и винокурения на Руси.
Вы узнаете, какую меру измерения спирта использовали раньше и сейчас и при чём здесь вёдра.
Выясните, что такое далы и купаж.
Мы приоткроем завесу некоторых тонкостей технологического процесса и проведём интерактив с душевным продуктом — водкой «Домашняя», где вы станете участником процесса оформления бутылки.
Кому будет особенно интересно
Искушённым путешественникам, местным жителям и гостям нашего прекрасного города, которые хотят увидеть необычные места. Только 18+.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джанэта — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 91 туриста
Организуем интересные экскурсии на водочном заводе «Питейный дом». Промышленный туризм — это активно развивающийся вид туризма, и мы с радостью приглашаем вас окунуться в совершенно новый мир промышленного предприятия.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
20 окт 2025
Интересное место, со своей историей и несомненно большим будущим. Видно, что заводом занимаются, инвестируют, следят даже за стилем и эстетикой. Обязательно берите экскурсию с дегустацией. После увиденного, однозначно все хочется попробовать))
Р
Рената
17 окт 2025
Нашем гидом была Ксения. Очень приятная с развитой речью. Спасибо, что смогли изменить время на удобное нам 🌷🌷🌷
Марина
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Рекомендую посетить всем 18+
А
Анастасия
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Отдельное спасибо экскурсоводу Ксении, очень душевно.
Т
Татьяна
28 сен 2025
Посетили экскурсию на пивзавод в Майкопе — остался под большим впечатлением!
Особенно хочется отметить экскурсовода: очень грамотный, внимательный и увлечённый своим делом. Всё рассказал подробно, доходчиво и с настоящей любовью к
Особенно хочется отметить экскурсовода: очень грамотный, внимательный и увлечённый своим делом. Всё рассказал подробно, доходчиво и с настоящей любовью к
Ольга
21 авг 2025
Экскурсия понравилась очень!!! Было интересно, познавательно и ароматно!!!! Дарья прекрасный рассказчик, общение с ней принесло большое удовольствие)). Спасибо большое!!! Благополучия и процветания Питейному дому!!!
Ольга
10 авг 2025
Отличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какие этапы проходят прежде чем попасть на прилавки. Очень понравилась наш экскурсовод Ксения, грамотная речь, все понятно рассказывала, с юмором. А еще упаковали и опломбировали бутылочку и даже поиграли на старинном фортепиано. Благодарю за экскурсию 🙌🏻
Павел
27 июл 2025
Большое спасибо команде за организацию таких экскурсий. Отдельно экскурсоводу Ксении за прекрасно проведённую экскурсию профессианализм внимательность и искреннее увлечение своим делом. Нам не просто показали и ознакомили с деталями и фактами,а интересно ознакомили с историей и сумели передать атмосферу места. От всей души благодарю за профессионализм, и умение сделать обычное необычным. С уважением и благодарностью Павел Оксана
Лариса
25 июл 2025
Недавно посетила знаменитый Питейный дом — Майкопский водочный завод с экскурсией.
Главной гордостью заведения является продукция самого завода. Здесь представлены различные виды водки, есть виски, джины разных видов.
Очень интересно рассказывала про
Главной гордостью заведения является продукция самого завода. Здесь представлены различные виды водки, есть виски, джины разных видов.
Очень интересно рассказывала про
О
Ольга
5 июл 2025
Спасибо организаторам за экскурсию, особенно Ксении, которая проводила экскурсию со знанием дела, с любовью к месту. Интересно прошла дегустация продукции, не ожидала, что линейка напитков такая большая, на любой вкус.
Юлия
21 июн 2025
Впервые были на заводе крепких напитков. Очень интересно. Познакомились и с историей завода, и с технологией производства Майкопской водки с яблочным ароматом, рома и джина, настоек. Увидели как настаивается спирт на разных ароматах, как едут бутылки в наливочном цехе, узнали, как быстро можно вручную завязывать бумажную головку на водке "Домашняя". Познавательно и ароматно провели время, рекомендую.
Н
Наталья
17 июн 2025
замечательная экскурсия, продолжительность почти 2 часа, которые прошли незаметно.
Встретили у проходной завода, провели инструктаж, рассказали об истории предприятия, об основных цехах.
Перед входом в основное производство облачились в стерильное и прошли
Встретили у проходной завода, провели инструктаж, рассказали об истории предприятия, об основных цехах.
Перед входом в основное производство облачились в стерильное и прошли
Входит в следующие категории Майкопа
Похожие экскурсии из Майкопа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4950 ₽
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 2 чел.