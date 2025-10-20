Мои заказы

Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе

Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Водочный завод "Питейный дом" в Майкопе, основанный в 1902 году, предлагает уникальную экскурсию. Гости узнают о традициях винокурения на Руси, измерении спирта и роли вёдер в этом процессе.

Участники смогут оценить технологические тонкости и даже поучаствовать в оформлении бутылки водки "Домашняя".

Это путешествие в мир романтики и истории производства алкоголя станет незабываемым опытом для всех посетителей
5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Погружение в историю винокурения
  • 🏭 Уникальная архитектура завода
  • 📏 Узнаете о мерах измерения спирта
  • 🔍 Откроете тайны купажа
  • 🖌️ Участие в оформлении бутылки
  • 🎓 Образовательный интерактив

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение водочного завода «Питейный дом» в Майкопе будет особенно увлекательным в осенние и зимние месяцы. В это время года экскурсия приобретает особую атмосферу уюта и тепла, а процесс создания напитков вызывает большее восхищение и интерес.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе© Джанэта
Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе© Джанэта
Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе© Джанэта
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Водочный завод «Питейный дом»

Описание экскурсии

Мы познакомим вас с историей завода «Питейный дом» и винокурения на Руси.

Вы узнаете, какую меру измерения спирта использовали раньше и сейчас и при чём здесь вёдра.

Выясните, что такое далы и купаж.

Мы приоткроем завесу некоторых тонкостей технологического процесса и проведём интерактив с душевным продуктом — водкой «Домашняя», где вы станете участником процесса оформления бутылки.

Кому будет особенно интересно

Искушённым путешественникам, местным жителям и гостям нашего прекрасного города, которые хотят увидеть необычные места. Только 18+.

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джанэта
Джанэта — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 91 туриста
Организуем интересные экскурсии на водочном заводе «Питейный дом». Промышленный туризм — это активно развивающийся вид туризма, и мы с радостью приглашаем вас окунуться в совершенно новый мир промышленного предприятия.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
Александра
20 окт 2025
Интересное место, со своей историей и несомненно большим будущим. Видно, что заводом занимаются, инвестируют, следят даже за стилем и эстетикой. Обязательно берите экскурсию с дегустацией. После увиденного, однозначно все хочется попробовать))
Р
Рената
17 окт 2025
Нашем гидом была Ксения. Очень приятная с развитой речью. Спасибо, что смогли изменить время на удобное нам 🌷🌷🌷
Нашем гидом была Ксения. Очень приятная с развитой речью. Спасибо, что смогли изменить время на удобное нам 🌷🌷🌷Нашем гидом была Ксения. Очень приятная с развитой речью. Спасибо, что смогли изменить время на удобное нам 🌷🌷🌷Нашем гидом была Ксения. Очень приятная с развитой речью. Спасибо, что смогли изменить время на удобное нам 🌷🌷🌷
Марина
Марина
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Рекомендую посетить всем 18+
А
Анастасия
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Отдельное спасибо экскурсоводу Ксении, очень душевно.
Т
Татьяна
28 сен 2025
Посетили экскурсию на пивзавод в Майкопе — остался под большим впечатлением!
Особенно хочется отметить экскурсовода: очень грамотный, внимательный и увлечённый своим делом. Всё рассказал подробно, доходчиво и с настоящей любовью к
читать дальше

истории предприятия.

Но самое главное — огромное уважение и глубокий респект собственнику завода! Сколько сил, души и преданности вложено в восстановление практически разрушенного здания и возрождение целого производства! Это не просто предприятие — это возрождённая история, возрождённая с любовью.

Всё было очень интересно, атмосферно и запоминающе. Спасибо за тёплый приём и искреннюю заботу о гостях!

Ольга
Ольга
21 авг 2025
Экскурсия понравилась очень!!! Было интересно, познавательно и ароматно!!!! Дарья прекрасный рассказчик, общение с ней принесло большое удовольствие)). Спасибо большое!!! Благополучия и процветания Питейному дому!!!
Экскурсия понравилась очень!!! Было интересно, познавательно и ароматно!!!! Дарья прекрасный рассказчик, общение с ней принесло большоеЭкскурсия понравилась очень!!! Было интересно, познавательно и ароматно!!!! Дарья прекрасный рассказчик, общение с ней принесло большоеЭкскурсия понравилась очень!!! Было интересно, познавательно и ароматно!!!! Дарья прекрасный рассказчик, общение с ней принесло большое
Ольга
Ольга
10 авг 2025
Отличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какие этапы проходят прежде чем попасть на прилавки. Очень понравилась наш экскурсовод Ксения, грамотная речь, все понятно рассказывала, с юмором. А еще упаковали и опломбировали бутылочку и даже поиграли на старинном фортепиано. Благодарю за экскурсию 🙌🏻
Отличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какиеОтличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какиеОтличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какиеОтличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какиеОтличная экскурсия по «Питейному дому», провели по производству, узнали из какого сырья изготавливаются напитки и какие
Павел
Павел
27 июл 2025
Большое спасибо команде за организацию таких экскурсий. Отдельно экскурсоводу Ксении за прекрасно проведённую экскурсию профессианализм внимательность и искреннее увлечение своим делом. Нам не просто показали и ознакомили с деталями и фактами,а интересно ознакомили с историей и сумели передать атмосферу места. От всей души благодарю за профессионализм, и умение сделать обычное необычным. С уважением и благодарностью Павел Оксана
Большое спасибо команде за организацию таких экскурсий. Отдельно экскурсоводу Ксении за прекрасно проведённую экскурсию профессианализм внимательность
Лариса
Лариса
25 июл 2025
Недавно посетила знаменитый Питейный дом — Майкопский водочный завод с экскурсией.
Главной гордостью заведения является продукция самого завода. Здесь представлены различные виды водки, есть виски, джины разных видов.
Очень интересно рассказывала про
читать дальше

историю и нынешнюю жизнь завода гид Кристина.
Посещение Питейного дома оставило исключительно положительные впечатления. Рекомендую это место всем, кто хочет окунуться в атмосферу традиционного русского застолья и насладиться качественной продукцией отечественного производителя.

О
Ольга
5 июл 2025
Спасибо организаторам за экскурсию, особенно Ксении, которая проводила экскурсию со знанием дела, с любовью к месту. Интересно прошла дегустация продукции, не ожидала, что линейка напитков такая большая, на любой вкус.
читать дальше

Ещё поразили сами здания предприятия, отреставрированные, сохранённые, насколько это возможно и территория, очень ухоженная, за что отдельное спасибо штатному садовнику. Кстати, на территории растёт и прекрасно себя чувствует ель - ровесница завода.

Юлия
Юлия
21 июн 2025
Впервые были на заводе крепких напитков. Очень интересно. Познакомились и с историей завода, и с технологией производства Майкопской водки с яблочным ароматом, рома и джина, настоек. Увидели как настаивается спирт на разных ароматах, как едут бутылки в наливочном цехе, узнали, как быстро можно вручную завязывать бумажную головку на водке "Домашняя". Познавательно и ароматно провели время, рекомендую.
Н
Наталья
17 июн 2025
замечательная экскурсия, продолжительность почти 2 часа, которые прошли незаметно.
Встретили у проходной завода, провели инструктаж, рассказали об истории предприятия, об основных цехах.
Перед входом в основное производство облачились в стерильное и прошли
читать дальше

по цехам. Познакомились с производством товара от обработки тары до упаковки и даже приняли участие в опломбировке готовой продукции, посмотрели фильм. Впечатляет сколько процессов входит в технологию приготовления, насколько сконцентрированными и внимательными должны быть сотрудники, чтобы до потребителя дошел качественный товар.
Огромное спасибо экскурсоводу и всем труженикам Питейного дома

Входит в следующие категории Майкопа

Похожие экскурсии из Майкопа

Из Майкопа - в Гуамское ущелье
На машине
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
2.5 часа
-
10%
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4950 ₽5500 ₽ за всё до 4 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Майкопе