Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Посещение водочного завода «Питейный дом» в Майкопе будет особенно увлекательным в осенние и зимние месяцы. В это время года экскурсия приобретает особую атмосферу уюта и тепла, а процесс создания напитков вызывает большее восхищение и интерес.

Водочный завод "Питейный дом" в Майкопе, основанный в 1902 году, предлагает уникальную экскурсию. Гости узнают о традициях винокурения на Руси, измерении спирта и роли вёдер в этом процессе. Участники смогут оценить технологические тонкости и даже поучаствовать в оформлении бутылки водки "Домашняя". Это путешествие в мир романтики и истории производства алкоголя станет незабываемым опытом для всех посетителей

Время начала: 12:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Мы познакомим вас с историей завода «Питейный дом» и винокурения на Руси.

Вы узнаете, какую меру измерения спирта использовали раньше и сейчас и при чём здесь вёдра.

Выясните, что такое далы и купаж.

Мы приоткроем завесу некоторых тонкостей технологического процесса и проведём интерактив с душевным продуктом — водкой «Домашняя», где вы станете участником процесса оформления бутылки.

Кому будет особенно интересно

Искушённым путешественникам, местным жителям и гостям нашего прекрасного города, которые хотят увидеть необычные места. Только 18+.