Адыгея издавна славится своими сакральными местами, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии.В этом автопутешествии вы посетите загадочные дольмены, ровесники пирамид, и узнаете, почему их строили на местах геомагнитных

аномалий. Высоко в горах вас ждёт плато Лаго-Наки и секретный грот "Солнечный", идеальный для медитаций. В буковом лесу урочища "Сибирь" откроются секреты адыгских обычаев, а гранитное ущелье с горной рекой подарит уединение и свежесть. Это путешествие не требует особой подготовки, но удобная обувь и одежда будут кстати

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Сначала мы отправимся к загадочным дольменам. По возрасту они ровесники египетских пирамид и английского Стоунхенджа. Строили дольмены на месте геомагнитных аномалий или геологических разломов. Я расскажу вам, почему.

Далее мы поднимемся высоко в горы и увидим потрясающей красоты плато Лаго-Наки. Там же я отведу вас в секретный грот «Солнечный» — место для медитаций и созерцания.

Пройдём по буковому лесу и полюбуемся природой урочища «Сибирь» со смотровой. Я расскажу, как адыги восполняли силы с помощью деревьев, какие из них считали счастливыми, а какие — наоборот.

Последняя наша локация — гранитное ущелье и спуск к горной реке. Место уединённое, поэтому в нём можно насладиться звуками природы, вдохнуть свежесть воды и почувствовать полное расслабление.

Вы узнаете, какие народы в древности населяли эти земли, в кого они верили, какие места выбирали для проживания, а какие — для ритуальных действий. Расскажу про адыгские обычаи, которые сохранились до наших дней.

Организационные детали