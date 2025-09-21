Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Адыгея издавна славится своими сакральными местами, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии.
В этом автопутешествии вы посетите загадочные дольмены, ровесники пирамид, и узнаете, почему их строили на местах геомагнитных
аномалий. Высоко в горах вас ждёт плато Лаго-Наки и секретный грот "Солнечный", идеальный для медитаций.
В буковом лесу урочища "Сибирь" откроются секреты адыгских обычаев, а гранитное ущелье с горной рекой подарит уединение и свежесть. Это путешествие не требует особой подготовки, но удобная обувь и одежда будут кстати
Сначала мы отправимся к загадочным дольменам. По возрасту они ровесники египетских пирамид и английского Стоунхенджа. Строили дольмены на месте геомагнитных аномалий или геологических разломов. Я расскажу вам, почему.
Далее мы поднимемся высоко в горы и увидим потрясающей красоты плато Лаго-Наки. Там же я отведу вас в секретный грот «Солнечный» — место для медитаций и созерцания.
Пройдём по буковому лесу и полюбуемся природой урочища «Сибирь» со смотровой. Я расскажу, как адыги восполняли силы с помощью деревьев, какие из них считали счастливыми, а какие — наоборот.
Последняя наша локация — гранитное ущелье и спуск к горной реке. Место уединённое, поэтому в нём можно насладиться звуками природы, вдохнуть свежесть воды и почувствовать полное расслабление.
Вы узнаете, какие народы в древности населяли эти земли, в кого они верили, какие места выбирали для проживания, а какие — для ритуальных действий. Расскажу про адыгские обычаи, которые сохранились до наших дней.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Fit Aria. Запланировано 4 остановки и прогулки к природным объектам
До первой локации едем 50 км. В целом за время нашей экскурсии мы проедем 170 км. Общий километраж прогулок — 4 км
Путешествие не требует особой физической подготовки, однако важна удобная обувь и одежда
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Майкопе
Провела экскурсии для 123 туристов
Всем привет! Меня зовут Елена, и я более 20 лет живу в Адыгее. Наш край прекрасен! Множество водопадов, горные вершины плато Лаго-Наки, зелёные леса и бурные реки. В Адыгее можно
придумать и провести любой маршрут. Проехаться по красивой дороге к облакам. Сплавиться по горной реке на рафтах. Пройтись лесными тропами к затерянным в лесу водопадам. Выбирайте любую экскурсию и приезжайте! С радостью покажу вам красоты Адыгеи.
Б
Бикуновы
21 сен 2025
Анастасия живо и интересно провела экскурсию. Не считаясь со временем, предлагала к осмотру всё новые и новые интересные места. Предлагала привезённые с собой чай, кофе, сладости. Рекомендуем.
И
Инна
17 авг 2025
Замечательная экскурсия по местам силы Адыгеи. Наш гид Елена много рассказала и показала. Понравилось бескрайнее плато Лаго Наки. Огромное спасибо Елене за внимательное отношение. Мы получили массу впечатлений и эмоций от красоты природных мест. Надолго сохраним тёплые воспоминания об этой экскурсии. Друзьям буду обязательно рекомендовать.
П
Павел
3 авг 2025
Невероятное путешествие по местам силы Адыгеи с прекрасной Еленой! Таинственные дольмены, бескрайнее плато Лаго Наки, спуск к бурной горной реке, качели в урочище "Сибирь"! Красота природы России! До слёз! Елена -
замечательный гид, посещает постоянно интересные семинары, конференции, не стоит на месте во всех смыслах, любит путешествовать и любит свое Дело! Есть и вторая экскурсия со встречей рассвета в горах! Комфортный автомобиль, приятная беседа, вкуснейший кофе (Елена варит сама, пока вы наслаждайтесь пейзажами) и адыгейский сыр! Тонкое отношение: время для новой информации и время для уединения! Организационные моменты: обязательно удобные кроссовки, чтобы смело лазить по горам, с собой на всякий случай плавки и полотенце, мало ли занесет на водопады))), наличные, так как связь в горах не всегда ловит и терминалы или переводы не возможны, головной убор и вода (очень вкусная в источниках, будут и такие остановки) Огромнейшее спасибо Елене! С большой радостью и теплыми воспоминаниями пишу этот отзыв! P.S. Надеюсь, Вы уже с рюкзаком в горах!))
Юлия
25 июл 2025
Очень красивые живописные места - глаза просто получили огромное удовольствие) Елена прекрасный экскурсовод. Большое спасибо!