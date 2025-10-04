Путешествие начинается с городского парка, где видна крепость Майкоп. Затем экскурсия ведет через реку Белую в лес Мэздах. На смотровой площадке открывается вид на Лаго-Наки.
В процессе прогулки гид расскажет об истории крепости, финансовых событиях и нефтяной промышленности. Это идеальный способ зарядиться энергией природы и насладиться уникальными пейзажами
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Свежий воздух и горные пейзажи
- 🏰 История крепости Майкоп
- 🌉 Переход через реку Белую
- 🌲 Прогулка в лесу Мэздах
- 🔭 Вид на Лаго-Наки
- 🗣️ Интересные рассказы гида
Что можно увидеть
- Крепость Майкоп
- Река Белая
- Смотровая площадка Лаго-Наки
Описание экскурсии
- Мы начнём наш путь с городского парка — посмотрим на крепость Майкоп, плотину на реке Белой и православные храмы
- В пути нас ждёт переход через реку Белую, подъём через геологический разлом в красивый лес Мэздах
- А ещё — смотровая площадка с видом на нагорье Лаго-Наки (если повезёт с облачностью!), лесопарковая территория и уникальная лестница
А пока будем гулять, немного поговорим:
- об истории основания крепости Майкоп
- финансовой лихорадке в Майкопе
- какое отношение к майкопской нефтяной промышленности имеет президент Гувер
- здешних долинах яблонь и долинах захоронений
И о многом другом!
Кому подойдёт прогулка
И тем, кто впервые в городе, и тем, кто ранее был здесь проездом. Но если вы хотите посмотреть городские улицы и главные достопримечательности, вам лучше выбрать другую экскурсию.
Организационные детали
- Прогулка по силам каждому, однако на пути будут препятствия — подъём в лесу и спуск по лестнице. Не переживайте, мы можем замедлить темп, чтобы преодолеть их
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 911 туристов
Представляю команду гидов-единомышленников, увлечённых Майкопом и горами Адыгеи. Мы считаем особо важным сделать отдых гостей интересным и познавательным, за короткий промежуток времени познакомить с основными аспектами истории города и региона, а также подготовить путешественников к дальнейшему путешествию в горы Адыгеи. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием. Добро пожаловать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Железнова
4 окт 2025
Юлия провела экскурсию 3 окт для меня одной)). Удивительная встреча с увлеченным и знающим человеком! Она смогла очаровать и городом, и природой. Влюблённая в Майкоп и Адыгею, вдохновила на дальнейшее посещение этих удивительных мест.
О
Ольга
19 июл 2025
Хочу поблагодарить Юлию за проведенную экскурсию! Очень информативная, открыли для себя другую неизвестную сторону Майкопа, о природе, животных, истории края, о неизвестных местах отдыха местных жителей. Юлия ответила на все
А
Анна
22 мая 2025
Отличная экскурсия по Майкопу! Гид Дмитрий интересно рассказывал о истории и традициях. Маршрут продуман — я увидела все главные достопримечательности, при этом не устали. Однозначно рекомендую!
