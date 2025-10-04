Мои заказы

Майкоп: встреча с горами

Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Путешествие начинается с городского парка, где видна крепость Майкоп. Затем экскурсия ведет через реку Белую в лес Мэздах. На смотровой площадке открывается вид на Лаго-Наки.

В процессе прогулки гид расскажет об истории крепости, финансовых событиях и нефтяной промышленности. Это идеальный способ зарядиться энергией природы и насладиться уникальными пейзажами
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Свежий воздух и горные пейзажи
  • 🏰 История крепости Майкоп
  • 🌉 Переход через реку Белую
  • 🌲 Прогулка в лесу Мэздах
  • 🔭 Вид на Лаго-Наки
  • 🗣️ Интересные рассказы гида
Что можно увидеть

  • Крепость Майкоп
  • Река Белая
  • Смотровая площадка Лаго-Наки

Описание экскурсии

  • Мы начнём наш путь с городского парка — посмотрим на крепость Майкоп, плотину на реке Белой и православные храмы
  • В пути нас ждёт переход через реку Белую, подъём через геологический разлом в красивый лес Мэздах
  • А ещё — смотровая площадка с видом на нагорье Лаго-Наки (если повезёт с облачностью!), лесопарковая территория и уникальная лестница

А пока будем гулять, немного поговорим:

  • об истории основания крепости Майкоп
  • финансовой лихорадке в Майкопе
  • какое отношение к майкопской нефтяной промышленности имеет президент Гувер
  • здешних долинах яблонь и долинах захоронений

И о многом другом!

Кому подойдёт прогулка

И тем, кто впервые в городе, и тем, кто ранее был здесь проездом. Но если вы хотите посмотреть городские улицы и главные достопримечательности, вам лучше выбрать другую экскурсию.

Организационные детали

  • Прогулка по силам каждому, однако на пути будут препятствия — подъём в лесу и спуск по лестнице. Не переживайте, мы можем замедлить темп, чтобы преодолеть их
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 911 туристов
Представляю команду гидов-единомышленников, увлечённых Майкопом и горами Адыгеи. Мы считаем особо важным сделать отдых гостей интересным и познавательным, за короткий промежуток времени познакомить с основными аспектами истории города и региона, а также подготовить путешественников к дальнейшему путешествию в горы Адыгеи. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Ж
Железнова
4 окт 2025
Юлия провела экскурсию 3 окт для меня одной)). Удивительная встреча с увлеченным и знающим человеком! Она смогла очаровать и городом, и природой. Влюблённая в Майкоп и Адыгею, вдохновила на дальнейшее посещение этих удивительных мест.
О
Ольга
19 июл 2025
Хочу поблагодарить Юлию за проведенную экскурсию! Очень информативная, открыли для себя другую неизвестную сторону Майкопа, о природе, животных, истории края, о неизвестных местах отдыха местных жителей. Юлия ответила на все
вопросы. По рекомендации сьездили в кафе национальной кухни АдыгэАнэ, кухня порадовала ассортиментом блюд первых, вторых, напитков, сладостей. Вкуусовые сочетания блюд очень понравились. Сфотографировались в национальной одежде в фотозоне в кафе. Цены доступные. Побывали в местном магазине пивоваренного завода, также по рекомендации Юлии. Купили квас, пиво, смесь для калмыцкого чая. Нам все очень понравилось! Желаем вашему городу процветания!

А
Анна
22 мая 2025
Отличная экскурсия по Майкопу! Гид Дмитрий интересно рассказывал о истории и традициях. Маршрут продуман — я увидела все главные достопримечательности, при этом не устали. Однозначно рекомендую!

