Описание экскурсии

Мы начнём наш путь с городского парка — посмотрим на крепость Майкоп, плотину на реке Белой и православные храмы

В пути нас ждёт переход через реку Белую, подъём через геологический разлом в красивый лес Мэздах

А ещё — смотровая площадка с видом на нагорье Лаго-Наки (если повезёт с облачностью!), лесопарковая территория и уникальная лестница

А пока будем гулять, немного поговорим:

об истории основания крепости Майкоп

финансовой лихорадке в Майкопе

какое отношение к майкопской нефтяной промышленности имеет президент Гувер

здешних долинах яблонь и долинах захоронений

И о многом другом!

Кому подойдёт прогулка

И тем, кто впервые в городе, и тем, кто ранее был здесь проездом. Но если вы хотите посмотреть городские улицы и главные достопримечательности, вам лучше выбрать другую экскурсию.

Организационные детали