1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80007 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Начало: В Майкопе
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
На Мезмай к орлиной полке - «1000 метров над уровнем моря»
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья21 мая 2024Отличная экскурсия, проведённая Дмитрием. Комфортный автомобиль, чистый салон. Добрались до Лаго-Наки, неописуемо красота. Пихтовый бор обязателен к помещению. Там можно залипать несколько часов. С погодой увы не повезло, что однако не испортило настроение
- ВВиктор21 мая 2024Спасибо за экскурсию и гида!
- ССветлана20 мая 2024Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой, поэтому Александр предложил перстроить
- ЛЛюдмила4 мая 2024Прекрасная экскурсия, эрудированный гид и просто приятный в общении человек. Все понравилось! Спасибо!!!!
- ААсия18 апреля 2024Мы гости вашего города, из Татарстана. С большим удовольствие хочу оставить свой отзыв по экскурсии. Нашим гидом в это день
- ЕЕвгения15 апреля 2024Отличная экскурсия! Были с детьми 10 и 11 лет. Александр прекрасно находит общий язык с детьми, при этом обладает системными
- ЮЮлия20 февраля 2024Елена показала удивительные места, начиная со встречи рассвета! Незабываемые впечатления, потрясающие виды, вкусный завтрак и особенный кофе! Очень рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто настроен на романтику. Огромная благодарность Елене!
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Елена прекрасный человек и очень хороший гид! Нам все понравилось! Провезла по местам, где туристы бывают редко, рассказала всё, что нам было интересно, угостила вкусняшками! Всё супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Майкопа и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август