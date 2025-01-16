Необычные экскурсии по Майкопу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Майкопе, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Завтра в 07:00
25 фев в 07:00
9000 за всё до 3 чел.
Майкоп: первая встреча
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Майкоп: первая встреча
Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
2 мар в 10:00
3 мар в 09:00
5000 за всё до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Узнать о верованиях адыгов, побывать у дольменов, на плато Лаго-Наки и в буковом лесу
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
9000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    16 января 2025
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Нам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекрасную Адыгею с нужных ракурсов в нужное время! Рассвет в горах прекрасен!
    Нам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекраснуюНам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекраснуюНам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекраснуюНам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекрасную
  • С
    Светлана
    17 декабря 2024
    Майкоп: первая встреча
    Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!
  • О
    Оксана
    27 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
    Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
  • М
    Марина
    26 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Огромная благодарность Елене за экскурсию! Ее вовлеченность, любовь к региону и своей работе, чуткость к пожеланиям гостей не оставляет равнодушным.
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    Максимально охватили все интересные и красивые объекты с учетом времени года и погоды. А кофе с красивейшими видами Адыгеи навсегда останется в наших сердцах! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Необычные»

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  3. Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в феврале 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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