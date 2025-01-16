6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Завтра в 07:00
25 фев в 07:00
9000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Майкоп: первая встреча
Отправиться в путешествие во времени и пространстве и открыть городские секреты и тайны
2 мар в 10:00
3 мар в 09:00
5000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Узнать о верованиях адыгов, побывать у дольменов, на плато Лаго-Наки и в буковом лесу
Завтра в 09:00
25 фев в 09:00
9000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина16 января 2025Нам очень повезло, что случилась эта экскурсия! Спасибо огромное Елене, что она показала нашей семье прекрасную Адыгею с нужных ракурсов в нужное время! Рассвет в горах прекрасен!
- ССветлана17 декабря 2024Хочу выразить огромную благодарность Александру и Анастасии за прекрасную, непринужденную прогулку. Ребята очень быстро подстраивались именно под нас с супругом, рассказывали только то, что интересно нам, и очень грамотно отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Всем рекомендуем!
- ООксана27 сентября 2024Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
- ММарина26 сентября 2024Огромная благодарность Елене за экскурсию! Ее вовлеченность, любовь к региону и своей работе, чуткость к пожеланиям гостей не оставляет равнодушным.
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Необычные»
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