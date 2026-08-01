Программа тура по дням
Воскресенье. Прибытие. Купание в бассейнах с геотермальной водой
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре. Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер, смотрите в блоке «Важно знать».
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.
Обед (или ланчбокс).
18:00-19:00 Ужин.
После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.
*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Понедельник. Ущелье «Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтрак.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обед.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Вторник. Свято-Михайловский монастырь. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Экскурсия по монастырю и посещение палеонтологической коллекции «Сад камней». В музее вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Можно будет посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий монахов и находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Среда. Каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальный источник
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.
Альтернативный маршрут – конная прогулка.
Вместо части прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1 час в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Четверг. Хаджохская теснина. Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохской тесниной.
Грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров!
В Хаджохскую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Пятница. Плато Лаго-наки, пещера «Большая Азишская». Ужин с шашлыком
09:00 Завтракаем.
10:00 Выезжаем к горному плато Лаго-Наки, поднимемся на высоту 2000 метров над уровнем моря.
Рельеф горного плато с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном Тетис. Эти пейзажи вас точно покорят!
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите себе под ноги, ведь в этих местах можно запросто найти окаменелую ракушку и это будет отличный сувенир на память о нашей прекрасной Адыгее!
По пути сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком). На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большую Азишскую». Возвращаемся на базу довольные и с сотнями фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Суббота. Хребет Уна-Коз. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Воскресенье. Отъезд
Завтрак.
06:30-08:00 Отъезд (время зависит от пункта назначения, подробнее в «Важно знать»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах на выбор (2-, 3-местные номера со всеми удобствами) или в хостеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
- «Замок Грез» — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 62 500 руб.;
- гостевой дом «У ручья», «У горы» (2-, 3-местные) — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода нетермальная), номера со всеми удобствами — 64 500 руб.;
- коттедж «Аквариум» — отдельный коттедж на берегу горной реки:
- номер на 2-м этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площадью 44 кв. м — 62 000 руб.;
- 2 номера на 1-м этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 60 000 руб.;
- гостевой дом «Горная Лаванда» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 59 000 руб.;
- гостевой дом «1001 ночь» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 59 000 руб.;
- гостевой дом «У Сергея» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 56 000 руб.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 54 000 руб.;
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт» — номера со всеми удобствами: ТВ, холодильник — 53 000 руб.;
- гостиница «Графство Хаджох» — маленький номер с двумя раздельными кроватями, ТВ, холодильник — 49 000 руб.
При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог (заменил курортный сбор, который отменен с 31.12.2024) в размере 100 руб. в сутки с человека.
Размещение в номерах от 4 человек (цены рассчитаны на одного человека при заселении в номер/коттедж на 4+ человек.):номер коттеджа «Аквариум» на 2-м этаже / «Замок Грез» — 56 000 руб.
Коттедж «Аквариум» и «Замок Грез» — отдельно стоящие строения.
Хостел: гостиница «Графство Хаджох. Хостел» — общий санузел и душ — 39 000 руб.
Варианты проживания
Коттедж «Замок Грёз»
Двухуровневый коттедж с единым пространством без деления на комнаты. Внутри есть настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.
В коттедже: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.
Вместимость: до 5 человек.
У ручья
Место для комфортного отдыха, где есть бассейн, парковка и услуга трансфера. В комнате имеется всё нужное для гостей: холодильник, фен, чайник, телевизор, утюг и кондиционер.
Дом расположен в спокойном месте рядом с горной рекой. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно попробовать разные блюда. Неподалёку находятся Хаджохская теснина и экстрим-парк Мишоко.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в живописном, чисто экологическом месте. Где по утрам можно услышать пение птиц. Деревянный сруб со светлыми, просторными уютными номерами со всеми удобствами. С террасами и балконами с которых открывается великолепный вид на горы, лес. На территории гостевого дома находится бассейн, беседки, детская площадка, мангальная зона. Территория очень просторная.
Коттедж «Аквариум»
Расположен в Адыгее, в поселке Каменномостский.
Размещение: 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом. 2 этаж — большой номер площ. 44 кв. м. с мини-кухней, без плиты, с СВЧ-печью.
Номер «С бабочками» с видом на реку: макс. 3 чел., 27 кв. м, 1 этаж, спальня и каминный зал, большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами, односпальная кровать, санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Номер «С оленями» с видом на сад: макс. 3 чел., 27 кв. м, 1 этаж, спальня и каминный зал, большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами, односпальная кровать, санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Номер «Аквариум» с видом на сад: макс. 6 чел., 44 кв. м, 2 этаж, большие окна на крыше, две комнаты (одна проходная). В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана). В номере: санузел с душевой кабинкой, мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «1001 ночь»
В поселке Каменномостский расположен дом для отдыха. Его живописный сад покорит гостей красивыми локациями.
В каждом номере ванная комната с душем и современный телевизор, обеспечена хорошая звукоизоляция. По запросу можно организовать дополнительную или детскую кровать. Можно брать с собой детей от 1 года — для них есть настольные игры и детский уголок.
Постельное белье, полотенца и туалетные принадлежности гостевой дом предоставляет. На территории удобная бесплатная парковка.
На общей кухне можно приготовить полноценное блюдо и поужинать в столовой на террасе. Посуда, кухонные принадлежности и все необходимое для барбекю имеется.
Вилла находится в 10 минутах езды от Долины аммонитов. До Хаджохской теснины 1,6 км. Аэропорт «Сочи» примерно в 100 км.
Гостевой дом «У Сергея»
Гостевой дом в Каменномостском предлагает комфортный отдых по приемлемым ценам. Большие, просторные номера. К вашим услугам: мангал/барбекю; Wi-Fi интернет на всей территории; детская площадка.
Питание: общая кухня (самостоятельно). Автостоянка: открытая парковка на территории (бесплатно).
Фото — уточняется.
Гостиница «Графство Хаджох»
Располагается в Каменномостском в 1 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Хаджохская теснина, Экстрим-парк Мишоко и Водопады Руфабго.
Номерной фонд гостиницы: Стандарт, Комфорт, Семейные номера и Эксклюзивный номер со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.
В гостинице Вы можете заказать различные блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания.
На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел»
Общий санузел и душ. ТВ и холодильник на этаже.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах или гостевых домах в пос. Каменномостский и ст. Даховская
- Питание трехразовое, полноценное
- Посещение геотермальных бассейнов в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов
- Трансферы в соответствии с программой тура
- Трансфер до места проживания в туре (в рекомендованное время в день заезда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных вод / Армавира / Майкопа и обратно
- Обратный трансфер (подробнее в «Важно знать»)
- Входные билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте):Хаджохская Теснина - 700 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.) оборудованная пещера "Большая Азишская" - 1000 руб., (детский с 7 до 14 лет - 500 руб.) билеты на подъемник - 1200 руб., (детский с 6 до 13 лет - 600 руб.) билеты на "Водопады Руфабго" - 600 руб., (детский с 5 до 13 лет - 300 руб.) экскурсия по монастырю и посещение музея "Сад камней" - 300 руб. посещение древних пещер - келий монахов - 300 руб. частная коллекция "Беловодье" - 400 руб. билеты в заповедник - 300 руб
- Хаджохская Теснина - 700 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.)
- Оборудованная пещера «Большая Азишская» - 1000 руб., (детский с 7 до 14 лет - 500 руб.)
- Билеты на подъемник - 1200 руб., (детский с 6 до 13 лет - 600 руб.)
- Билеты на «Водопады Руфабго» - 600 руб., (детский с 5 до 13 лет - 300 руб.)
- Экскурсия по монастырю и посещение музея «Сад камней» - 300 руб
- Посещение древних пещер - келий монахов - 300 руб
- Частная коллекция «Беловодье» - 400 руб
- Билеты в заповедник - 300 руб
- Конная прогулка: 1 час - 1900 руб. (доставка к месту проведения конной прогулки и обратно входит в стоимость)
- При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог в размере 100 руб. в сутки с человека
- Спортивная страховка (оформляется по запросу). Рекомендуем, если вы планируете в своей поездке занятия активными видами отдыха (конные прогулки). Стоимость страховки на 7 дней - в районе 1000 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- мед. препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник, полотенце и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- прогулочная одежда по погоде (дождевик на случай осадков).
- наличные деньги;
- треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- налобный фонарик.
Для удобства можете захватить треккинговые палки (аренды нет).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер осуществляется в день заезда (воскресенье). Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до места проживания самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из аэропорта Минеральных вод — 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Туристам необходимо прибыть:
- на ж/д вокзал г. Краснодара — не позднее 12:10;
- в аэропорт г. Краснодара — до 12:45. Автобус выезжает из г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 13:00.
Возможность организации трансфера позже 13:00 уточняйте у менеджеров.
Трансфер с ж/д вокзала г. Армавира — в 15:00-15:20.
В случае вашего прибытия в г. Сочи мы встретим вас на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке «Ласточка» Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.
В исключительных случаях, при задержке рейса или опоздании прибытия поезда, трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки туристов при задержки рейсов и(или) прибытия поездов — на неограниченное разумное время.
Обратный трансфер (осуществляется за доп. плату):
- в г. Минеральные воды — 1500 руб.;
- в г. Краснодар — 1200 руб. с чел.;
- в г. Армавир — 1200 руб.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00 на ж/д вокзал. Маршрут трансфера: п. Каменномостский — аэропорт Краснодара — ж/д вокзал Краснодара.
Рекомендации по обратным билетам из Краснодара: поезд — не ранее 12:45, самолет — не ранее 13:00.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке «Ласточка»: трансфер из Каменномостского до Майкопа в 5:45 (стоимость 700 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Для тех, кто едет в Москву на автобусе, время трансфера из Каменномостского в Майкоп по согласованию. Стоимость 700 руб. (не менее 2 человек).
Как самостоятельно добраться до гостевого дома?
- Добраться из аэропорта или ж/д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль.
- У нас можно заказать индивидуальные и групповые трансферы: Минводы — п. Каменномостский, г. Архыз — п. Каменномостский, Белореченск — п. Каменномостский, г. Майкоп — п. Каменномостский, п. Каменномостский — п. Бетта и др.
- Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом.
- От Майкопа до посёлка также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.
- Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» — это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути при нормальном движении — 17 ч.
Что нужно знать о термальной воде?
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом. Ограничений по наружному применению нет.
Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды.
В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Как проводятся дополнительные мероприятия на территории базы?
Дополнительные мероприятия, которые могут проводиться на территории в свободное от программы тура время, в стоимость тура не входят и как правило проводятся бесплатно.
Организатор тура уведомляет туриста о мероприятии, предоставляет площадку для проведения мероприятия, но не занимается его организацией и проведением и не обязан подвозить участника тура на данное мероприятие.
Можно ли употреблять алкоголь на маршруте?
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Какая будет сотовая связь?
В поселке нормально работает сотовая связь любых операторов, Wi-Fi есть не везде.
Могут ли произойти изменения в программе?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.
Каковы требования к здоровью участников?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.
Организатор освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.