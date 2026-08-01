1 день

Воскресенье. Прибытие. Купание в бассейнах с геотермальной водой

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре. Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер, смотрите в блоке «Важно знать».

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед (или ланчбокс).

18:00-19:00 Ужин.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160