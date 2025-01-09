2 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.

Грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

В Хаджохскую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.