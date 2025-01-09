В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера.
После легких прогулок — приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи.
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в геотермальном источнике
Трансфер до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Заезд в коттеджи или гостиницу.
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.
Грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
В Хаджохскую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию Сад камней.
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор — трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная), номера со всеми удобствами) – 29 600 руб.;
- гостевой дом «Горная Лаванда» (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 28 800 руб.;
- гостиница «Графство Хаджох Улучшенный» (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 28 000 руб.;
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт» (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 27 200 руб.;
- гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 27 200 руб. /чел.;
- гостевой дом «1001 ночь». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 28 800 руб. /чел.;
- гостевой дом «У ручья». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 28 800 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Хостел» Общий санузел и душ, ТВ и холодильник на этаже – 24 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Гостевой дом «У горы»расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостиница «Графство Хаджох»
Отель типа «постель и завтрак» «Графство Хаджох» расположен в поселке Каменномостский. К услугам гостей бар, общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Окрестности отлично подходят для пеших и велосипедных прогулок.
Плато Лагонаки находится в 32 км от отеля типа «постель и завтрак», а Майкоп — в 34 км.
На Аминовской
Номера в гостевом доме «На Аминовской» находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Горная Лаванда
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «1001ночь»
В поселке Каменномостский расположен дом для отдыха «1000 и 1 ночь». Его живописный сад покорит гостей красивыми локациями.
В каждом номере ванная комната с душем и современный телевизор, обеспечена хорошая звукоизоляция. По запросу можно организовать дополнительную или детскую кровать. Можно брать с собой детей от 1 года. Скучно не будет — для них есть настольные игры и детский уголок. Постельное белье, полотенца и туалетные принадлежности гостевой дом предоставляет. На территории удобная бесплатная парковка.
На общей кухне можно приготовить полноценное блюдо и поужинать в столовой на террасе. Посуда, кухонные принадлежности и все необходимое для барбекю имеется.
Вилла находится в 10 минутах езды от Долины аммонитов. До Хаджохской теснины 1,6 км. Аэропорт «Сочи» примерно в 100 км.
Гостевой дом «У ручья»
Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа гидов, в соответствии с программой тура
- Все трансферы по программе тура
- Купание в геотермальном источнике, в соответствии с программой тура
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара, Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. пещера "Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб., до 7 лет бесплатнобилет на подъемник - 900 руб. /взр., детский - 600 руб. частная коллекция " Сад камней - 300 руб
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб., до 7 лет бесплатно
- Билет на подъемник - 900 руб. /взр., детский - 600 руб
- Частная коллекция Сад камней - 300 руб
- Обратный трансфер из п. Каменномостский от 1 000 до 1 300 руб. (стоимость зависит от маршрута)
- Спортивная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед. препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- налобный фонарик.
Для удобства можете захватить трекинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие предусмотрены трансферы?
Трансфер осуществляется в дни заездов (среда).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13:00.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 или 13:30, в зависимости от начала вашего тура.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее указанного выше времени.
Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
- Если вы прибываете из г. Сочи
Мы вас встретим в г. Майкопе в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера в 16:18.
Обратный трансфер:
- Обратный трансфер в воскресенье.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 07:30-08:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 300 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1 000 руб. /чел.;
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1 000 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.
В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Может ли измениться программа тура?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.