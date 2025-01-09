Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень

Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Живописные предгорья и горы Адыгеи, первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной.

В окрестностях невероятное количество уникальных природных объектов, в том числе живописные водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера.

После легких прогулок — приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи.
4.67
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Ближайшие даты:
14
мая21
мая28
мая4
июн11
июн18
июн25
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Купание в геотермальном источнике

Трансфер до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Заезд в коттеджи или гостиницу.

Обед или ланч-бокс.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источнике
2 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.

Грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

В Хаджохскую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
3 день

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"

09:00 Завтракаем.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию Сад камней.

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор — трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская».

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"
4 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
5 день

Отъезд

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная), номера со всеми удобствами) – 29 600 руб.;
  • гостевой дом «Горная Лаванда» (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 28 800 руб.;
  • гостиница «Графство Хаджох Улучшенный» (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 28 000 руб.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Стандарт» (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 27 200 руб.;
  • гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 27 200 руб. /чел.;
  • гостевой дом «1001 ночь». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 28 800 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У ручья». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 28 800 руб. /чел.;
Хостел
  • гостиница «Графство Хаджох. Хостел» Общий санузел и душ, ТВ и холодильник на этаже – 24 000 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

4 ночи

Гостевой дом «У горы»расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостиница «Графство Хаджох»

4 ночи

Отель типа «постель и завтрак» «Графство Хаджох» расположен в поселке Каменномостский. К услугам гостей бар, общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Окрестности отлично подходят для пеших и велосипедных прогулок.

Плато Лагонаки находится в 32 км от отеля типа «постель и завтрак», а Майкоп — в 34 км.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

На Аминовской

4 ночи

Номера в гостевом доме «На Аминовской» находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.

В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.

На АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа Аминовской

Горная Лаванда

4 ночи

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Горная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная Лаванда

Гостевой дом «1001ночь»

4 ночи

В поселке Каменномостский расположен дом для отдыха «1000 и 1 ночь». Его живописный сад покорит гостей красивыми локациями.

В каждом номере ванная комната с душем и современный телевизор, обеспечена хорошая звукоизоляция. По запросу можно организовать дополнительную или детскую кровать. Можно брать с собой детей от 1 года. Скучно не будет — для них есть настольные игры и детский уголок. Постельное белье, полотенца и туалетные принадлежности гостевой дом предоставляет. На территории удобная бесплатная парковка.

На общей кухне можно приготовить полноценное блюдо и поужинать в столовой на террасе. Посуда, кухонные принадлежности и все необходимое для барбекю имеется.

Вилла находится в 10 минутах езды от Долины аммонитов. До Хаджохской теснины 1,6 км. Аэропорт «Сочи» примерно в 100 км.

Гостевой дом «1001ночь»Гостевой дом «1001ночь»Гостевой дом «1001ночь»Гостевой дом «1001ночь»Гостевой дом «1001ночь»Гостевой дом «1001ночь»

Гостевой дом «У ручья»

4 ночи

Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай.

Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа гидов, в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе тура
  • Купание в геотермальном источнике, в соответствии с программой тура
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара, Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. пещера "Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб., до 7 лет бесплатнобилет на подъемник - 900 руб. /взр., детский - 600 руб. частная коллекция " Сад камней - 300 руб
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 400 руб., до 7 лет бесплатно
  • Билет на подъемник - 900 руб. /взр., детский - 600 руб
  • Частная коллекция Сад камней - 300 руб
  • Обратный трансфер из п. Каменномостский от 1 000 до 1 300 руб. (стоимость зависит от маршрута)
  • Спортивная страховка
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • налобный фонарик.

Для удобства можете захватить трекинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предусмотрены трансферы?

Трансфер осуществляется в дни заездов (среда).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13:00.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 или 13:30, в зависимости от начала вашего тура.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее указанного выше времени.

Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

  • Если вы прибываете из г. Сочи

Мы вас встретим в г. Майкопе в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера в 16:18.

Обратный трансфер:

  • Обратный трансфер в воскресенье.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 07:30-08:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 1 300 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 1 000 руб. /чел.;
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 1 000 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.

В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
9 янв 2025
Тур понравился очень. Виды потрясающие, горы завораживают! Экскурсоводы молодцы! Очень приятно после прогулок по горам погреться в термальных источниках. Захотелось приехать ещё и летом.
Тур понравился очень. Виды потрясающие, горы завораживают! Экскурсоводы молодцы! Очень приятно после прогулок по горам погретьсяТур понравился очень. Виды потрясающие, горы завораживают! Экскурсоводы молодцы! Очень приятно после прогулок по горам погретьсяТур понравился очень. Виды потрясающие, горы завораживают! Экскурсоводы молодцы! Очень приятно после прогулок по горам погретьсяТур понравился очень. Виды потрясающие, горы завораживают! Экскурсоводы молодцы! Очень приятно после прогулок по горам погреться
М
2 окт 2024
Все прошло прекрасно. Будем дальше сотрудничать и рекомендовать
Е
2 окт 2024
Тур понравился, природа Адыгеи впечатлила. Очень хорошая гостиница графство Хаджох, администратор Наталья отдельное спасибо, кормили вкусно. Обстановка домашняя в отеле. Относятся к туристам как к родным помогают и рассказывают много.
Тур понравился, природа Адыгеи впечатлила. Очень хорошая гостиница графство Хаджох, администратор Наталья отдельное спасибо, кормили вкусно.Тур понравился, природа Адыгеи впечатлила. Очень хорошая гостиница графство Хаджох, администратор Наталья отдельное спасибо, кормили вкусно.Тур понравился, природа Адыгеи впечатлила. Очень хорошая гостиница графство Хаджох, администратор Наталья отдельное спасибо, кормили вкусно.Тур понравился, природа Адыгеи впечатлила. Очень хорошая гостиница графство Хаджох, администратор Наталья отдельное спасибо, кормили вкусно.

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