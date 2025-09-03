4 день

Конная прогулка и пеший маршрут в ущелье Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры.

Стоимость экскурсии в ущелье Мишоко — бесплатно.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

Там находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров. Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).

Стоимость данного аттракциона от 3000–3500 руб. с человека (зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного).

Так же вы можете покататься на Парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой.

Стоимость качелей 1000 руб.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

Удобная обувь! Стоимость конной прогулки 2500 руб. с человека.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160