Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут

Летний экскурсионный тур по Адыгее
Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи.

Горы и реки, водопады и пещеры, при желании — прогулка верхом на лошади и купание в термальных источниках.

Во время пешего маршрута в горах порадуетесь солнцу, полюбуетесь сказочными пейзажами — сосны, скалы и лес. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Летний экскурсионный тур по Адыгее.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальный источник «Псыгупс»

10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер.

11:00–13:30 Встреча в Мин. Водах в аэропорту — трансфер.

13:00–13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.

14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.

14:30–15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Для туристов, прибывающих из Минеральных Вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.

Стоимость посещения термальных источников (3 часа купание):

  • с пт по вс / праздники: взрослые и дети от 14 лет — 1150 руб., детский 6-13 лет — 650 руб.;
  • с пн по чт: взрослые 1050 руб., дети 600 руб.

17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

После размещения в ГД туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

2 день

Ущелье ручья Руфабго. Монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

Входной билет:

  • будни 700 руб. взрослый, 350 руб. детский до 14 лет;
  • праздники 800 руб. взрослый, 400 руб. детский.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на экскурсию в Свято-Михайловский Афонский монастырь. Уникален своими пещерами и подземными ходами.

По дороге, ведущей к монастырю, открывается изумительная панорама гор. Плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике святого великомученика Пантелеймона, находящемся на склоне горы Физиабго.

Стоимость 600 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 лет. В стоимость входит две экскурсии.

19:00 Ужин в гостевом доме.

3 день

Хаджохская теснина и кордон Гузерипль

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. Выезд на весь день.

10:00 Отправляемся на экскурсию в каньон реки Белой — Хаджохскую теснину.

Входной билет:

  • будни 700 руб. взрослый, 350 руб. детский;
  • праздники 800 руб. взрослый, 400 руб. детский.

После непродолжительной экскурсии (около полутора часов) мы выдвинемся в направлении посёлка Гузерипль, в котором находится одноименный кордон Кавказского биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова.

13:00 Комплексный обед в кафе Аммонит (предварительно с ноября по апрель, в остальное время повара складывают нам с собой ланч-боксы).

14:00 По пути мы остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км. Посетим Кавказский биосферный заповедник, кордон Гузерипль.

Экскурсия по кордону: музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес.

Входной билет в заповедник 500 руб. взрослый и 250 руб. детский.

19:00 Ужин в гостевом доме.

4 день

Конная прогулка и пеший маршрут в ущелье Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры.

Стоимость экскурсии в ущелье Мишоко — бесплатно.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

Там находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров. Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).

Стоимость данного аттракциона от 3000–3500 руб. с человека (зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного).

Так же вы можете покататься на Парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой.

Стоимость качелей 1000 руб.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

Удобная обувь! Стоимость конной прогулки 2500 руб. с человека.

19:00 Ужин в гостевом доме.

5 день

Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед на местном высокогорном рынке.

Пещера Нежная — 800 руб. взрослым и 400 руб. детям.

Пещера Азишская — 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям.

14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно до конца марта, с апреля повара гостевых домов собирают нам в путь ланч-боксы)

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

После экскурсии на плато туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

6 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание.

Цены действительны на все заезды, кроме дат с 26 апреля по 9 мая. На эти даты цены будут указаны позже.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтандартная вместимостьЦена за турДоплата за одноместное размещение
Рябиновые бусы №544480015000
№10, 1144480015000
№3Б34480015000
№4Б44480015000
№1Б44480015000
№1-4, 6-924830015000
№2Б (мини)24830015000
доп место138900
ЛавандаЛаванда2405009000
Лаванда доп место135900
Отдых у реки№1-424280013000
№524280013000
№6-734280013000
№844280013000
№9-1144280013000
№1244280013000
доп место136600
На АминовскойНа Аминовской2374007000
Парк Хаджох Стандарт24750019000
Улучшенный24910020000
Комфорт 25060022000
студия 25560026000
семейный44500017000
доп место (все номера)143800
Дего 2-местный стандарт24010011000
2-местный комфорт24160012000
4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)24010011000
сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)24010011000
НОВЫЙ НОМЕР 2-местный 24480015000
Доп место в любой номер139300
У ручья2-местный24280012000
4-, 8-местный44280012000

Наличие кондиционеров в номерах гостевых домов: «Рябиновые Бусы» / «Парк Хаджох» / «Отдых у реки» / «Дего». Нет кондиционера: «Горная Лаванда» / «Софья» / «На Аминовской».

Питание:

  • туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
  • туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
  • расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от
    на Аминовской и У ручья 400 метров;
  • на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
  • туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
  • если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура. ГД Софья не принимает иностранных граждан.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона — все это утопает в зелени и щебетании птиц.

Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков.

В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Горная лаванда»

5 ночей

Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.

На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.

Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «На Аминовской»

5 ночей

Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.

К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.

Гостевой дом «Отдых у реки»

5 ночей

Находится на берегу реки Белая, в посёлке Каменномостский. Среди зелёных деревьев гостей ожидает спокойный отдых в тихом месте на природе.

К размещению предлагаются 15 уютных и светлых номеров различных категорий, где для комфортного проживания имеется Wi-Fi, кондиционер, удобные спальные места, фен, туалетно-косметические принадлежности, собственная ванная комната и просторный балкон с уличной мебелью.

В номерах категории «Апартаменты» обустроена полноценная кухня с необходимой бытовой техникой и набором посуды.

Утром подаются домашние завтраки. На улице расположена мангальная зона с беседками, принадлежности для жарки мяса предоставляются. Открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год, шезлонги, посещение русской бани на дровах. Для маленьких гостей организована игровая площадка.

Поблизости находится пляж и Парк культуры и отдыха.

Гостиница «Парк Хаджох»

5 ночей

Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка.

Номера 4-х категорий позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома.

Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня — повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела.

Гостевой дом «Дего»

5 ночей

Находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.

Для качественного и беззаботного отдыха предлагаются двухэтажные гостевые дома в силе барнхаус, где в каждом есть по два 2-местных номера, и имеется вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.

В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.

Гостевой дом «У ручья»

5 ночей

Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.

На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский и обратно
  • Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (см. особенности в разделе Проживание)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар / Мин. Воды - Каменномостский и обратно (в случае отличного времени прибытия от основной группы):из/в Краснодар 6500 руб. из/в Мин. Воды 12000 руб
  • Из/в Краснодар 6500 руб
  • Из/в Мин. Воды 12000 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Термальные источники (3 часа):с пятницы по воскресенье / праздники: взрослые и дети от 14 лет - 1150 руб., детский 6-13 лет - 650 рубс понедельника по четверг: 1050 руб. взрослый, 600 руб. детский
  • С пятницы по воскресенье / праздники: взрослые и дети от 14 лет - 1150 руб., детский 6-13 лет - 650 руб
  • С понедельника по четверг: 1050 руб. взрослый, 600 руб. детский
  • Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго 700 руб. взрослым, 350 руб. детям / 800 руб. и 400 руб. в праздникимонастырь 600 руб. взрослым, 300 руб. детямХаджохская теснина 700 руб. взрослым, 350 руб. детям / 800 руб. и 400 руб. в праздникиКавказский заповедник (Гузерипль/Лагонаки) 500 руб. взрослым и 250 руб. детямпещера Нежная - 800 руб. взрослым и 400 руб. детямпещера Азишская - 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям
  • Водопады Руфабго 700 руб. взрослым, 350 руб. детям / 800 руб. и 400 руб. в праздники
  • Монастырь 600 руб. взрослым, 300 руб. детям
  • Хаджохская теснина 700 руб. взрослым, 350 руб. детям / 800 руб. и 400 руб. в праздники
  • Кавказский заповедник (Гузерипль/Лагонаки) 500 руб. взрослым и 250 руб. детям
  • Пещера Нежная - 800 руб. взрослым и 400 руб. детям
  • Пещера Азишская - 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям
  • Конная прогулка - 2500 руб
  • Экстрим-парк Мишоко: маршруты 3000-3500 руб. качели 1000 руб
  • Маршруты 3000-3500 руб
  • Качели 1000 руб
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Расходы личного характера
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор по сезону;
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения 35х24х1.0 см;
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • одежда по сезону;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
  • треккинговые палки — при необходимости;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • крем от загара;
  • халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов (можно взять в комплексе «Псыгупс», но не бюджетно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Время зависит от времени прибытия последних туристов в группе. В день начала тура сбор туристов и трансфер:

  • ж/д вокзал Краснодар-1 — в 10:30. Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30;
  • аэропорт Краснодара — не позднее 14:00. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 14:00;
  • в аэропорт Минеральных Вод — в 13:30. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.

Если вы прибываете авиарейсами в Краснодар накануне, у вас есть два варианта трансфера в день начала тура:

  • самостоятельно добраться до ж/д вокзала Краснодар-1 для трансфера в 10:30;
  • добраться до аэропорта Краснодара для трансфера в 14:00;

Обратный трансфер:

  • на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара — в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. Настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00;
  • в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление. Настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

Внимание!

  • у туристов, приезжающих к месту проведения тура от ж/д вокзала Краснодара в 10:30, программа тура остается неизменной;
  • у туристов, приезжающих к месту проведения тура от аэропорта Краснодара в 14:00 и от аэропорта Минеральных Вод в 13:30, после прибытия будет свободное время, а поездку на термальные источники мы перенесем на вечер в другой день.

Обычно за 4 дня до начала тура Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Ориентировочное время в пути: из Минеральных Вод 4,5 часа, из Краснодара 2,5 часа.

Страховка включена в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В посёлке есть банкоматы?

Банкоматы есть.

Сетевой магазин «Пятёрочка». Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.

Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?

95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой.

Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки).

Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Людмила
3 сен 2025
Эмоции зашкаливают!!! Программа насыщенная 👌 по две экскурсии в день, кормят хорошо
Впечатлений на весь год😍
Эмоции зашкаливают!!! Программа насыщенная 👌 по две экскурсии в день, кормят хорошоЭмоции зашкаливают!!! Программа насыщенная 👌 по две экскурсии в день, кормят хорошоЭмоции зашкаливают!!! Программа насыщенная 👌 по две экскурсии в день, кормят хорошоЭмоции зашкаливают!!! Программа насыщенная 👌 по две экскурсии в день, кормят хорошо
М
Максим
11 авг 2025
Все понравилось.)
А
Анастасия
4 авг 2025
Интересная, насыщенная программа. Гид Александр очень подробно все рассказывает.
Интересная, насыщенная программа. Гид Александр очень подробно все рассказывает.Интересная, насыщенная программа. Гид Александр очень подробно все рассказывает.

