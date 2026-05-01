Вас ждут прогулки по сказочным тропам Руфабго и Мишоко, знакомство с Хаджохской тесниной, купание в горячих бассейнах под открытым небом и вкусный мастер-класс. Здесь каждый день наполнен приключениями и природой.
Это путешествие подарит всей семье яркие эмоции, вкусные открытия и воспоминания, которые захочется сохранить надолго!
Программа тура по дням
Заезд и первое знакомство. Поездка на геотермальный источник
Трансфер из аэропорта и железнодорожного вокзала.
Вас встретит водитель и доставит до места проживания — в один из курортных посёлков Адыгеи: пос. Каменномостский или ст. Даховская.
Подробный перечень городов и условий трансфера — в разделе «Важно знать».
Заселение в гостевых домах или гостиничных номерах со всеми удобствами.
14:00 Обед.
Если вы прибываете позже начала обеда: водитель выдаст вам ланч-бокс в качестве перекуса; на ужин дополнительно подадут первое блюдо (суп).
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальный источник: купание в просторных современных бассейнах с проточной геотермальной водой, поступающей напрямую из горячего источника.
Время пребывания — 2 часа.
В вашем распоряжении — несколько бассейнов с разной температурой: от +22°C (освежающий) до +39°C (расслабляющий).
Купание в бассейнах с геотермальной водой. Экскурсия в Хаджохскую теснину
08:00 Завтрак.
09:00 Едем на геотермальный источник, чтобы начать день с тепла и расслабления.
Вас ждут бассейны с целебной водой (около 37°C) — 2 часа, чтобы поплавать и дать телу расслабиться. А для тех, кто любит похолоднее — есть бассейн с температурой воды +22°C.
14:00 Обед.
15:00 Выезжаем в Хаджохскую теснину, одно из самых живописных мест Адыгеи.
Расположена она в посёлке Каменномостский, в каньоне реки Белая.
До неё всего 5-10 минут от места размещения.
Местные жители называют это место «Шум» — и понятно почему: здесь река бурлит, шумит. Горная река за миллионы лет прорезала в скале узкий коридор глубиной до 40 метров. Стены почти 400 метров в высоту.
Самая живописная часть ущелья оборудована для экскурсий железными мостиками, ступеньками и площадками с поручнями.
Вход на эту территорию платный.
На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи.
В этот день пройдём около 1 км.
18:00-20:00 Ужин на базе.
Экскурсия «Путь к Сердцу Руфабго», этнографический музей. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водой
09:00 Экскурсия в ущелье Руфабго.
Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест региона — ущелье Руфабго, памятник природы регионального значения.
Пройдём по мосту через реку Белая, поднимемся по лестнице на поляну у входа на тропу — здесь нас встретят кафе, небольшой рыночек с местными сувенирами и даже стрелковый тир.
Посещение этнографического музея «Адыгское подворье» — небольшое погружение в культуру. Узнайте о традициях адыгов, увидите традиционные постройки, предметы быта и ремёсел.
Маршрут около 4 км (2 км туда и 2 км обратно) по сильнопересечённой местности. Тропа хорошо проложена, оборудована, но требует внимания: камни, корни, лестницы, перепады высот.
Вдоль пути четыре водопада, каждый со своим характером:
- «Шум» — 4 метра мощного ниспадающего потока, его слышно задолго до того, как он появляется в поле зрения;
- «Второй каскадный» («Малыш») — лёгкий, многоступенчатый, падает каскадами в 1,5 метра;
- «Сердце Руфабго» — скрытый под «каменным сердцем», он словно тайно бьётся в груди ущелья;
- «Девичья коса» («Шнурок») — 15-метровый водопад, падающий в глубокую лагуну, словно серебряная нить.
Это место — не просто маршрут, а настоящая терапия природой. Мы идём медленно, осторожно. Останавливаемся, чтобы сфотографировать, прислушаться.
Время на маршруте — 2-2,5 часа.
14:00 Обед.
15:00 Едем на геотермальный источник.
После прогулки — идеальное время для расслабления. Два часа в тёплых бассейнах.
Берите купальник, полотенце, шлёпанцы.
18:00-20:00 Ужин.
Мастер-класс по изготовлению халюжей. Экскурсия «Мишоко: медвежье ущелье»
08:00 Завтрак.
10:00 Мастер-класс по приготовлению халюжей.
Халюжи — одно из старейших и самых почитаемых угощений адыгейской традиции. Их готовят на все важные события — от семейных застолий до национальных праздников: на свадьбах, в честь гостей, в день рождения ребёнка.
Что вас ждёт на мастер-классе?
- приготовление теста по традиционному рецепту — с объяснением тонкостей консистенции и раскатки;
- формирование начинки: выбор сыра, пропорции зелени, секреты идеального баланса вкусов;
- обжарка халюжей в казане — чтобы корочка хрустела, а внутри всё оставалось сочным и тёплым;
- дегустация с горячим чаем из ароматных трав Кавказа;
- краткая экскурсия в историю адыгейской кухни — ведь еда здесь всегда была частью культуры, уважения к природе и гостеприимства.
Подходит для всех возрастов и уровней подготовки.
14:00 Обед на базе.
15:00 Выезжаем к ущелью реки Мишоко.
На выбор: пешая или конная прогулка.
- Пешая прогулка:
Вас встретит ущелье, ограждённое с обеих сторон скалами высотой до 70 метров — их ярко-жёлтые стены переливаются в свете солнца и имеют причудливые формы. Вы пойдете по верхней тропе, где каждый шаг раскрывает новые панорамы предгорий. По крутым склонам возвышаются буки и каштаны, а внизу течет река Мишоко и струятся водопады.
Пешая прогулка продлится 1,5-2 часа.
На маршруте нет перил, вымощенных дорожек и лестниц.
- Конный маршрут:
Пройти конный маршрут по ущелью — это редкая возможность не просто посмотреть, а проехать верхом по горной тропе, и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным: ощутить тепло лошади, услышать ритмичный цокот копыт по камням, увидеть красоту ущелья с высоты.
Длительность маршрута (1 час в седле + 30 мин на подготовку).
Далее едем в уникальный частный музей «Беловодье».
Здесь хранится историческая и палеонтологическая коллекция: редкие находки, аммониты и другие окаменелости древнего океана Тетис,
артефакты быта и истории Адыгеи.
Экскурсия по музею — 30-50 минут.
18:00-20:00 Ужин.
Отъезд
08:00 Завтрак.
Гостям, выезжающим до 08:00, будет выдан ланч-бокс вместо завтрака в день отъезда.
Выдача накануне, после ужина, чтобы обеспечить удобство и своевременную подготовку.
Отъезд на трансфере — с 06:30 до 10:00 (время зависит от пункта назначения).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме или гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, размещение в 2-3-местных номерах, в руб:
- гостевой дом «У ручья», гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 36 000 руб/чел.;
- гостевой дом «Горная Лаванда», номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 500 руб/чел.;
- гостевой дом «1001 ночь», номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 500 руб/чел.;
- гостевой дом «На Аминовской», номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 31 000 руб/чел.
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел», общий санузел и душ — 27 000 руб. /чел (уточняется).
При размещении в гостевом доме «У горы» взимается туристический налог — 100 руб. /сутки/чел. (взамен отменённого курортного сбора с 31.12.2024).
Сотовая связь и портативные модемы всех операторов работают стабильно. Wi-Fi доступен не во всех размещениях. Уточняйте наличие у менеджера.
Варианты проживания
Гостевой дом «У ручья»
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Гостевой дом «У горы»
Расположен в живописном, чисто экологическом месте. Где по утрам можно услышать пение птиц. Деревянный сруб со светлыми, просторными уютными номерами со всеми удобствами. С террасами и балконами с которых открывается великолепный вид на горы, лес. На территории гостевого дома находится бассейн, беседки, детская площадка, мангальная зона. Территория очень просторная.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «1001 ночь»
В поселке Каменномостский расположен дом для отдыха. Его живописный сад покорит гостей красивыми локациями.
В каждом номере ванная комната с душем и современный телевизор, обеспечена хорошая звукоизоляция. По запросу можно организовать дополнительную или детскую кровать. Можно брать с собой детей от 1 года — для них есть настольные игры и детский уголок.
Постельное белье, полотенца и туалетные принадлежности гостевой дом предоставляет. На территории удобная бесплатная парковка.
На общей кухне можно приготовить полноценное блюдо и поужинать в столовой на террасе. Посуда, кухонные принадлежности и все необходимое для барбекю имеется.
Вилла находится в 10 минутах езды от Долины аммонитов. До Хаджохской теснины 1,6 км. Аэропорт «Сочи» примерно в 100 км.
Гостевой дом «На Аминовской»
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел»
Общий санузел и душ. ТВ и холодильник на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах или гостевых домах в пос. Каменномостский и ст. Даховская
- Питание: трёхразовое, полноценное. Если в программе дня возвращение с маршрута - только к ужину, то на обед выдаётся ланч-бокс, ужин в этот день включает первое блюдо (суп)
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Посещение геотермальных бассейнов по программе
- Мастер-класс
- Трансферы, указанные в маршруте (включая посещение объектов и источников)
- Трансфер до места проживания (в день заезда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Краснодара/Армавира/Майкопа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Обратный трансфер
- Страховка
- Конная прогулка: 1 час - 1400 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Сплав: 1-2 часа - 2000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Входные билеты на экскурсионные объекты: вход в заповедник (на сутки) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийчастная коллекция «Беловодье» - 400 руб. водопады Руфабго - 600 руб. подъёмник - 1200 руб. /взрослый, 600 руб. /реб. 6-13 летХаджохская Теснина - 600 руб. /взрослый, 300 руб. /реб. 6-13 летпосещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
- Вход в заповедник (на сутки) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Частная коллекция «Беловодье» - 400 руб
- Водопады Руфабго - 600 руб
- Подъёмник - 1200 руб. /взрослый, 600 руб. /реб. 6-13 лет
- Хаджохская Теснина - 600 руб. /взрослый, 300 руб. /реб. 6-13 лет
- Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
- При размещении в гостевом доме «У горы» взимается туристический сбор - 100 руб. /сутки/чел. (взамен отменённого курортного сбора с 31.12.2024)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- наличные деньги;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи (20-30 литров);
- купальник, полотенце, шлёпанцы и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
- удобную прогулочную одежду по погоде;
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
- треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки), лучше 2 пары на смену.
- фонарик налобный;
- репелленты;
- крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
- головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
- очки солнечные;
- гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца;
- треккинговые палки.
Что взять для конной прогулки:
- кроссовки или другую закрытую обувь;
- брюки без грубого внутреннего шва (чтобы не натереть ноги);
- футболку или рубашку с длинным рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Рекомендуем при участии в активных видах отдыха (конные прогулки, сплав, скалолазание).
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организованы трансферы в туре?
Трансфер до места проживания организуется только в день заезда:
Если вы добираетесь самостоятельно — стоимость трансфера не компенсируется.
Трансфер в иные дни/иное время не входит в стоимость, оплачивается дополнительно.
1. Из г. Минеральные Воды до пос. Каменномостский отправление автобуса из аэропорта в 13:00.
2. Из г. Краснодар до пос. Каменномостский (маршрут: жд Краснодара — аэропорт Краснодара — п. Каменномостский):
- прибыть на ж/д вокзал — не позднее 13:30;
- в аэропорт — не позднее 14:00;
- автобус выезжает после сбора группы, но не позднее 14:15.
Возможность трансфера позже указанного времени — уточняйте у менеджеров.
3. Из г. Армавир: отправление с ж/д вокзала в 15:00–15:20.
4. Из г. Сочи: мы встречаем вас на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до Майкопа можно на электричке «Ласточка» (Сочи/Адлер — Майкоп): отправление из Адлера — в 16:18; прибытие в Майкоп ориентировочно в 21:50-22:00.
Важно о задержках. В исключительных случаях (задержка рейса/поезда) трансфер может быть задержан до 40 минут. При массовой задержке — на неограниченное, но разумное время.
Обратный трансфер (в день выезда) не входит в стоимость тура — оплачивается дополнительно:
- Минеральные Воды — 1 500 руб. 06:30–07:00;
- Армавир — 1 200 руб. 06:30–07:00;
- Краснодар — 1 200 руб. /чел. 09:00 (суббота, среда).
Маршрут: Каменномостский → аэропорт Краснодара → ж/д вокзал Краснодара.
Рекомендуемое время бронирования обратных билетов из Краснодара:
- поезд — не ранее 14:45 (суббота, среда);
- самолёт — не ранее 15:00 (суббота, среда).
Дополнительные трансферы (по запросу):
Каменномостский → Майкоп (для поездки в Сочи на «Ласточке»). Отправление: 05:45, стоимость: 700 руб. с чел. (минимум 2 человека). Электричка из Майкопа — 07:00.
Каменномостский → Майкоп (для поездки в Москву на автобусе). Время — по согласованию, стоимость: 700 руб. с чел. (минимум 2 человека).
Как самостоятельно добраться до места проведения тура?
Из/в Краснодар (аэропорт или ж/д вокзал) можно добраться самостоятельно на такси или заказном автобусе. Стоимость и варианты — уточняйте у менеджера.
Индивидуальные и групповые трансферы (по запросу). Доступны направления:
- Минеральные Воды → Каменномостский;
- Архыз → Каменномостский;
- Белореченск → Каменномостский;
- Майкоп → Каменномостский;
- Каменномостский → п. Бетта.
Стоимость — индивидуально, по запросу у менеджера.
Автобус из Москвы в Майкоп: удобный автобус с кондиционером, холодильником и туалетом.
Из Майкопа в Каменномостский: регулярные автобусы и маршрутные такси. Остановка в Майкопе — у центрального рынка.
На личном автомобиле: трасса М4 «Дон» — современная 4-полосная автомагистраль. Время в пути (без нарушений ПДД, при нормальном движении): ~17 часов.