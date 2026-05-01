Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней

Приглашаем в увлекательное семейное путешествие по Адыгее — краю водопадов, горных ущелий и тёплых термальных источников.

Вас ждут прогулки по сказочным тропам Руфабго и Мишоко, знакомство с Хаджохской тесниной, купание в горячих бассейнах под открытым небом и вкусный мастер-класс. Здесь каждый день наполнен приключениями и природой.

Это путешествие подарит всей семье яркие эмоции, вкусные открытия и воспоминания, которые захочется сохранить надолго!
Программа тура по дням

1 день

Заезд и первое знакомство. Поездка на геотермальный источник

Трансфер из аэропорта и железнодорожного вокзала.

Вас встретит водитель и доставит до места проживания — в один из курортных посёлков Адыгеи: пос. Каменномостский или ст. Даховская.

Подробный перечень городов и условий трансфера — в разделе «Важно знать».

Заселение в гостевых домах или гостиничных номерах со всеми удобствами.

14:00 Обед.

Если вы прибываете позже начала обеда: водитель выдаст вам ланч-бокс в качестве перекуса; на ужин дополнительно подадут первое блюдо (суп).

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник: купание в просторных современных бассейнах с проточной геотермальной водой, поступающей напрямую из горячего источника.

Время пребывания — 2 часа.

В вашем распоряжении — несколько бассейнов с разной температурой: от +22°C (освежающий) до +39°C (расслабляющий).

2 день

Купание в бассейнах с геотермальной водой. Экскурсия в Хаджохскую теснину

08:00 Завтрак.

09:00 Едем на геотермальный источник, чтобы начать день с тепла и расслабления.

Вас ждут бассейны с целебной водой (около 37°C) — 2 часа, чтобы поплавать и дать телу расслабиться. А для тех, кто любит похолоднее — есть бассейн с температурой воды +22°C.

14:00 Обед.

15:00 Выезжаем в Хаджохскую теснину, одно из самых живописных мест Адыгеи.

Расположена она в посёлке Каменномостский, в каньоне реки Белая.
До неё всего 5-10 минут от места размещения.

Местные жители называют это место «Шум» — и понятно почему: здесь река бурлит, шумит. Горная река за миллионы лет прорезала в скале узкий коридор глубиной до 40 метров. Стены почти 400 метров в высоту.

Самая живописная часть ущелья оборудована для экскурсий железными мостиками, ступеньками и площадками с поручнями.

Вход на эту территорию платный.

На территории есть мини-зоопарк, где в вольерах содержатся страусы, выдры, еноты, лисы и даже медведи.

В этот день пройдём около 1 км.

18:00-20:00 Ужин на базе.

3 день

Экскурсия «Путь к Сердцу Руфабго», этнографический музей. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водой

09:00 Экскурсия в ущелье Руфабго.

Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест региона — ущелье Руфабго, памятник природы регионального значения.

Пройдём по мосту через реку Белая, поднимемся по лестнице на поляну у входа на тропу — здесь нас встретят кафе, небольшой рыночек с местными сувенирами и даже стрелковый тир.

Посещение этнографического музея «Адыгское подворье» — небольшое погружение в культуру. Узнайте о традициях адыгов, увидите традиционные постройки, предметы быта и ремёсел.

Маршрут около 4 км (2 км туда и 2 км обратно) по сильнопересечённой местности. Тропа хорошо проложена, оборудована, но требует внимания: камни, корни, лестницы, перепады высот.

Вдоль пути четыре водопада, каждый со своим характером:

  • «Шум» — 4 метра мощного ниспадающего потока, его слышно задолго до того, как он появляется в поле зрения;
  • «Второй каскадный» («Малыш») — лёгкий, многоступенчатый, падает каскадами в 1,5 метра;
  • «Сердце Руфабго» — скрытый под «каменным сердцем», он словно тайно бьётся в груди ущелья;
  • «Девичья коса» («Шнурок») — 15-метровый водопад, падающий в глубокую лагуну, словно серебряная нить.

Это место — не просто маршрут, а настоящая терапия природой. Мы идём медленно, осторожно. Останавливаемся, чтобы сфотографировать, прислушаться.

Время на маршруте — 2-2,5 часа.

14:00 Обед.

15:00 Едем на геотермальный источник.

После прогулки — идеальное время для расслабления. Два часа в тёплых бассейнах.

Берите купальник, полотенце, шлёпанцы.

18:00-20:00 Ужин.

4 день

Мастер-класс по изготовлению халюжей. Экскурсия «Мишоко: медвежье ущелье»

08:00 Завтрак.

10:00 Мастер-класс по приготовлению халюжей.

Халюжи — одно из старейших и самых почитаемых угощений адыгейской традиции. Их готовят на все важные события — от семейных застолий до национальных праздников: на свадьбах, в честь гостей, в день рождения ребёнка.

Что вас ждёт на мастер-классе?

  • приготовление теста по традиционному рецепту — с объяснением тонкостей консистенции и раскатки;
  • формирование начинки: выбор сыра, пропорции зелени, секреты идеального баланса вкусов;
  • обжарка халюжей в казане — чтобы корочка хрустела, а внутри всё оставалось сочным и тёплым;
  • дегустация с горячим чаем из ароматных трав Кавказа;
  • краткая экскурсия в историю адыгейской кухни — ведь еда здесь всегда была частью культуры, уважения к природе и гостеприимства.

Подходит для всех возрастов и уровней подготовки.

14:00 Обед на базе.

15:00 Выезжаем к ущелью реки Мишоко.

На выбор: пешая или конная прогулка.

  1. Пешая прогулка:

Вас встретит ущелье, ограждённое с обеих сторон скалами высотой до 70 метров — их ярко-жёлтые стены переливаются в свете солнца и имеют причудливые формы. Вы пойдете по верхней тропе, где каждый шаг раскрывает новые панорамы предгорий. По крутым склонам возвышаются буки и каштаны, а внизу течет река Мишоко и струятся водопады.

Пешая прогулка продлится 1,5-2 часа.

На маршруте нет перил, вымощенных дорожек и лестниц.

  1. Конный маршрут:

Пройти конный маршрут по ущелью — это редкая возможность не просто посмотреть, а проехать верхом по горной тропе, и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным: ощутить тепло лошади, услышать ритмичный цокот копыт по камням, увидеть красоту ущелья с высоты.

Длительность маршрута (1 час в седле + 30 мин на подготовку).

Далее едем в уникальный частный музей «Беловодье».

Здесь хранится историческая и палеонтологическая коллекция: редкие находки, аммониты и другие окаменелости древнего океана Тетис,
артефакты быта и истории Адыгеи.

Экскурсия по музею — 30-50 минут.

18:00-20:00 Ужин.

5 день

Отъезд

08:00 Завтрак.

Гостям, выезжающим до 08:00, будет выдан ланч-бокс вместо завтрака в день отъезда.

Выдача накануне, после ужина, чтобы обеспечить удобство и своевременную подготовку.

Отъезд на трансфере — с 06:30 до 10:00 (время зависит от пункта назначения).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме или гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, размещение в 2-3-местных номерах, в руб:

  • гостевой дом «У ручья», гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 36 000 руб/чел.;
  • гостевой дом «Горная Лаванда», номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 500 руб/чел.;
  • гостевой дом «1001 ночь», номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 32 500 руб/чел.;
  • гостевой дом «На Аминовской», номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 31 000 руб/чел.

Гостиница «Графство Хаджох. Хостел», общий санузел и душ — 27 000 руб. /чел (уточняется).

При размещении в гостевом доме «У горы» взимается туристический налог — 100 руб. /сутки/чел. (взамен отменённого курортного сбора с 31.12.2024).

Сотовая связь и портативные модемы всех операторов работают стабильно. Wi-Fi доступен не во всех размещениях. Уточняйте наличие у менеджера.

Варианты проживания

Гостевой дом «У ручья»

3 ночи

Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.

На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.

Гостевой дом «У горы»

3 ночи

Расположен в живописном, чисто экологическом месте. Где по утрам можно услышать пение птиц. Деревянный сруб со светлыми, просторными уютными номерами со всеми удобствами. С террасами и балконами с которых открывается великолепный вид на горы, лес. На территории гостевого дома находится бассейн, беседки, детская площадка, мангальная зона. Территория очень просторная.

Гостевой дом «Горная лаванда»

3 ночи

Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.

На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.

Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «1001 ночь»

3 ночи

В поселке Каменномостский расположен дом для отдыха. Его живописный сад покорит гостей красивыми локациями.

В каждом номере ванная комната с душем и современный телевизор, обеспечена хорошая звукоизоляция. По запросу можно организовать дополнительную или детскую кровать. Можно брать с собой детей от 1 года — для них есть настольные игры и детский уголок.

Постельное белье, полотенца и туалетные принадлежности гостевой дом предоставляет. На территории удобная бесплатная парковка.

На общей кухне можно приготовить полноценное блюдо и поужинать в столовой на террасе. Посуда, кухонные принадлежности и все необходимое для барбекю имеется.

Вилла находится в 10 минутах езды от Долины аммонитов. До Хаджохской теснины 1,6 км. Аэропорт «Сочи» примерно в 100 км.

Гостевой дом «На Аминовской»

3 ночи

Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.

К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.

Гостиница «Графство Хаджох. Хостел»

3 ночи

Общий санузел и душ. ТВ и холодильник на этаже.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах или гостевых домах в пос. Каменномостский и ст. Даховская
  • Питание: трёхразовое, полноценное. Если в программе дня возвращение с маршрута - только к ужину, то на обед выдаётся ланч-бокс, ужин в этот день включает первое блюдо (суп)
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Посещение геотермальных бассейнов по программе
  • Мастер-класс
  • Трансферы, указанные в маршруте (включая посещение объектов и источников)
  • Трансфер до места проживания (в день заезда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Краснодара/Армавира/Майкопа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Обратный трансфер
  • Страховка
  • Конная прогулка: 1 час - 1400 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Сплав: 1-2 часа - 2000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Вход в заповедник (на сутки) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
  • Частная коллекция «Беловодье» - 400 руб
  • Водопады Руфабго - 600 руб
  • Подъёмник - 1200 руб. /взрослый, 600 руб. /реб. 6-13 лет
  • Хаджохская Теснина - 600 руб. /взрослый, 300 руб. /реб. 6-13 лет
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
  • При размещении в гостевом доме «У горы» взимается туристический сбор - 100 руб. /сутки/чел. (взамен отменённого курортного сбора с 31.12.2024)
Место начала и завершения?
Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • паспорт (для детей – свидетельство о рождении);
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
  • наличные деньги;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи (20-30 литров);
  • купальник, полотенце, шлёпанцы и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
  • удобную прогулочную одежду по погоде;
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
  • треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки), лучше 2 пары на смену.
  • фонарик налобный;
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
  • головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца;
  • треккинговые палки.

Что взять для конной прогулки:

  • кроссовки или другую закрытую обувь;
  • брюки без грубого внутреннего шва (чтобы не натереть ноги);
  • футболку или рубашку с длинным рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

Рекомендуем при участии в активных видах отдыха (конные прогулки, сплав, скалолазание).

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организованы трансферы в туре?

Трансфер до места проживания организуется только в день заезда:

Если вы добираетесь самостоятельно — стоимость трансфера не компенсируется.

Трансфер в иные дни/иное время не входит в стоимость, оплачивается дополнительно.

1. Из г. Минеральные Воды до пос. Каменномостский отправление автобуса из аэропорта в 13:00.

2. Из г. Краснодар до пос. Каменномостский (маршрут: жд Краснодара — аэропорт Краснодара — п. Каменномостский):

  • прибыть на ж/д вокзал — не позднее 13:30;
  • в аэропорт — не позднее 14:00;
  • автобус выезжает после сбора группы, но не позднее 14:15.

Возможность трансфера позже указанного времени — уточняйте у менеджеров.

3. Из г. Армавир: отправление с ж/д вокзала в 15:00–15:20.

4. Из г. Сочи: мы встречаем вас на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00. Добраться до Майкопа можно на электричке «Ласточка» (Сочи/Адлер — Майкоп): отправление из Адлера — в 16:18; прибытие в Майкоп ориентировочно в 21:50-22:00.

Важно о задержках. В исключительных случаях (задержка рейса/поезда) трансфер может быть задержан до 40 минут. При массовой задержке — на неограниченное, но разумное время.

Обратный трансфер (в день выезда) не входит в стоимость тура — оплачивается дополнительно:

  • Минеральные Воды — 1 500 руб. 06:30–07:00;
  • Армавир — 1 200 руб. 06:30–07:00;
  • Краснодар — 1 200 руб. /чел. 09:00 (суббота, среда).

Маршрут: Каменномостский → аэропорт Краснодара → ж/д вокзал Краснодара.

Рекомендуемое время бронирования обратных билетов из Краснодара:

  • поезд — не ранее 14:45 (суббота, среда);
  • самолёт — не ранее 15:00 (суббота, среда).

Дополнительные трансферы (по запросу):

Каменномостский → Майкоп (для поездки в Сочи на «Ласточке»). Отправление: 05:45, стоимость: 700 руб. с чел. (минимум 2 человека). Электричка из Майкопа — 07:00.

Каменномостский → Майкоп (для поездки в Москву на автобусе). Время — по согласованию, стоимость: 700 руб. с чел. (минимум 2 человека).

Как самостоятельно добраться до места проведения тура?

Из/в Краснодар (аэропорт или ж/д вокзал) можно добраться самостоятельно на такси или заказном автобусе. Стоимость и варианты — уточняйте у менеджера.

Индивидуальные и групповые трансферы (по запросу). Доступны направления:

  • Минеральные Воды → Каменномостский;
  • Архыз → Каменномостский;
  • Белореченск → Каменномостский;
  • Майкоп → Каменномостский;
  • Каменномостский → п. Бетта.

Стоимость — индивидуально, по запросу у менеджера.

Автобус из Москвы в Майкоп: удобный автобус с кондиционером, холодильником и туалетом.

Из Майкопа в Каменномостский: регулярные автобусы и маршрутные такси. Остановка в Майкопе — у центрального рынка.

На личном автомобиле: трасса М4 «Дон» — современная 4-полосная автомагистраль. Время в пути (без нарушений ПДД, при нормальном движении): ~17 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

