Здесь всё включено — удовольствие от высокогорной экспедиции, сплава по горной реке, каньонинга по водопадам, скальных маршрутов. Яркие впечатления сменит уютный лесной отель и ночные геотермальные водные процедуры.
Программа тура по дням
Прибытие. Размещение
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах.
Каньонинг по ущелью р. Мешоко, скальный маршрут, термальные источники
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км).
Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!
Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!
Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.
Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.
Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — всё это отличное завершение хорошего дня.
Сплав на рафте, Гранитный каньон
Разнообразие — конек горной Адыгеи.
И это день не исключение.
Гранитное ущелье — грандиозное зрелище, вода и камень — противостояние, порождающее красоту.
Нужно обязательно увидеть всё это!
Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными!
Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав.
Маршрут начинается за порогом «Киши-2», препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет.
В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку.
Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
После маршрута возвращаемся на базу.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
На внедорожнике в водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама, выход на Орлиную полочку
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор — это уже само по себе здорово.
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.
Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай.
В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту.
Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника
Усиленная подготовка и детальный инструктаж, верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.
Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.
В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.
Впереди – бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.
Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
По горным тропам идем налегке (с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус).
Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами — все это на пути к альпийскому приюту.
Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции — утром восхождение.
Последние два сезона наблюдалось существенная заснеженность в высокогорье, в этой связи, двухдневный маршрут с восхождением будет проводиться с момента официального открытия маршрута администрацией ФГБУ Кавказский государственный заповедник (обычно маршрут открывают во второй декаде июня).
Восхождение на вершину Оштен
Восхождение — вполне доступный шаг.
Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды.
С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.
Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой.
После восхождения — возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.
Каньонинг в ущелье реки Руфабго, Хаджохская теснина, пляж Черный шум
Каньонинг — это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт!
Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом.
Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома.
Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным.
Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.
Как обычно, перекус на живописной площадке.
Далее, наше путешествие продолжается.
Идём к Хаджохской теснине — месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
Возвращение на базу, ужин.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе.
Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха/глэмпинге, а также ночевку в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека — 96 000 руб.
Доплата за одноместное размещение — 14 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка —10 %.
Внимание! В связи с нестабильными погодными условиями в этом летнем сезоне, принято решение с августа 2025 года размещение с глэмпинга перевести на базу отдыха «Формула активного отдыха».
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1-м и 2-м коттеджах расположено по три двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (раскладная кровать). В 3-м коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж № 4. В коттедже расположено три номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Глэмпинг «Горный»
Глэмпинг «Горный» – уютное местечко, расположенное на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря. Вокруг глэмпинга открытое на сотни километров пространство, обзор на все 360 градусов. И это, пожалуй, лучшие в этой локации виды.
В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья. Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!
Вид высочайших вершин Кавказа, лежащая в глубине изумрудная долина реки Белая. Потрясающие рассветы, удивительные закаты, неповторимое буйство облаков. Яркое звездное небо, ночные сверчки и потрескивание костра. Роскошь общения, хорошее настроение каждый день – всё здесь!
В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах от нас начинается территория Кавказского биосферного заповедника. Мы в центре уникальных природных объектов, вокруг ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив. В полной мере насладиться этой красотой вы сможете в наших турах, меняя локации каждый день.
- уютные двухместные отапливаемые шатры с террасой и панорамным окном;
- горячий душ и туалетная комната на территории глэмпинга;
- lounge зоны, гамаки и шезлонги, большая каминная беседка;
- парение в банном чане, ароматерапия на травах с видом на трехтысячники, классическая парилка;
- зона для расслабляющего массажа (для Вас работают наши специалисты);
- костровая и барбекю зоны;
- закрытое кафе в стиле лофт, вкусная натуральная кухня;
- взлетная полоса для дельтолетов.
Палаточный лагерь
Переночуем в горах в палаточном лагере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-7-й дни - 3-разовое питание, 8-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Групповой трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 5 000 руб. /чел. в обе стороны
- Доплата за одноместное размещение - 14 000 руб
- Групповой трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 6 000 руб. /чел. в обе стороны
- Индивидуальный трансфер
- Баня
- Шашлык
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы. 4
Удобная спортивную обувь. Обязательно иметь, как минимум, две пары с нескользкой подошвой:
- первая пара непромокаемые кроссовки с нескользкой подошвой, если есть трекинговые ботинки: можно взять их);
- вторая пара: кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Одежда. Лучше взять спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды.
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая (обязательно);
- штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые);
- жилетка пуховая или флисовая по желанию (для ранней весны);
- дождевик;
- теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара;
- флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
- комплект термобелья (если есть, можно использовать как нижний слой, для ранней весны очень актуально);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом 2-3 шт;
- брюки спортивные легкие (обязательно!);
- носки и купальный костюм (для термальных источников);
- шапка флисовая (поверьте, в начале лета может пригодиться);
- перчатки флисовые (поверьте, в начале лета может пригодиться).
Для восхождения на г. Оштен и двухдневных походов:
- легкий пуховик, рассчитанный на температуру до -10°С (по желанию);
- термобелье спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы);
- флисовый гейтер (бафик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.
Для теплой погоды
- футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом;
- шорты / легкие туристические или спортивные штаны;
- треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные;
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама в начале лета.
Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л), в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл. (по желанию);
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) по желанию;
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении.
Для прохождения активной части туров предоставляется все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Что взять с собой в Адыгею летом (расширенный список вещей)?
Путешествие начинается не с дороги, а с приготовления к нему. Особенно тщательно нужно готовиться, если вы собираетесь на отдых в горную местность.
Климат Адыгеи.
В Адыгее уникальная климатическая зона, которая обусловлена ее географическим расположением. Горные хребты, близость Черного моря, широкие равнины, леса, ущелья горных рек формируют довольно тёплый и мягкий климат с чистейший горным воздухом и умеренной влажностью.
В среднем в Республике Адыгея 200-250 солнечных дней в году и 115-150 дней с осадками. Распределение осадков неравномерное, особенно в горной местности.
Ветер зависит от рельефа местности: на открытом пространстве Плато Лаго-Наки могут дуть сильные ветра, в лесу и ущельях ветер мало ощущается. Главное помнить: сильный ветер с моря всегда несет теплую и хорошую погоду.
Наши маршруты и погода
Чтобы правильно подобрать себе экипировку на отдых, нужно понимать, что наши маршруты находятся в двух климатических зонах. База находится где-то посередине между ними (1100 м над уровнем моря). Чем выше в горы, тем ниже температура. В мае-июне контрасты особенно заметны: внизу всё цветет и тепло, а в горах цветы и снег.
"Нижние" маршруты находятся в предгорье с тёплым, мягким климатом: это водопады Руфабго, Хаджохская теснина, ущелье Мешоко, Гранитный каньон и сплав по реке Белой, эко-центр Гузерипль, Орлиная полка и Гуамское ущелье, термальные источники.
"Верхние" маршруты находятся в южной, но уже горной части Адыгеи, которая отличается более прохладным высокогорный климатом: это однозначно Плато Лаго-Наки, восхождение на г. Оштен и прогулка по Курджипсу, а также дикие пещеры. Снег в высокогорье лежит до середины мая, иногда и до конца месяца. Основная опасность в горах: ветра и резкое изменение погоды. Важно: при восхождении на г. Оштен может начаться град, снег, сильный ветер, резкий перепад температуры.
Перед поездкой посмотрите обязательно прогноз погоды на неделю вашего отдыха по локациям.
Чтобы было проще ориентироваться, мы разделили вещи по группам. В каждой перечислили обязательные вещи. Дополнительные отметили, как по желанию.
ДОКУМЕНТЫ
- Паспорт РФ (внутренний) - на всякий случай распечатайте копию главной страницы паспорта и отправьте скан сами себе по электронной почте.
- Страховой полис медицинский (ОМС и по желанию медицинскую туристическую страховку от несчастных случаев).
- Банковская карта (в магазинах есть оплата картой, есть банкоматы в поселке, многие сувенирные лавки принимают переводы).
- Наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков).
- Документы на ребенка: 1) паспорт, 2) свидетельство о рождении, 3) справка школьника (если едите поездом).
ГАДЖЕТЫ
- Смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы - лучше скачать их заранее.
- На нашей базе – хороший интернет дает только Билайн. В летнем лагере-глэмпинге “Горный” – ловят все операторы.
- Повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество).
- Наушники (по желанию: для самолета, поезда, вечером послушать музыку).
- Маска для сна, беруши, надувная подушка (по желанию: для перелета, поезда).
Фен можно оставить дома – мы выдаем на базе.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
ПОЛЕЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:
- Плавки/купальник и шлепанцы (не вьетнамки!) – для термальных источников, рафтинга, каньонинга и купания в водопадах.
- Небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку.
- Сидушка туристическая (хоба, подпопник) складная или на резинке. Цена от 250 руб.
- Солнцезащитные очки (лучше поляризационные, т. к. защищают глаза от белого снега).
- Дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня.
- Туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи и дождя. Цена 800-1000 руб. Вещь полезная в горах.
- Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя и для каньонинга). Можно заменить на целлофановый пакет на крайний случай.
- Садовые/строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию). Цена 50-250 руб. Классно помогают при "грязной" погоде.
- Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию).
- Треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха.
ГИГИЕНА и КОСМЕТИКА
- Зубная щетка и паста.
- Дезодорант.
- Шампунь и бальзам (по 100 мл на неделю хватит).
- Гель для душа 100 мл / мыло + мочалка.
- Ватные палочки и диски.
- Расческа.
- Солнцезащитный крем SPF 80+ для мая и июня, 50..35+ для июля и августа.
- Гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца).
ОБУВЬ и ОДЕЖДА для путешествия
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя (в горах даже от снега, бывают летом чудеса), солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
ОБУВЬ. Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары непромокаемые и с нескользкой подошвой!
- Первая пара – легкие и быстросохнущие кроссовки с нескользкой подошвой (для прогулок, каньонинга и скалолазания).
- Вторая пара - треккинговые кроссовки, кроссовки для пересеченной местности. Если есть треккинговые ботинки, тоже подойдут (особенно, если в туре есть восхождение на г. Оштен).
- Резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
ОДЕЖДА. Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.
Для холодной погоды
- Куртка (ветрозащитная, водонепроницаемая).
- Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).
- Флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды).
- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
- Комплект легкого термобелья (по желанию).
- Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах.
- Шапка флисовая (поверьте, может пригодиться).
- Перчатки флисовые (поверьте, может пригодиться).
Для восхождения на г. Оштен:
- Термобелье спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы).
- Флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
- Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.
Для теплой погоды
- Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!
- Шорты / легкие туристические или спортивные штаны.
- Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.
- Головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Чтобы ничего не забыть, распечатайте этот список. Отметьте плюсиками всё, что у вас есть и вы хотите взять. Исключите из полученного списка всё, без чего можете обойтись.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
Глэмпинг «Горный» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси.
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.
Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.
Во время двухдневных маршрутов – походное питание.
Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.).
Есть ли сотовая связь?
МТС, Билайн, Мегафон.
! обратите внимание, что tele2, yota – сигнал отсутствует.
Мобильный интернет:
Билайн
Wi-fi:
В кафе, на территории базы (в номерах нет)
! Т. к. база отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером за дополнительную плату (комфортабельный минивен, автобус):
1) аэропорт г. Краснодар – база размещения – аэропорт г. Краснодар
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 16:00).
Стоимость группового трансфера - 5 000 руб. /чел в обе стороны.
2) аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды.
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 17:00).
Стоимость группового трансфера - 6 000 руб/чел в обе стороны
Групповой трансфер организуется при сборе группы от 3-х человек по запрашиваемому направлению, при меньшем количестве заявок, можем организовать индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления.