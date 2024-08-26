Путешествие начинается не с дороги, а с приготовления к нему. Особенно тщательно нужно готовиться, если вы собираетесь на отдых в горную местность.

Климат Адыгеи.

В Адыгее уникальная климатическая зона, которая обусловлена ее географическим расположением. Горные хребты, близость Черного моря, широкие равнины, леса, ущелья горных рек формируют довольно тёплый и мягкий климат с чистейший горным воздухом и умеренной влажностью.

В среднем в Республике Адыгея 200-250 солнечных дней в году и 115-150 дней с осадками. Распределение осадков неравномерное, особенно в горной местности.

Ветер зависит от рельефа местности: на открытом пространстве Плато Лаго-Наки могут дуть сильные ветра, в лесу и ущельях ветер мало ощущается. Главное помнить: сильный ветер с моря всегда несет теплую и хорошую погоду.

Наши маршруты и погода

Чтобы правильно подобрать себе экипировку на отдых, нужно понимать, что наши маршруты находятся в двух климатических зонах. База находится где-то посередине между ними (1100 м над уровнем моря). Чем выше в горы, тем ниже температура. В мае-июне контрасты особенно заметны: внизу всё цветет и тепло, а в горах цветы и снег.

"Нижние" маршруты находятся в предгорье с тёплым, мягким климатом: это водопады Руфабго, Хаджохская теснина, ущелье Мешоко, Гранитный каньон и сплав по реке Белой, эко-центр Гузерипль, Орлиная полка и Гуамское ущелье, термальные источники.

"Верхние" маршруты находятся в южной, но уже горной части Адыгеи, которая отличается более прохладным высокогорный климатом: это однозначно Плато Лаго-Наки, восхождение на г. Оштен и прогулка по Курджипсу, а также дикие пещеры. Снег в высокогорье лежит до середины мая, иногда и до конца месяца. Основная опасность в горах: ветра и резкое изменение погоды. Важно: при восхождении на г. Оштен может начаться град, снег, сильный ветер, резкий перепад температуры.

Перед поездкой посмотрите обязательно прогноз погоды на неделю вашего отдыха по локациям.

Чтобы было проще ориентироваться, мы разделили вещи по группам. В каждой перечислили обязательные вещи. Дополнительные отметили, как по желанию.

ДОКУМЕНТЫ

Паспорт РФ (внутренний) - на всякий случай распечатайте копию главной страницы паспорта и отправьте скан сами себе по электронной почте.

Страховой полис медицинский (ОМС и по желанию медицинскую туристическую страховку от несчастных случаев).

Банковская карта (в магазинах есть оплата картой, есть банкоматы в поселке, многие сувенирные лавки принимают переводы).

Наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков).

Документы на ребенка: 1) паспорт, 2) свидетельство о рождении, 3) справка школьника (если едите поездом).

ГАДЖЕТЫ

Смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы - лучше скачать их заранее.

На нашей базе – хороший интернет дает только Билайн. В летнем лагере-глэмпинге “Горный” – ловят все операторы.

Повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество).

Наушники (по желанию: для самолета, поезда, вечером послушать музыку).

Маска для сна, беруши, надувная подушка (по желанию: для перелета, поезда).

Фен можно оставить дома – мы выдаем на базе.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.

ПОЛЕЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:

Плавки/купальник и шлепанцы (не вьетнамки!) – для термальных источников, рафтинга, каньонинга и купания в водопадах.

Небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку.

Сидушка туристическая (хоба, подпопник) складная или на резинке. Цена от 250 руб.

Солнцезащитные очки (лучше поляризационные, т. к. защищают глаза от белого снега).

Дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня.

Туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи и дождя. Цена 800-1000 руб. Вещь полезная в горах.

Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя и для каньонинга). Можно заменить на целлофановый пакет на крайний случай.

Садовые/строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию). Цена 50-250 руб. Классно помогают при "грязной" погоде.

Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию).

Треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха.

ГИГИЕНА и КОСМЕТИКА

Зубная щетка и паста.

Дезодорант.

Шампунь и бальзам (по 100 мл на неделю хватит).

Гель для душа 100 мл / мыло + мочалка.

Ватные палочки и диски.

Расческа.

Солнцезащитный крем SPF 80+ для мая и июня, 50..35+ для июля и августа.

Гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца).

ОБУВЬ и ОДЕЖДА для путешествия

Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя (в горах даже от снега, бывают летом чудеса), солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.

ОБУВЬ. Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары непромокаемые и с нескользкой подошвой!

Первая пара – легкие и быстросохнущие кроссовки с нескользкой подошвой (для прогулок, каньонинга и скалолазания).

Вторая пара - треккинговые кроссовки, кроссовки для пересеченной местности. Если есть треккинговые ботинки, тоже подойдут (особенно, если в туре есть восхождение на г. Оштен).

Резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.

ОДЕЖДА. Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.

Для холодной погоды

Куртка (ветрозащитная, водонепроницаемая).

Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).

Флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды).

Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).

Комплект легкого термобелья (по желанию).

Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах.

Шапка флисовая (поверьте, может пригодиться).

Перчатки флисовые (поверьте, может пригодиться).

Для восхождения на г. Оштен:

Термобелье спортивное (на температуру от -5.. до +15°С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы).

Флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.

Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.

Для теплой погоды

Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!

Шорты / легкие туристические или спортивные штаны.

Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.

Головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.

Чтобы ничего не забыть, распечатайте этот список. Отметьте плюсиками всё, что у вас есть и вы хотите взять. Исключите из полученного списка всё, без чего можете обойтись.