1 день

Прибытие. Посещение термальных источников

11:00-12:00 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1.

12:00-13:00 Встреча в аэропорту Краснодара.

15:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту.

14:00 Прибытие в объект размещения гостей прибывших из г. Краснодар.

14:30 Поздний обед для гостей прибывших из г. Краснодар.

Обед, приготовленный поварами турбазы, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Посещение термальных источников (2 часа).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

17:30 Выезд с термальных источников.

18:00 Ужин.

15:30 Встреча в Минеральных Водах.

20:00-20:30 Прибытие в объект размещения гостей из Минеральных Вод.

21:00 Поздний ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160