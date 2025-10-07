Пройдем по древнему тектоническому разлому с каменными террасами и испытаем восторг при посещении Хаджохской теснины, где сильная река умещается в 3-5 метровый проем.
Программа тура по дням
Прибытие. Термальный парк-отель Псыгупс
Встреча:
- 10:00–11:00 на ж/д вокзале Краснодар-1;
- 12:00–13:00 в аэропорту Краснодара;
- 15:30 в Минеральных Водах.
14:00 Прибытие в объект размещения гостей прибывших из Краснодара.
14:30Поздний обед для гостей прибывших из Краснодара. Приготовленный поварами турбазы, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара, на геотермальный источник «Псыгупс». Посещение термальных источников 2 часа.
Термальный парк-отель расположен в тихом и зеленом поселке Тульском. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды и всегда комфортна для купания, от 30 до 37°С.
17:30 Выезд с термальных источников.
18:00 Ужин.
20:00–20:30 Прибытие в объект размещения гостей из Мин. Вод.
21:00 Поздний ужин для гостей из Мин. Вод.
Гости из Минеральных Вод пропускают этот экскурсионный день, так как в стоимость тура входит трансфер из Мин. Вод и компенсирует один день экскурсии.
Конная прогулка. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (по желанию, доп. плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Стоимость от 2 000 руб.
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.
Ограничение по весу туриста — не более 95 кг.
При превышении весового ограничения либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед на базе.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Экскурсия в ущелье Руфабго. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление наэкскурсию в ущелье ручьяРуфабго. В переводе с адыгейского означает «бешеный». Вход от 600 руб. /взр., детский от 5 до 15 лет 400 руб., до 5 лет беспл.
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите несколько водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Хаджохская теснина. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Вход за доп. плату 600 руб. /взрослый, детский от 7 до 13 лет 400 руб., до 7 лет бесплатно.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Лучше самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
Есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой (доп. плата от 2 000 руб.)
14:00 Обед.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Экскурсия на плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка — знаменитоеплато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещере Большая Азишская, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
Вход в пещеру 800 руб. /взр., детский от 7 до 14 лет 500 руб., до 7 лет беспл.
14:00 Обед на маршруте (ланч боксы).
15:00Экскурсияна плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом.
19:00 Ужин.
Экскурсия в Свято-Михайловский монастырь. Термальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь. Он уникален своими пещерами и подземными ходами. Вход от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский.
Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю — открывается изумительная панорама гор. Плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворящем источнике святого великомученика и целителя Пантелеймона, находящемся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед на базе размещения.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Обратные билеты: Краснодар после 12:00, Минеральные Воды после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха Активация
|2-, 3-местное размещение
|50 000
|Доплата за 1-местное размещение
|20 000
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая.
Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном.
В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало», из них 5 номеров с 2-местным размещением и 3 номера с 3-местным размещением.
- в 2-местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить);
- в 3-местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка);
- 3 номера «VIP»: 3-местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные экскурсии
- Спортивная страховка
- Посещение термальных источников по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 20 000 руб
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский от 7 до 13 лет 400 рублей, до 7 лет бесплатнопещера Азишская - 800 руб. /взрослый, детский от 7 до 14 лет 500 рублей, до 7 лет бесплатноводопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский от 5 до 15 лет 400 рублей, до 5 лет бесплатномонастырь - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский от 7 до 13 лет 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Пещера Азишская - 800 руб. /взрослый, детский от 7 до 14 лет 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Водопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский от 5 до 15 лет 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Рафтинг (сплав) - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы по желанию - от 400 руб. /взрослый, дети 6-13 лет и пенсионеры 200 руб., дети до 5 лет бесплатно
- Индивидуальный трансфер (цены Яндекс Такси):ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб. аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб. аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб. ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
- Ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб
- Аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб
- Аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб
- Ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- наличные деньги;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользящей подошве — треккинговая обувь);
- рюкзак для личных вещей 25-30 л.
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Просьба уточнять перечень вещей перед выездом, чтобы учесть погодные условия.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
При невозможности в любой из дней купаться и загорать по погодным условиям, мы займем это время другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Что нужно для заселения?
Заселение на базу осуществляется:
- для граждан России при предъявлении оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей;
- для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии — при предъявлении внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты;
- для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Какие есть скидки?
- для детей до 3‑х лет — бесплатно, без претензий на услуги;
- скидка детям до 10 лет — 10%;
- пенсионерам — 5%.