2 день

Конная прогулка. Термальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка (по желанию, доп. плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Стоимость от 2 000 руб.

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Ограничение по весу туриста — не более 95 кг.

При превышении весового ограничения либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед на базе.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин.

