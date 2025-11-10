5 день

Плато Лаго-Наки

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

Кавказский заповедник (Лаго-Наки) 500 руб. взр., 250 руб. детский.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

Азишская пещера — 1000 руб. взрослый, 500 руб. детский.

Пещера Нежная — 800 руб. взрослый, 400 руб. детский.

14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно с ноября по апрель, в остальное время повара складывают нам с собой ланч-боксы).

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

После экскурсии на плато Лаго-Наки туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

