Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции — утром восхождение»
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
96 000 ₽ за человека
-
6%
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар /Минеральные Воды
«Каждый день Вас ждёт новое приключение: увлекательный сплав, конная прогулка, заброска на внедорожнике ГАЗ-66, восхождение на вершину»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
65 000 ₽
69 000 ₽ за человека
