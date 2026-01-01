Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Восхождения» в Майкопе, цены от 65 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Мультиактив в Адыгее
Пешая
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 дней
3 отзыва
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции — утром восхождение»
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
96 000 ₽ за человека
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Пешая
Сплавы и рафтинг
8 дней
3 отзыва
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение»
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
69 000 ₽ за человека
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
Конные туры
8 дней
-
6%
3 отзыва
Начало: Россия, Краснодар /Минеральные Воды
«Каждый день Вас ждёт новое приключение: увлекательный сплав, конная прогулка, заброска на внедорожнике ГАЗ-66, восхождение на вершину»
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
65 000 ₽69 000 ₽ за человека

