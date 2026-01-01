Найдено 3 тура в категории « Восхождения » в Майкопе, цены от 65 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая На автобусе Сплавы и рафтинг 8 дней 3 отзыва Мультиактив в Адыгее Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды «Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции — утром восхождение» 96 000 ₽ за человека Пешая Сплавы и рафтинг 8 дней 3 отзыва За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды «Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение» 69 000 ₽ за человека Конные прогулки Сплавы и рафтинг Конные туры 8 дней 6% 3 отзыва Незабываемое путешествие на Большой Тхач Начало: Россия, Краснодар /Минеральные Воды «Каждый день Вас ждёт новое приключение: увлекательный сплав, конная прогулка, заброска на внедорожнике ГАЗ-66, восхождение на вершину» 65 000 ₽ 69 000 ₽ за человека Все туры Майкопа

