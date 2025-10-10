Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Малоярославец - город с уникальной историей. Погрузитесь в прошлое, прогуливаясь по его улицам и открывая для себя скрытые сокровища
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 17:30
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2350 ₽ за человека
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец
Почувствуйте атмосферу Малоярославца, где история и культура переплетаются в каждом памятнике
Начало: На улице Кутузова д. 3
31 окт в 08:00
2 ноя в 08:30
4000 ₽ за всё до 45 чел.
