Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Малоярославеце, цены от 2350 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Малоярославец: увидеть и полюбить
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Малоярославец - город с уникальной историей. Погрузитесь в прошлое, прогуливаясь по его улицам и открывая для себя скрытые сокровища
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 17:30
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2350 ₽ за человека
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец
Почувствуйте атмосферу Малоярославца, где история и культура переплетаются в каждом памятнике
Начало: На улице Кутузова д. 3
31 окт в 08:00
2 ноя в 08:30
4000 ₽ за всё до 45 чел.

Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в октябре 2025
Сейчас в Малоярославеце в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2350 до 5350. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
