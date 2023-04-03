Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону

Изучите скрытые локации и уникальные места на экскурсии по Сулакскому каньону

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Предлагаю отправиться в путешествие по Сулакскому каньону.

Огромное количество остановок, скрытые интересные локации, которые не видели 90% туристов, редкая смотровая площадка, джиппинг по местам невероятной красоты. А навесной мост, зиплайн и Сарыкум над ущельем точно сделают ваш день незабываемым.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бархан Сарыкум
  • Джиппинг на неизведанные туристом горные красоты
  • Редкая смотровая площадка на каньон, скрытая от глаз туристов
  • Самая узкая часть каньона — Забутли
  • Главрыба
  • Страшно-красивый мост над каньоном
  • Рукотворные пещеры в горах
  • Вид на поселок Дубки с высоты
  • Смотровая площадка на каньон в п. Дубки
  • Тещин язык
  • Две дополнительные точки с красивым видом
  • Спрятанная локация, где открывается вид на дамбу Чиркейской ГЭС
  • Вид на Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Устали от стандартных туров, которые знают все? Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону». Забудьте все, что слышали про Сулакский каньон, он откроется для вас по другому.
Огромное количество остановок, скрытые интересные локации, которые не видели 90% туристов, редкая смотровая площадка, джиппинг по местам невероятной красоты не оставят никого равнодушным. А навесной мост, Сарыкум и зиплайн над ущельем точно сделают ваш день незабываемым.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • катер в самой узкой части каньона — Забутли.
  • бархан Сарыкум,
  • вход на канатный мост,
  • сопровождение гида,
  • трансфер до отеля.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • зиплайн над каньоном (по желанию),
  • обед.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катер в самой узкой части каньона — Забутли
  • Джиппинг по полям и лесам
  • Пустыня Сарыкум
  • Вход на канатный мост
  • Сопровождение гида
  • Трансфер до отеля
Что не входит
  • Зиплайн над каньоном (по желанию)
  • Обед
  • Выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание после брони экскурсии или на сайте или в компании необходимо внести залог 10%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
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