Что вас ждет

Устали от стандартных туров, которые знают все? Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону». Забудьте все, что слышали про Сулакский каньон, он откроется для вас по другому.

Огромное количество остановок, скрытые интересные локации, которые не видели 90% туристов, редкая смотровая площадка, джиппинг по местам невероятной красоты не оставят никого равнодушным. А навесной мост, Сарыкум и зиплайн над ущельем точно сделают ваш день незабываемым.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

катер в самой узкой части каньона — Забутли.

бархан Сарыкум,

вход на канатный мост,

сопровождение гида,

трансфер до отеля.

Туристы оплачивают самостоятельно: