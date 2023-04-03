Изучите скрытые локации и уникальные места на экскурсии по Сулакскому каньону
Предлагаю отправиться в путешествие по Сулакскому каньону.
Огромное количество остановок, скрытые интересные локации, которые не видели 90% туристов, редкая смотровая площадка, джиппинг по местам невероятной красоты. А навесной мост, зиплайн и Сарыкум над ущельем точно сделают ваш день незабываемым.
Огромное количество остановок, скрытые интересные локации, которые не видели 90% туристов, редкая смотровая площадка, джиппинг по местам невероятной красоты. А навесной мост, зиплайн и Сарыкум над ущельем точно сделают ваш день незабываемым.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Джиппинг на неизведанные туристом горные красоты
- Редкая смотровая площадка на каньон, скрытая от глаз туристов
- Самая узкая часть каньона — Забутли
- Главрыба
- Страшно-красивый мост над каньоном
- Рукотворные пещеры в горах
- Вид на поселок Дубки с высоты
- Смотровая площадка на каньон в п. Дубки
- Тещин язык
- Две дополнительные точки с красивым видом
- Спрятанная локация, где открывается вид на дамбу Чиркейской ГЭС
- Вид на Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Устали от стандартных туров, которые знают все? Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону». Забудьте все, что слышали про Сулакский каньон, он откроется для вас по другому.
Огромное количество остановок, скрытые интересные локации, которые не видели 90% туристов, редкая смотровая площадка, джиппинг по местам невероятной красоты не оставят никого равнодушным. А навесной мост, Сарыкум и зиплайн над ущельем точно сделают ваш день незабываемым.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- катер в самой узкой части каньона — Забутли.
- бархан Сарыкум,
- вход на канатный мост,
- сопровождение гида,
- трансфер до отеля.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- зиплайн над каньоном (по желанию),
- обед.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катер в самой узкой части каньона — Забутли
- Джиппинг по полям и лесам
- Пустыня Сарыкум
- Вход на канатный мост
- Сопровождение гида
- Трансфер до отеля
- Что не входит
- Зиплайн над каньоном (по желанию)
- Обед
- Выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с туристомЗавершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание после брони экскурсии или на сайте или в компании необходимо внести залог 10%
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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