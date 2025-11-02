Бывает так, что хочется узнать край, в который приехал, но не готов жертвовать основной целью — покататься на лыжах и отдохнуть в отеле. Мы поможем успеть всё! Организуем вам развлечения после катания (après-ski) на полдня.
Это достаточное время, чтобы увидеть главное на Алтае, услышать самое интересное о нём и влюбиться в наш край бесповоротно.
Описание экскурсии
- Мы встретим вас в 13:00, чтобы до обеда вы успели как следует накататься
- Первым делом отвезём на самый открыточный вид Алтая — остров Патмос с храмом и подвесным мостиком
- После выпьем травяной чай на Голубых озёрах. Это так называемые Глаза Катуни, которые доступны только зимой
- Либо остановимся на Камышлинском водопаде. Он частично замерзает, но все же живёт и дышит — зрелище очень красивое
- Заедем на Зубы Дракона — скалы посреди незамерзающей горной реки
- Вернём вас в отель к 19:00, чтобы вы отдохнули перед следующим активным днём
В программу по запросу и за доплату мы можем добавить конную прогулку, катание на хаски или снегоходах.
О чём поговорим в поездке
Мы расскажем вам о загадочном и суровом мире кочевников, населявших Алтай. Не ждите от нас легенд про непослушную дочь, избранника-богатыря и сурового отца. Реальная история этих мест не нуждается в штампованных мифах. Наши гиды постоянно прокачивают свои знания по истории, этнографии и геологии, а также изучают природу Алтая.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля и обратно (в случае, если он находится на расстоянии ±30 км от Горно-Алтайска либо на курорте «Манжерок»), а также пауза с алтайским травяным чаем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Моторафтинг на Камышлинском водопаде — 800 ₽ за чел. или пеший переход по мостику — 350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка от 5 лет
- Питание — 400–1000 ₽ за чел.
- Дополнительные активности (с корректировкой программы):
— конная прогулка среди маралов — 1500 ₽ за взрослого
— катание на собачьих упряжках — 2000 ₽ за чел.
— поездка на снегоходах — от 3500 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 2485 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Алиса
2 ноя 2025
Хочется поделится восторгом от недавней экскурсии! Ощутили мощь бирюзовой Катуни. Прокатились на лодке, был интересный и достаточно легкий маршрут, потрясающие виды. Пили вкусный чай с мармеладом! Отдельный респект нашему гиду!
