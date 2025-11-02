Мои заказы

Чемал après-ski

Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Бывает так, что хочется узнать край, в который приехал, но не готов жертвовать основной целью — покататься на лыжах и отдохнуть в отеле. Мы поможем успеть всё! Организуем вам развлечения после катания (après-ski) на полдня.

Это достаточное время, чтобы увидеть главное на Алтае, услышать самое интересное о нём и влюбиться в наш край бесповоротно.
5
1 отзыв
Чемал après-ski© Константин
Описание экскурсии

  • Мы встретим вас в 13:00, чтобы до обеда вы успели как следует накататься
  • Первым делом отвезём на самый открыточный вид Алтая — остров Патмос с храмом и подвесным мостиком
  • После выпьем травяной чай на Голубых озёрах. Это так называемые Глаза Катуни, которые доступны только зимой
  • Либо остановимся на Камышлинском водопаде. Он частично замерзает, но все же живёт и дышит — зрелище очень красивое
  • Заедем на Зубы Дракона — скалы посреди незамерзающей горной реки
  • Вернём вас в отель к 19:00, чтобы вы отдохнули перед следующим активным днём

В программу по запросу и за доплату мы можем добавить конную прогулку, катание на хаски или снегоходах.

О чём поговорим в поездке

Мы расскажем вам о загадочном и суровом мире кочевников, населявших Алтай. Не ждите от нас легенд про непослушную дочь, избранника-богатыря и сурового отца. Реальная история этих мест не нуждается в штампованных мифах. Наши гиды постоянно прокачивают свои знания по истории, этнографии и геологии, а также изучают природу Алтая.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля и обратно (в случае, если он находится на расстоянии ±30 км от Горно-Алтайска либо на курорте «Манжерок»), а также пауза с алтайским травяным чаем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Моторафтинг на Камышлинском водопаде — 800 ₽ за чел. или пеший переход по мостику — 350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка от 5 лет
  • Питание — 400–1000 ₽ за чел.
  • Дополнительные активности (с корректировкой программы):
    — конная прогулка среди маралов — 1500 ₽ за взрослого
    — катание на собачьих упряжках — 2000 ₽ за чел.
    — поездка на снегоходах — от 3500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 2485 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алиса
2 ноя 2025
Хочется поделится восторгом от недавней экскурсии! Ощутили мощь бирюзовой Катуни. Прокатились на лодке, был интересный и достаточно легкий маршрут, потрясающие виды. Пили вкусный чай с мармеладом! Отдельный респект нашему гиду!
Его рассказы были не просто информативными, а по-настоящему увлекательными. А финале нас ждал приятный сюрприз - небольшие, но очень милые подарки на память. Спасибо за этот незабываемый день! Всем, кто раздумывает - однозначно рекомендую!

