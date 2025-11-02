Бывает так, что хочется узнать край, в который приехал, но не готов жертвовать основной целью — покататься на лыжах и отдохнуть в отеле. Мы поможем успеть всё! Организуем вам развлечения после катания (après-ski) на полдня. Это достаточное время, чтобы увидеть главное на Алтае, услышать самое интересное о нём и влюбиться в наш край бесповоротно.

Мы встретим вас в 13:00, чтобы до обеда вы успели как следует накататься

Первым делом отвезём на самый открыточный вид Алтая — остров Патмос с храмом и подвесным мостиком

После выпьем травяной чай на Голубых озёрах. Это так называемые Глаза Катуни, которые доступны только зимой

Либо остановимся на Камышлинском водопаде. Он частично замерзает, но все же живёт и дышит — зрелище очень красивое

Заедем на Зубы Дракона — скалы посреди незамерзающей горной реки

Вернём вас в отель к 19:00, чтобы вы отдохнули перед следующим активным днём

В программу по запросу и за доплату мы можем добавить конную прогулку, катание на хаски или снегоходах.

О чём поговорим в поездке

Мы расскажем вам о загадочном и суровом мире кочевников, населявших Алтай. Не ждите от нас легенд про непослушную дочь, избранника-богатыря и сурового отца. Реальная история этих мест не нуждается в штампованных мифах. Наши гиды постоянно прокачивают свои знания по истории, этнографии и геологии, а также изучают природу Алтая.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер из отеля и обратно (в случае, если он находится на расстоянии ±30 км от Горно-Алтайска либо на курорте «Манжерок»), а также пауза с алтайским травяным чаем

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):