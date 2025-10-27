И Ирина читать дальше живописных ракурсов. Виктор рассказывал много интересного по дороге и давал свободное время в локациях. По пути был вкусный обед в кафе Чемала. Очень комфортная экскурсия, при этом очень насыщенная и интересная! Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все самое интересное. Прокатились на моторках, посмотрели на Катунь с разных

Н Наталья Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!

В Вадим читать дальше покатались, петроглифы посмотрели, на обрывах и порогах пофотографировались, Катунь со всех сторон осмотрели, пообедали с потрясающим видом на долину на свежем воздухе! В конце даже к зубрам заехали. И параллельно узнали много интересного. Было очень полезно в том числе для составления планов на следующий визит на Алтай.

Однозначно рекомендую. Но важно понимать, что темп везде очень активный. Все чтобы успеть везде. Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет утомительно для него, но зря: по водопаду полазили, на лошадях

Ксения Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!

Спасибо 😊

И Ирина Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.

И Инна Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный

М Мария Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!

Наталья Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.

Юлия

Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день и информацию, рассказанную гидом.

Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию читать дальше без лишнего, все уложилось в голове прекрасно))

Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры.

На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались.

Андрей Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное, легкое и ненавязчивое изложение информации о посещаемых объектах. Все понравилось, не могу найти недостатков или пожелать что то улучшить. Спасибо за отличный день.

Инга Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни» — всё это поражает воображение и наполняет душу спокойствием.



Особенно хочется отметить организацию поездки: маршрут был продуман до мелочей, всё проходило чётко и без накладок. Виктор — настоящий знаток своего дела, рассказывал интересно и с любовью к краю.

А Артем Экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Гид оказался прекрасным водителем (ехать с ним было очень комфортно) и хорошим проводником в красивейший мир Алтайского края. За день посетили и посмотрели немало чудесных и просто необычных мест, открыли и узнали для себя много нового.

Спасибо большое от всей нашей команды!