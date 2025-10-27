Нижняя часть Катуни находится недалеко от цивилизации, а значит, доступна и посещаема. Мы проедем часть Чуйского тракта и Чемальский тракт.
Вы увидите Тавдинские пещеры и Камышлинский водопад, посмотрите в «Глаза Катуни» и разглядите посреди реки остров Патмос. Познакомитесь с зубрами и послушаете удивительные истории о местных обычаях.
Описание экскурсии
- Тавдинские пещеры — комплекс карстовых образований на Семинском хребте
- Камышлинский водопад — 12-метровый каскад на реке Камышла, где была водяная мельница. Переправимся к нему на моторной лодке, преодолевая перекаты и пороги. Или пройдём пешком по живописной тропе
- «Глаза Катуни». Их можно увидеть только с сентября по апрель. Весной и летом после таяния льдов они сливаются с водами Катуни, а к осени река пересыхает, и водоёмы предстают во всей красе. Бирюзовые озёра питаются родниками, и вода в них не замерзает зимой
- Остров Патмос — скала с отвесными стенами посреди реки Катунь
- «Зубы дракона» — ряд острых скальных резцов, выпирающих из вод Катуни
- Питомник с зубрами. Вы сможете познакомится с этими животными и узнать историю их происхождения
- Чемальская ГЭС. Пройдёмся по горной «козьей» тропе до реки Чемал, на которой в живописном месте построена плотина гидроэлектростанции
- Смотровые площадки — в селе Толгоек на долину реки Катунь или в «Долине горных духов»
На экскурсии я раскрою разные темы: мы поговорим об истории Алтая, народе, культуре, религии, флоре, фауне, горообразовании и многом другом.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Vellfire или Nissan X-Trail
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
Дополнительные расходы (с человека)
- Вход в питомник к зубрам — 300 ₽
- Моторная лодка к водопаду — 1400 ₽ или пешеходный проход через мост — 300 ₽
- Моторная лодка к озёрам — 1000 ₽ (по льду зимой бесплатно)
- Долина горных духов — 200 ₽
- Тавдинские пещеры — 500 ₽
- Обед — по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Виктор — ваш гид в Манжероке
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 окт 2025
Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все самое интересное. Прокатились на моторках, посмотрели на Катунь с разных
Н
Наталья
22 сен 2025
Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
В
Вадим
6 сен 2025
Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет утомительно для него, но зря: по водопаду полазили, на лошадях
Ксения
4 сен 2025
Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
И
Ирина
3 сен 2025
Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
И
Инна
20 авг 2025
Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
М
Мария
13 авг 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
Наталья
8 авг 2025
Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
Юлия
30 июн 2025
Спасибо большое за путешествие!
Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день и информацию, рассказанную гидом.
Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию
Андрей
18 июн 2025
Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное, легкое и ненавязчивое изложение информации о посещаемых объектах. Все понравилось, не могу найти недостатков или пожелать что то улучшить. Спасибо за отличный день.
Инга
20 апр 2025
Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни» — всё это поражает воображение и наполняет душу спокойствием.
Особенно хочется отметить организацию поездки: маршрут был продуман до мелочей, всё проходило чётко и без накладок. Виктор — настоящий знаток своего дела, рассказывал интересно и с любовью к краю.
А
Артем
8 мар 2025
Экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Гид оказался прекрасным водителем (ехать с ним было очень комфортно) и хорошим проводником в красивейший мир Алтайского края. За день посетили и посмотрели немало чудесных и просто необычных мест, открыли и узнали для себя много нового.
Спасибо большое от всей нашей команды!
Ольга
28 фев 2025
Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой.
Виктор очень хорошо осведомлен о местной культуре и истории, что делает экскурсию не только увлекательной, но и познавательной.
В целом, экскурсия в Горный Алтай — это отличная возможность насладиться природой, получить новые знания и зарядиться положительной энергией!
