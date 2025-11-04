В разгар сезона особенно приятно найти уединение на Алтае.Путешествие по Чуйскому тракту предлагает возможность насладиться великолепной природой и историческими местами.Семинский перевал и Чике-Таман подарят незабываемые виды, а тропа Иня-Тюнгур унесёт

вас в мир тишины и красоты. Пешеходная часть маршрута не требует специальной подготовки, что делает её доступной для всех. Контрастные воды Чуи и Катуни впечатляют в летние месяцы, добавляя особый шарм вашему путешествию

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 8000 ₽ за человека, если вас больше

от 26 000 ₽ за 1–3 человек или 8000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чуйский тракт — дорога, ради которой приезжают на Алтай.

Семинский перевал — высшая точка на тракте и место, где алтайские зайсаны решили связать судьбу своего народа с Россией.

Чике-Таман — классический серпантинный перевал с великолепным панорамным видом и легендарными чебуреками.

Слияние Чуи с Катунью — особенно впечатляет в июле и августе, когда цвет воды двух рек наиболее контрастен.

Тропа Иня-Тюнгур — уединённое место, к которому мы с вами отправимся пешком. Древняя тропа скотоводов идёт прямо по берегу Катуни. Это самый короткий путь к подножью Белухи. Автодороги здесь нет — тишина и красота.

Вы узнаете:

Как возник Чуйский тракт

Какую роль он играл в товарном обмене трёх последних тысячелетий

Где стояло китайское войско, преследовавшее своих врагов

Чем алтайская свадьба отличается от казахской

Почему тибетскому яку не страшны волки в тайге

Организационные детали