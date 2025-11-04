В разгар сезона особенно приятно найти уединение на Алтае.
Путешествие по Чуйскому тракту предлагает возможность насладиться великолепной природой и историческими местами.
Семинский перевал и Чике-Таман подарят незабываемые виды, а тропа Иня-Тюнгур унесёт
Путешествие по Чуйскому тракту предлагает возможность насладиться великолепной природой и историческими местами.
Семинский перевал и Чике-Таман подарят незабываемые виды, а тропа Иня-Тюнгур унесёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды Чуйского тракта
- 🚶♂️ Пешеходный маршрут вдоль Катуни
- 📜 Исторические места и факты
- 🌿 Уединение и спокойствие природы
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Чике-Таман
- Слияние Чуи с Катунью
- Тропа Иня-Тюнгур
Описание экскурсии
Чуйский тракт — дорога, ради которой приезжают на Алтай.
Семинский перевал — высшая точка на тракте и место, где алтайские зайсаны решили связать судьбу своего народа с Россией.
Чике-Таман — классический серпантинный перевал с великолепным панорамным видом и легендарными чебуреками.
Слияние Чуи с Катунью — особенно впечатляет в июле и августе, когда цвет воды двух рек наиболее контрастен.
Тропа Иня-Тюнгур — уединённое место, к которому мы с вами отправимся пешком. Древняя тропа скотоводов идёт прямо по берегу Катуни. Это самый короткий путь к подножью Белухи. Автодороги здесь нет — тишина и красота.
Вы узнаете:
- Как возник Чуйский тракт
- Какую роль он играл в товарном обмене трёх последних тысячелетий
- Где стояло китайское войско, преследовавшее своих врагов
- Чем алтайская свадьба отличается от казахской
- Почему тибетскому яку не страшны волки в тайге
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном кроссовере или минивэне. Возможны автомобили разных марок и моделей
- Программа 10+
- Пешеходный маршрут без набора высоты, специальная физическая подготовка не требуется. Протяжённость — 2,5 км в одну сторону
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 2453 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
4 ноя 2025
Рекомендую эту экскурсию на 100%! Маршрут продуман: мощная Катунь, впечатляющие скалы с видом, который не описать словами. Гид был внимательным и интересным рассказчиком. Очень душевно и профессионально. Спасибо!
Г
Глеб
26 окт 2025
Экскурсия 10-12 часов на комфортабельном автомобиле, который встречает вас около гостиницы. На этой экскурсии я был в восторге от перевалов - климатические зоны сменяли одна другую. Много узнал из истории Алтая - гид Сергей прекрасно все рассказывает. Видел и курганы и маралов, и реки и горы. Это надо видеть, словами передать не возможно. В общем и целом всё ШИКАРНО!!!
Входит в следующие категории Манжерока
Похожие экскурсии из Манжерока
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
от 24 300 ₽
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Чуйского тракта, где горы и реки расскажут вам о прошлом. Откройте для себя величие Алтая в каждом повороте дороги
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
12 ноя в 13:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.