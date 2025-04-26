Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Чуйского тракта, где горы и реки расскажут вам о прошлом. Откройте для себя величие Алтая в каждом повороте дороги
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Откройте для себя красоту Катуни! Вас ждут Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и остров Патмос. Уникальные места и истории Алтая ждут вас
7 июн в 09:00
12 июн в 09:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сад Пионов и Форт Куюм - из Манжерока
Цветы, казаки и Зубы дракона - день для вдохновения в Горном Алтае
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория26 апреля 2025С уверенностью могу сказать, что посетить экскурсии Вячеслава будет вашим лучшим решением на Алтае! Вячеслав показал так много удивительно-красивых мест, помог
- ЕЕкатерина23 апреля 2025Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали.
- ИИнга20 апреля 2025Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
- ААнастасия16 апреля 2025Безумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответов. Особенно порадовал позитивный настрой Вячеслава, очень заразительный! За музыкальную подбору отдельное спасибо 🙏
- ААртем8 марта 2025Экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Гид оказался прекрасным водителем (ехать с ним было очень комфортно) и хорошим проводником в
- ООльга28 февраля 2025Экскурсия прошла 10 из 10. Природа этого региона поражает своей красотой. Виктор очень хорошо осведомлен о местной культуре и истории, что
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Можно с детьми»
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