Экскурсия в Национальный музей имени Анохина с мастер-классом в этноаиле

Путешествие в мир алтайской культуры через музей и этно-аил. Изучите традиции, создайте сувенир и насладитесь чаем у очага
Погружение в алтайскую культуру начинается с посещения Национального музея им. Анохина, где можно увидеть уникальные этнографические экспозиции и артефакты. В этно-аиле вас ждёт мастер-класс по войлоку, где каждый сможет создать
сувенир своими руками.

Завершение дня у очага с чашкой ароматного травяного чая и рассказами о традициях региона оставит незабываемые впечатления. Это путешествие подарит вам уникальный опыт и возможность прикоснуться к истории и культуре Алтая

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🏛 Уникальные экспозиции музея
  • 🧶 Мастер-класс по войлоку
  • 🍵 Чаепитие с алтайскими травами
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 🌍 Погружение в культуру Алтая
Что можно увидеть

  • Национальный музей им. Анохина
  • Этно-аил

Описание мастер-класса

9:30 — выезд из отеля «Таёжник»

Сбор группы, посадка в транспорт, переезд в Горно-Алтайск.

10:30 — прибытие в Национальный музей им. Анохина

Знакомство с историей и культурой Алтая. Вы увидите:

  • этнографические экспозиции
  • артефакты кочевой и оседлой жизни народов региона
  • захоронение принцессы Укока

11:45 — переезд в этноаил (район Тугая)

Короткая дорога (около 15 минут) — и вы окажетесь в реконструированном традиционном жилище.

12:00 — мастер-класс по войлоку и чаепитие

Вы научитесь работать с натуральным войлоком и сможете изготовить небольшой сувенир своими руками. Завершение — чаепитие с алтайскими травами и рассказами о традициях.

13:30 — отъезд в отель «Таёжник»

14:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
  • Если отель находится по пути следования, гид-водитель нашей команды встретит вас там и доставит обратно

В стоимость включено:

  • Трансфер по программе
  • Входной билет в Национальный музей им. Анохина
  • Входной билет в этноаил

в воскресенье в 14:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Чуйском тракте
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Манжероке
Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в Горном Алтае, вот уже более 20 лет составляю различные программы в горах Алтая, а команда гидов их проводит. Мой девиз — дарить
радость от путешествий гостям региона. Ведь путешествие — это маленькая жизнь и прожить её надо в приятной компании с профессионалами своего дела, которые не только запомнятся в одном путешествии, но и заразят желанием продолжить познавать наш удивительный край. Помимо стандартных программ, разрабатываю любые, под Ваш запрос.

Входит в следующие категории Манжерока

