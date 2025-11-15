Погружение в алтайскую культуру начинается с посещения Национального музея им. Анохина, где можно увидеть уникальные этнографические экспозиции и артефакты. В этно-аиле вас ждёт мастер-класс по войлоку, где каждый сможет создать
5 причин купить этот мастер-класс
- 🏛 Уникальные экспозиции музея
- 🧶 Мастер-класс по войлоку
- 🍵 Чаепитие с алтайскими травами
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 🌍 Погружение в культуру Алтая
Что можно увидеть
- Национальный музей им. Анохина
- Этно-аил
Описание мастер-класса
9:30 — выезд из отеля «Таёжник»
Сбор группы, посадка в транспорт, переезд в Горно-Алтайск.
10:30 — прибытие в Национальный музей им. Анохина
Знакомство с историей и культурой Алтая. Вы увидите:
- этнографические экспозиции
- артефакты кочевой и оседлой жизни народов региона
- захоронение принцессы Укока
11:45 — переезд в этноаил (район Тугая)
Короткая дорога (около 15 минут) — и вы окажетесь в реконструированном традиционном жилище.
12:00 — мастер-класс по войлоку и чаепитие
Вы научитесь работать с натуральным войлоком и сможете изготовить небольшой сувенир своими руками. Завершение — чаепитие с алтайскими травами и рассказами о традициях.
13:30 — отъезд в отель «Таёжник»
14:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
- Если отель находится по пути следования, гид-водитель нашей команды встретит вас там и доставит обратно
В стоимость включено:
- Трансфер по программе
- Входной билет в Национальный музей им. Анохина
- Входной билет в этноаил
в воскресенье в 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Чуйском тракте
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Манжероке
Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в Горном Алтае, вот уже более 20 лет составляю различные программы в горах Алтая, а команда гидов их проводит. Мой девиз — дарить
