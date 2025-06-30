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Экскурсии выходного дня в Манжероке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Манжероке, цены от 22 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Откройте для себя красоту Катуни! Вас ждут Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и остров Патмос. Уникальные места и истории Алтая ждут вас
4 июл в 09:00
6 июл в 09:00
27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая
Почувствуйте магию Алтая: от скал Зубы дракона до острова Патмос. Узнайте о традициях и легендах, прогуляйтесь по Козьей тропе и насладитесь панорамами
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
от 22 900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо большое за путешествие! Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
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    и информацию, рассказанную гидом. Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию без лишнего, все уложилось в голове прекрасно)) Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры. На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались. Спасибо еще раз!

  • А
    Андрей
    18 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное,
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    легкое и ненавязчивое изложение информации о посещаемых объектах. Все понравилось, не могу найти недостатков или пожелать что то улучшить. Спасибо за отличный день.

  • И
    Инга
    20 апреля 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
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    — всё это поражает воображение и наполняет душу спокойствием. Особенно хочется отметить организацию поездки: маршрут был продуман до мелочей, всё проходило чётко и без накладок. Виктор — настоящий знаток своего дела, рассказывал интересно и с любовью к краю.

    Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горныеНедавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горныеНедавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «На выходные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
  2. Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
  3. Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в июле 2025
Сейчас в Манжероке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 22 900 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2025 год на выходные, 5 ⭐ отзывов, цены от 22900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь