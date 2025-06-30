Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Откройте для себя красоту Катуни! Вас ждут Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и остров Патмос. Уникальные места и истории Алтая ждут вас
4 июл в 09:00
6 июл в 09:00
27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая
Почувствуйте магию Алтая: от скал Зубы дракона до острова Патмос. Узнайте о традициях и легендах, прогуляйтесь по Козьей тропе и насладитесь панорамами
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
от 22 900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 июня 2025Спасибо большое за путешествие! Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
- ААндрей18 июня 2025Экскурсия прошла идеально. Экскурсовод подстраивается под пожелания клиента, корректирует маршрут в зависимости от интересов туристов. Комфортная машина и езда, интересное,
- ИИнга20 апреля 2025Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Алтаю, и это путешествие стало по-настоящему незабываемым! Великолепные пейзажи, горные вершины, бирюзовые «глаза Катуни»
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Манжероку в июле 2025
Сейчас в Манжероке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 22 900 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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