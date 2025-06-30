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и информацию, рассказанную гидом. Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию без лишнего, все уложилось в голове прекрасно)) Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры. На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались. Спасибо еще раз!