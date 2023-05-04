Что вас ожидает:

Приглашаем в гости к удивительным людям, которые содержат уникальное стадо высокогорных альпак совсем недалеко от Кисловодска. Это отличная поездка, которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.

В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя великолепно. Поверьте, это самые очаровательные малыши в мире!

Вы сможете зайти в загон к разноцветным альпакам, погладить добродушных пушистиков, угостить их нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и совершить невероятно трогательную фотосессию!

Во время экскурсии вы сможете:

познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и все по-своему интересные!

принять участие в кормлении — во время еды знакомства завязываются лучше всего!

устроить милейшую фотосессию.

послушать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились.

узнать как живёт ферма и как на ней живётся альпакам,

как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.

Поездка в экопарк «Долина Нарзанов».

Далее наш путь лежит в экопарк «Долина Нарзанов». Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющих аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта — в районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы. Некоторые участки долины возвышаются над уровнем моря более чем на 1300 м.

Мы обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет перед нами в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии менее 50 км.

В поездке при себе необходимо иметь: