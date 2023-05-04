Альпака - в гости к плюшевым милашкам

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Добрая и в прямом смысле самая трогательная экскурсия.

Едем в гости к экзотическим, очень милым и доверчивым животным — альпакам, близким родственницам лам и верблюдов.

Вас ждет живое и близкое общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и незабываемые впечатления!
Альпака - в гости к плюшевым милашкам
Альпака - в гости к плюшевым милашкам
Альпака - в гости к плюшевым милашкам
Альпака - в гости к плюшевым милашкам
Альпака - в гости к плюшевым милашкам
Альпака - в гости к плюшевым милашкам
Альпака - в гости к плюшевым милашкам
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
9
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Плато Шаджатмаз
  • «Лавочка счастья» — смотровая на Эльбрус
  • Экопарк «Долина нарзанов»
  • Экоферма с альпаками
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Приглашаем в гости к удивительным людям, которые содержат уникальное стадо высокогорных альпак совсем недалеко от Кисловодска. Это отличная поездка, которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.
В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя великолепно. Поверьте, это самые очаровательные малыши в мире!
Вы сможете зайти в загон к разноцветным альпакам, погладить добродушных пушистиков, угостить их нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и совершить невероятно трогательную фотосессию!

Во время экскурсии вы сможете:

  • познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и все по-своему интересные!
  • принять участие в кормлении — во время еды знакомства завязываются лучше всего!
  • устроить милейшую фотосессию.
  • послушать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились.
  • узнать как живёт ферма и как на ней живётся альпакам,
  • как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.
  • Поездка в экопарк «Долина Нарзанов».
  • Далее наш путь лежит в экопарк «Долина Нарзанов». Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющих аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта — в районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы. Некоторые участки долины возвышаются над уровнем моря более чем на 1300 м.
  • Мы обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет перед нами в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии менее 50 км.

В поездке при себе необходимо иметь:

  • оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги;
  • удобную спортивную обувь и одежду;
  • крем от загара и солнцезащитные очки;
  • фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологические сборы (100 руб. /чел.)
  • Питание (оплачивается в кафе по меню)
  • Входные билеты на эко-ферму (300 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке при себе необходимо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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