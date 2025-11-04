На Северном Кавказе есть секретное место, где голые скалы граничат с альпийскими лугами, а глубокое ущелье прячет на своём дне чудеса природы.
Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
Эльбрус как на ладони, вкусная целебная вода бьёт прямо из-под земли! В долине реки Хасаут вы посетите край лечебных нарзанов, изучите местную кухню и подружитесь с плюшевыми альпаками и барашками.
Описание экскурсии
Поездка в долину реки Хасаут станет отличной альтернативой либо дополнением популярных маршрутов на Джилы-Су и плато Бермамыт. Туристов здесь значительно меньше, а природа столь же живописная и захватывающая. Кроме того, Хасаут можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой и человеком:
- Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус
- Высокогорная обсерватория РАН — астрономическая станция, филиал Пулковской обсерватории. В ясный день отсюда легко увидеть все окрестные горы-лакколиты
- Аул-призрак Хасаут — заброшенное поселение на высоте 1880 м. Здесь вы услышите о первых поселенцах и роде их деятельности, а также о трагедии, произошедшей в советское время, из-за которой аул был оставлен жителями
- Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате. Общение с этими симпатичными животными вызывает восторг как у детей, так и у взрослых.
- Ферма по разведению чёрного барана — семейное хозяйство в горах Северного Кавказа. От гида вы узнаете о ценности черного барана и отличиях этой породы. По желанию за дополнительную плату сможете попробовать шашлык из свежего мяса. Таких вы не найдёте ни в одном городском кафе!
- Смотровая площадка на горе Шаджатмаз с популярной лавочкой. Здесь мы остановимся, чтобы полюбоваться красотой Эльбруса и сделать атмосферные фотографии. А наш гид подскажет вам самые удачные ракурсы
- Долина нарзанов — экопарк, где из-под земли бьют около 10 источников минеральной воды. Вы пройдёте по тропе через реку Хасаут, продегустируете нарзан и отыщете заброшенный замок. Гид расскажет, что было в этом замке ранее и почему сейчас он пустует
- Наскальная живопись. Ознакомитесь с обнаруженными в 2014 году рисунками, которые учёные датировали III тысячелетием до нашей эры
Организационные детали
- Поедем на комфортном внедорожнике УАЗ Patriot, подготовленном для поездок в горы
- Экскурсия подходит для путешественников любого уровня физической подготовки и доступна круглогодично
- Посещение территории Пулковской обсерватории не входит в программу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Ферма альпак: 700 ₽ за чел., дети до 6 лет бесплатно
- Экопарк «Долина нарзанов»: 500 ₽ за чел. Для пенсионеров, детей 4-6 лет, участников боевых действий — 300 ₽. Для детей до 3 лет включительно, инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ и участников СВО — бесплатно. Предъявителям входного билета акция «Все аттракционы бесплатно» действует до 31 октября
- Шашлык в кафе с местной кухней ~500-600 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 927 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
4 ноя 2025
Это самая замечательная экскурсия и самый замечательный гид!
У нас было очень мало времени и экскурсию мы взяли в день отлета. Экскурсия начиналась в другом городе, но Виктория и Анзор согласились
У нас было очень мало времени и экскурсию мы взяли в день отлета. Экскурсия начиналась в другом городе, но Виктория и Анзор согласились
А
Алина
24 сен 2025
Сегодня посетили экскурсию с Александром. Мы остались в полном восторге. Александр замечательный человек. Показывал интересные места, очень много рассказывал и делал нам фотографии в самых живописных местах. Очень рекомендую!
Иван
26 авг 2025
Всё прошло отлично! На 5 с +, рекомендую!
Д
Дмитрий
4 июн 2025
Спасибо Александру за отличную экскурсию!!!
Галина
17 мая 2025
Спасибо большое Александру за интереснейшую экскурсию, за изумительные виды, которые сам не заметишь, комфортное перемешение, приятное общение, понравилось просто всё. Экскурсия была более заявленных 6,5 ч. Ни куда не торопились, всё спокойно, сколько нужно находились. Рекомендуем данную экскурсию, одна из самых крутых. Особенно доволен сын, сказал, что она круче Домбая).
А
Александр
7 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Александр замечательный человек!
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии
Проведите день среди каньонов и рек, оцените водопады и узнайте легенды о горянках. Посетите исторические места и этнические достопримечательности
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов из Мин. Вод
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.