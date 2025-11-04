читать дальше нас забрать из отеля и к концу экскурсии привезти нас уже в аэропорт.



Нам было тепло, уютно, безумно приятно и очень интересно. . Конечно же красиво!

Очень жалеем, что было мало времени, но обязательно вернемся.



Теперь мы будем исследовать Ставропольский край только с Анзором.

Это самая замечательная экскурсия и самый замечательный гид!У нас было очень мало времени и экскурсию мы взяли в день отлета. Экскурсия начиналась в другом городе, но Виктория и Анзор согласились